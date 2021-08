Guatemala, el teu salvador no vindrà dels EUA ni del Vaticà

@EP





Fa aproximadament un any, (10/2019) el Vaticà era ovacionat, per moros i cristians a Guatemala, perquè el Papa Francesc nomenava com a Cardenal de país al Bisbe Álvaro Ramazzini.





Ramazzini, pels seus actes de caritat i opinions sobre la realitat nacional, ja gaudia de simpatia nacional. Fins i tot, molt malgrat la seva postura en defensa d'una empresa il·legítima de hidroelèctrica al nord de país, per alguns sectors populars era "aclamat com a potencial candidat presidencial". I, a l'ésser nomenat Príncep del Vaticà, va ser aclamat al país centreamericà com el "redemptor purpurat per a la Guatemala soferta".





Fa unes hores enrere, l'aclamat Príncep del Vaticà, en un context incòmode per a la Jerarquia Catòlica de Guatemala, després del seu suport a l'impopular govern de Guatemala, va aparèixer defensant la "honestedat" del Govern actual i exigint "proves contra el President Giammattei" a tots els que protesten als carrers cridant: "Renúncia Ja", "On són els diners", "On són les vacunes".





Sí, encara que. No ho cregui. En un país on més de 10 mil persones van morir pel deficitari maneig de la covid 19, molt a pesar dels préstecs de milions de dòlars adquirits per l'Estat. 'El Govern suposadament va pagar per avançat els russos per vacunes que no arriben! 'El President de Guatemala cobra el salari més alt de la regió, al país amb més nens desnodrits del continent! ... Però, per al Vaticà, "en defensa de la democràcia" el Govern de Guatemala és honest, i qui digui el contrari ha de presentar proves.





Davant d'aquesta "revelació de la defensa i legitimació del letal poder oligàrquic per part de l'Vaticà, les i els fidels creients que" des dels carrers exigien la renúncia de Giammattei i de Consuelo Porras, la fiscal general ", ara, es troben" sense horitzons morals "com" ovelles sense pastor ".





El mateix passa amb l'actitud o psicologia providencialista col·lectiva a Guatemala davant el Govern nord-americà. Per història, indígenes i mestissos saben que la "desgràcia de país provenir de Washington, i l'Ambaixada impregna el seu segell en la trista sort de país", però gairebé ningú s'atreveix a qüestionar o increpar la presència "caritativa" nord-americana en aquest país centreamericà.





Qualsevol presència de qualsevol emissari de l'Estat nord-americà a Guatemala és rebut amb guirigall, no només pels funcionaris públics de Guatemala, sinó també per integrants del que anomenen "societat civil". Indígenes i mestissos, gaudeixin o no de la caritat de la USAID, expressen les seves queixes o les seves gratituds davant els "emissaris 'yankees'" com si estiguessin davant la presència d'algun emissari diví.





Aquesta dependència moral i gairebé existencial de la voluntat de Washington i del Vaticà, en una bicentenària República independent, no només impedeix a país caminar sobre les seves pròpies cames i seguir les seves pròpies idees, sinó que anul·la psicològica i intel·lectualment la possibilitat de l'emancipació política. És impossible l'alliberament si les i els oprimits continuen estimant o creient en la benevolència dels seus opressors!







Guatemala, el teu salvador no vindrà ni del Vaticà, ni de Washington. El teu salvador habita en vos. Vos sos teu redemptor. Però per a això has de fer un camí d'alliberament cap a dins, repudiant els "fesols de la USAID" i les "hòsties de el Vaticà".