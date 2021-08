Afganistan, no és pel burca, és pel petroli i per la seva autodeterminació

Els militars nord-americans van fugir de l'Afganistan, el 15 d'agost recent, després de 20 anys d'ocupació, temps en el que Amèrica del Nord i Europa es van garantir la construcció de l'enyorat oleoducte que transportaria el petroli de la mar Càspia cap a Occident.





Afganistan és un país multicultural que consta de més de 35 milions d'habitants, en la seva gran majoria musulmans, distribuïts en un territori de més de 650 mil km2.





@EP







Aquest territori, al trobar-se en el pas inevitable entre Orient i Occident, històricament va ser i és un camí forçós per a la trobada de diverses cultures. Els musulmans van arribar al lloc allà pel segle X, i es van quedar com la religió més influent de país.





A l'estar integrat per diferents pobles d'origen seminòmades i sedentaris, els conflictes bèl·lics entre pobles van ser la constant.





Rússia va ocupar militarment el país amb la promesa de "pacificar-lo", a finals de 1970. Però, amb la caiguda de la Unió Soviètica (1989) els russos es van retirar, i els enfrontaments entre pobles van ressorgir, aquesta vegada finançats pels governs nord-americans. En aquest context, va sorgir i es va imposar el grup talibà (novicis religiosos), i va governar el país fins a 2001.





El govern nord-americà va acceptar als talibans al poder perquè aquests els van prometre la construcció de l'enyorat oleoducte que creuaria el territori de l'Afganistan per traslladar el petroli de la mar Càspia cap a Occident. Però, els talibans van incomplir aquesta promesa, i els gringos els van pintar com el grup terrorista més letal de l'Àsia central.





I així, el 2001, a l'ocórrer l'atemptat de les torres bessones a Nova York, el govern nord-americà va acusar els talibans d'aquest acte terrorista, va envair militarment l'Afganistan, i va imposar un govern que va anomenar democràtic.





Aquest govern democràtic imposat pels EUA, des del primer any del seu mandat va facilitar el disseny de la construcció de l'oleoducte. Les empreses petrolieres euronorteamericanas van ingressar i es van apropiar del negoci petrolier.





D'aquesta manera, els EUA finalment havia complert el seu objectiu ..., i va organitzar la seva retirada del país perquè ja havia gastat prop de dos bilions de dòlars en aquest projecte.





En aquest procés d'ocupació militar i "retirada planificada", van subestimar la mística de la resistència militar dels "cap de drap" (així anomenen els gringos als talibans), "vençuts fa 20 anys enrere". Els talibans, aprofitant les circumstàncies, van avançar i van ocupar el país per complet, els militars nord-americans i els seus aliats europeus van fugir humiliats de l'Afganistan deixant el negoci del petroli en risc.





Els talibans són uns dimonis?





Els talibans, per més esforços mediàtics que fan les corporacions comunicacionals com CNN per demonitzar-los, no havien estat "tan caníbals" com deien que eren les corporacions euronortamericanes.





Una vegada que van prendre el poder a Kabul, no van assassinar, ni a el President imposat pels EUA, no van degollar als militars nord-americans que encara quedaven al lloc, no van massacrar dones "alliberades" pels gringos. 'Cap caníbal deixa fugir a la seva presa sense rascada alguna! Els caníbals havien estat uns altres.





Què passarà amb l'Afganistan?





Ara, sense la presència física de cap potència estrangera, reconstruiran la seva història de manera sobirana. Tant de bo en el marc dels drets i la dignitat universal. Recuperaran el control dels seus béns comuns en el seu territori.





Aparentment EUA va fugir de l'Afganistan, però això no és del tot cert. El negoci petrolier no està del tot assegurat per l'oleoducte en procés. Aquesta fugida, fins i tot podria ser una estratègia nord-americana per colpejar a la humanitat amb més força.





Com a dada, dos dies abans de la fugida de les tropes nord-americanes de l'Afganistan, un altre gran grup nord-americà ingressava al Congo, país de reserva mundial de cobalt, amb l'argument que el grup terrorista ISIS (també made in USA) estaria en aquest país .





Lliçons que ens deixa l'Afganistan





Tot això ens mostra que l'ocupació de l'Afganistan per l'exèrcit nord-americà no va ser per la democràcia, sinó pel petroli. A més, els grups terroristes (com Al'Qaida, talibans o ISIS), a part de ser creats / promoguts pels EUA, són mostrats com dimonis mentre no estiguin al servei dels interessos nord-americans.





Una altra veritat és que els talibans, per ser un grup polític militar d'inspiració monoteista patriarcal, a l'igual que qualsevol grup polític militar cristià, sempre buscarà imposar la moral monoteista patriarcal, que és reprotxable, per cert.





Però això no vol dir que l'assumpte de l'Afganistan l'haguem de reduir a l'ús o abús del burca per les dones. La lluita dels pobles afganesos és per la seva emancipació i autodeterminació com a país multicultural, amb grans desafiaments.