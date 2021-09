Per què la covid-19 encara no ha arribat a la meva comunitat?

@EP





En la meva fase "decolonial", des de fa gairebé una dècada, vaig decidir abandonar la ciutat i viure a l'àrea rural. Reaprendre a criar, conrear. Deixar-me conrear estèticament i existencialment per la Mare Terra en el meu retorn cap a Ella.





En aquesta fase existencial em va trobar, ens va trobar, l'anunci de l' "Estat de Lloc planetari" per covid-19. Llavors, era març del 2020. En la família, en la nostra comunitat, vam decidir "quedar-nos en la comunitat, fent comunitat, conreant horts, criant el menjar ...". Els nostres infants i joves van fer vida comunitària com mai abans!





Estem al setembre del 2021, a Europa, després de les vacances restringides, es parla de la quarta onada de covid-19, fins i tot s'anuncia que s'implementa la tercera dosi de la "vacuna" anti covid que no és cap vacuna.





A De moment, es parla de més de 200 milions de contagiats al món, i de més 5 milions de morts. A Guatemala, encara que gairebé ningú creu en les estadístiques oficials, es parla de prop de 12 mil morts.





La veritat és que a la nostra comunitat "indocamperola", en cap de les seves variants, no ha arribat encara la covid-19. I si va arribar, ni ens vam adonar. El que sí que va arribar, al principi, va ser la por irradiada des de les pantalles mòbils.





I no estem molt allunyats geogràficament de les zones acumulades (ciutats). Del poble més proper ens separa / aïlla una "trocha" de 2 km. A 160 km, a la ciutat capital, els hospitals van estar, estan i estaran col·lapsats.





Què ens protegeix de la covid-19?





La nostra condició de ruralitat. Aquesta malaltia, per les seves característiques, és urbana. Es desenvolupa a les ciutats, i si pot avança cap a les zones no tan urbanes seguint els estils de vida urbana. En les comunitats, per més que estiguem en un "país petitó", no patim competència per l'oxigen, ni pels raigs solars. Produïm / intercanviem part del que necessitem per al menjar, la beguda. Creem els nostres propis passatemps, sense necessitat d'aglomerarnos en excés.





Abundància de l'energia solar i de l'oxigen. Fins on se sap, la covid-19 mata privant el malalt del qual abunda: l'oxigen. A la comunitat, pel "miracle tropical", no patim competència per l'oxigen, com sí que passa a les ciutats. Les plantes, el vent, purifiquen l'ambient. La calor solar directa és part de la nostra quotidianitat. No ens fem ombra, ni ens vam treure oxigen entre veïns. Tenim altres problemes, segur.





Criem o intentem criar l'aigua. Comptem amb naixement d'aigua per a la comunitat, i intentem cuidar-criant ecosistemes hídrics. Seria impossible vèncer qualsevol tipus de malaltia sense comptar amb aigua viva. Les ciutats són més vulnerables a les malalties perquè, en molts llocs, pateixen d'aigua racionada. Aigua embotellada gairebé sempre és aigua morta.





"No accedim als hospitals". Una de les "supersticions" que es va generalitzar a l'àrea rural en aquests temps de pandèmia és: "En els hospitals estan matant". No perquè els metges siguin assassins, sinó perquè els centres de salut pública, en mancar de medicaments, infraestructura, personal ..., descuiden als malalts ... D'allí, la consigna de: "Si tens símptomes de covid-19 no vagis a l'hospital, cuidem-nos a casa, amb llimona, gingebre, mel, all, ibuprofèn ... ".





La por, l'ansietat, l'estrès, són aliats de la covid-19. A l'inici, gairebé ens contagiem de la por propagada pels mitjans informatius. Però, es va saber controlar. L'ansietat i l'estrès no van arribar a la comunitat.





Ens coneixem entre veïns. Per tant, la presència de "l'altre" no genera desconfiança / por. L'ansietat o l'estrès no calen en vides comunitàries a camp obert, i en contacte amb la Mare Terra.





Estar organitzats i en moviment és i va ser l'altre antídot contra la covid-19. Els humans som gregaris per constitució. L'Estat de Lloc global, amb el seu "queda't a casa", ens va ordenar anar contra aquest principi existencial. I, aïllats, espantats, sense sol, sense afecte, ni oxigen, el virus va atacar dur a les ciutats.





A la nostra comunitat continuem amb les nostres opcions organitzatives / formatives. L'organització, les assemblees, fins i tot van ser i són les nostres teràpies en temps de pandèmia. Vam fer i seguirem realitzant accions col·lectives de protesta i propostes de canvis estructurals per prevenir, si de cas, a la humanitat de més pandèmies que ens debilitin com a espècie.