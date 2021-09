La corrupció i els seus efectes perversos

Va ser una bona oportunitat haver participat en pertinent seminari sobre la incidència de la corrupció en l'estructura productiva i el desenvolupament soci econòmic d'Amèrica Llatina i el Carib. Esdeveniment organitzat pel SELA i el CLAD, tots dos organismes internacionals amb seu a Caracas, i amb la participació d'un grup d'experts que van apuntalar sobre les devastadores conseqüències de la corrupció per a la població i la seva incidència en la credibilitat i legitimitat de les institucions públiques . Tal com ho indico el Secretari Permanent del SELA, ambaixador Clarems Endara "és un fet que l'apropiació i el desviament de fons públics en benefici de particulars i de petits grups són distorsions amb un efecte devastador en la qualitat de vida dels ciutadans al generar menys serveis i de menor qualitat. "





Els ponents, estudiosos del tema, van reaccionar davant preguntes com ara; ¿S'ha reduït la productivitat com a conseqüència de les pràctiques clientelars? Quant pot influir el clientelisme en el PIB de les nacions? Quant ens costa als ciutadans la corrupció? Quina és la relació entre la corrupció i les taxes d'inversió? Quins són els efectes de la corrupció en el procés de formació de capital humà o en la inversió estrangera directa? Es beneficien les empreses privades dels mecanismes de facilitació en la corrupció? Quina relació hi ha entre la despesa improductiva i la corrupció? Van aconseguir passar revista a la realitat del fenomen, les conseqüències en la qualitat de vida, en els desenvolupaments d'infraestructura, en accés a l'educació, la salut entre altres conseqüències d'aquesta pràctica perversa i tan antiga com la mateixa organització social de l'home.





No van ser poques les importants afirmacions i troballes que van compartir els experts; Raimundo Soto, Roberto de Michele. Manuel Viloria i Alejandro Esteves, qui, com estudiosos del fenomen des de diferents trinxeres, li van confirmar a l'audiència que la corrupció deteriora la confiança pública, causa pobresa, que per cada dòlar que es roben es destrueixen deu i que la corrupció indueix a l'apatia i participació política. És precisament, la desconfiança en les institucions i la seva capacitat de sancionar els corruptes el que genera suspicàcia general en els objectius reals de la tasca polític. Per descomptat, la corrupció no és una exclusivitat de sector públic, la quota de responsabilitat del sector privat i de la part de la ciutadania que assumeix la corrupció com un designi fatal de la supervivència, encara que en menor proporció igual es reparteixen la càrrega.





Roberto de Michel, especialista del BID, afirmava que la corrupció no només consumeix la confiança dels ciutadans sinó també la dels inversors estrangers que no volen apostar en països on les regles de joc no siguin transparents. A major índex de corrupció menys atracció de capitals formals i porta oberta per capitals especulatius i de dubtós origen.





Els panelistes van coincidir en la importància dels òrgans de control i la utilització de les noves tecnologies per al monitoratge d'ingrés de recursos i els seus respectius maniobres. Sens dubte, els països necessiten la modernització dels sistemes judicials òrgans de control independents, més sofisticats per fer seguiment, una major professionalització dels servidors públics i ben remunerats, a més de regles d'accés transparent i la simplificació administrativa com un mecanisme per contrarestar les instàncies que frenen la nitidesa de l'acció publica.





Els índexs globals de corrupció que van presentar els analistes són pocs encoratjadors pel que fa a la nostra regió, però, també es van assenyalar experiències positives basades en la lluita contra la corrupció que es generen per la voluntat política d'enfrontar-la, l'ús de tecnologies que redueixen la cadena d'intervenció, així com la possibilitat d'un major accés de la ciutadania a la informació sobre el maneig dels recursos públics. Com més oberta la informació serà més fàcil detectar el mal maneig dels fons.





Sens dubte, la corrupció aquistada a les entranyes de les nostres pàtries en una tragèdia. Molts ciutadans es desplomen davant l'anomenada trampa social, on sense voler o com a mecanisme de supervivència cauen en les urpes de la corrupció practicant-la, donant-li suport o fins afavorint. Quants no segueixen donant-li oportunitat a polítics que han utilitzat les arques publiques per al seu benefici i del seu entorn. En fi, un tema complex, que es combat de moltes maneres, però sens dubte, l'educació i els fonaments ètics que s'originen en la formació i en la família són les estructures més sòlides per combatre aquest flagell que tant de mal els fa als nostres països.