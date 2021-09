Afganistan, bonica rosella

@EP





Afganistan és el primer productor mundial d'heroïna. Ara també s'està convertint en l'epicentre de la metamfetamina, nova droga estimulant derivada del cultiu de la rosella i la qual és summament addictiva i rendible. Es calcula que més del 90% de l'heroïna mundial es genera al país sud-asiàtic. Això situa els talibans, juntament amb els narcos sud-americans, com el grup de traficants de drogues més poderós del món.





En realitat, i com bé apuntava recentment l'escriptor i periodista italià Roberto Saviano , el que s'està obviant en les anàlisis de l'espantada militar USA a l'Afganistan és que els talibans són, abans de res, narcotraficants i que el seu negoci ha finançat la seva guerra contra els ocupants estrangers en els darrers decennis: "en realitat s'ha transformat en un narcoestat. Els USA han gastat 80 milions de dòlars durant vint anys de guerra per ensinistrar un exèrcit afganès, tropes de policia i guàrdies locals de façana, mentre els talibans han obtingut exorbitants guanys en els seus negocis amb la rosella ".





En el ventall de possibles adversaris i pròxims enemics dels talibans cal considerar els iranians, no només per raons de la secular disputa religiosa entre faccions musulmans xiïtes i sunnites, sinó pels interessos econòmics en el trànsit i consum de l'heroïna. Els iranians pretenen controlar la provinent de l'Afganistan i convertir-se ells mateixos en els principals intermediaris d'accés a Europa, eliminat als concurrents grups turcs, libanesos i fins kurds.





Segons Saviano, l'heroïna talibà ha establert un eix molt important amb la màfia de Mumbai, controlada per la D Company de Dawood Ibrahim, el sobirà dels narcos indis protegit per Dubai i Pakistan. El mercat xinès encara no ha estat 'controlat' per l'heroïna afganesa, la qual mira fins i tot més a l'est en els mercats i distribuïdors japonesos i filipins.





Com no podria ser menys, la Xina, país limítrof amb l'Afganistan segueix molt atenta als posicionaments geoestratègics que produeix l'abandonament militar nord-americà. En realitat, la guerra dels últims anys ens fa rememorar les infames guerres de l'opi auspiciades per l'imperialisme europeu de segle XIX. Llavors els britànics en una primera guerra (1839-1842) i en una segona, a la qual es va sumar França (1856-1860), van humiliar als xinesos amb l'establiment de settlements o ports francs sota el seu control que induïen el rendible consum de opi, que va créixer exponencialment. Poc importava al capitalisme imperialista occidental si es danyaven irremissiblement les vides dels cultivadors de la rosella explotats en el sud-est asiàtic per les autoritats britàniques, i la dels milions de consumidors xinesos.





En els temps que corren, drogues com l'heroïna i els opiacis són les que causen estralls en els antics països colonitzadors imperialistes occidentals. Consideri que mentre l'any passat la pandèmia de la COVID-19 assolava el món, el cultiu de la rosella augmentava un 37%, segons les dades d'Oficina de l'ONU contra les Drogues i el Delicte (UNODC). I és que en un món en què es fa cada vegada més inhumana i difícil l'existència per a amplis sectors de inadaptats, la necessitat de la droga i de l'escapisme facilitat pels estupefaents i els seus derivats s'ha incrementat exponencialment. Especialment en el cas dels EUA.





Només cal esmentar que el nombre de morts al país nord-americà per sobredosi de narcòtics durant el període 1999-2019 va augmentar set vegades. Gairebé 250.000 persones , un terç de totes les morts induïdes pel consum d'opiacis facilitades mitjançant prescripcions de fàrmacs, ho van ser amb 'analgèsics' derivats de l'heroïna.





El nexe entre drogues, terrorisme i geopolítica global és evident. L'escenari probable com a conseqüència dels esdeveniments de les últimes setmanes a l'Afganistan serà un augment de l'amenaça terrorista. Just quan es compleixen vint anys dels atemptats de les Torres Bessones, i com bé indica el meu col·lega Fernando Reinares , estudiós de les motivacions i accions del terrorisme internacional, pot anticipar més terrorisme a Occident.





La 'guerra contra el terror' ha fracassat, Al-Qaida, l'organització de Bin Laden, persisteix com a estructura global i competeix per l'hegemonia gihadista amb el ISIS. Només cal confiar en una més eficient utilització dels recursos de seguretat i d'intel·ligència digitals en la lluita contra la barbàrie terrorista.





A la complexa disjuntiva entre seguretat i llibertat, i segons la teoria de l'republicanisme de la 'no dominació', la primera tendeix a prevaler. Es dilueix el propi concepte constitutiu republicà de la 'virtut cívica' i es multipliquen per tot arreu els controls als ciutadans. Han passat vuit anys des que el 'delator' Edward Snowden exposés a el món la xarxa de vigilància a escala global afavorida pels serveis d'intel·ligència anglo-nord-americans. Vuit anys després ens trobem més vigilats que mai. En realitat, no hi ha racó d'informació de les nostres existències biogràfiques que sigui opac als ulls del que George Orwell ficcionó com el Gran Germà. Això hauria de donar resultats virtuosos en la lluita antiterrorista.





Seguim confrontant aquesta vella dicotomia del nostre món civilitzatori. Oblideu-vos de rastrejar i eliminar les galetes que incessantment ens avisen que acceptem ser 'espiats' permanentment quan realitzem les nostres recerques amb el mòbil o altres mitjans computacionals. ¿Reviurem els malsons dels atemptats de l'11 de març de 2004 a l'Estació d'Atocha, de l'autobús londinenc de el 7 de juliol de 2005, els de París de el 13 de novembre de 2015 o els de Barcelona de 17 d'agost de 2017?





Llibertat i seguretat.