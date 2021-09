Països bicentenaris colonitzats, colonitzant a pobles originaris

L'any 2021 que transcorre, 5 països de la regió centreamericana (Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica), Mèxic i Perú, commemoren 200 anys de la signatura de les seves respectives independències polítiques d'Espanya.





Aquestes independències, en els fets, mai van ser tals, perquè immediatament després de la sortida espanyola, aquests països van ser controlats política i econòmicament per Anglaterra, després pels EUA fins a l'actualitat.





Parlar o celebrar 200 anys d'independència en països les sobiranies dels quals l'exerceix, en última instància, el govern nord-americà, és una fal·làcia.





Al Perú, com en els altres països, mana el govern nord-americà. El vergonyós denominat "Grup de Lima", abusos norteamerianos al Triangle de el Nord, bases militars nord-americanes en països de la regió, o els Tractats de Lliure Comerç made in USA, confirmen que el sobirà en aquests països és EUA.





Aquest constant i durador submissió d'aquests o altres estats bicentenaris de la regió als poders forans és la materialització més basta de la debilitat mental i espiritual de les elits oligàrquiques que regenten aquests estats bicentenaris. Què persona amb amor propi i amor a la seva pàtria pot permetre que un govern forà humiliï i despulli els seus a canvi de promeses de caritat?





DOS SEGLES DE COLONIALISME REPUBLICÀ PER ALS POBLES ORIGINARIS





Si sobirania és el que menys va existir per a aquests països en aquests 200 anys d'existència com a estats, per als pobles originaris l'ocupació, el saqueig i l'explotació en aquests dos segles recents van ser encara més forts que fins i tot en temps de la Colònia espanyola.







A principis de segle XIX, els criolls, en la seva desesperació per acumular riquesa fàcil, van decidir emancipar-se de la debilitada Corona espanyola que els obligava a recaptar i pagar impostos.





Per no pagar impostos, i quedar-se per si amb els diners recaptats, van decidir "independitzar-se" d'Espanya.





Però, un cop a l'exercici del "govern independent" van aplicar els impostos i treballs forçats violents contra els pobles originaris. I, el poc que aquests estats bicentenaris recaptaven i recapten els desvien als seus comptes particulars. Ei aquí la gran "virtut" bicentenària d'aquests estats republicans!





El colonialisme intern que pateixen els pobles originaris per part dels estats criolls, no només consisteix en el cobrament de tributs i explotació laboral, sinó, sobretot, va consistir i consisteix en la despulla de les terres col·lectives indígenes per lliurar als mestissos i / o estrangers com a propietats individuals, amb el complement de la mà d'obra indocampesina disponible per a les hisendes naixents. En això van consistir les famoses "revolucions liberals de segle XIX".





En l'actualitat, el colonialisme intern es practica i s'enforteix amb la concessió que els bicentenaris estats criolls fa dels territoris indígenes a favor d'inversors foranes que saquegen les riqueses dels pobles, sense els seus consentiments. I, quan els pobles s'organitzen i es resisteixen, els estats criolls els declaren "enemics interns de la pàtria" per aniquilar-los físicament.





La Colònia espanyola va funcionar gràcies a la reeixida i eficient tasca dels primers evangelitzadors catòlics que va estovar l'esperit de rebel·lia dels colonitzats. Ara, la bicentenària Colònia republicana criolla funciona gràcies a la reeixida i eficient tasca que els doctriners pentecostals evangèlics o catòlics realitzen per sotmetre i redomesticar l'esperit dels originaris.





El indolent i desconegut Déu continua sent l'arma més eficient utilitzada per colonitzadors per mantenir "humils" i dominats als pobles colonitzats, mentre les oligarquies (com predilectes de Déu) gaudeixen de les benediccions en riqueses que el "tot poderós" els vessa.





Una altra evidència que el colonialisme continua vigent en contra dels pobles originaris és que les i els indígenes, fins i tot dos segles després de la vigència dels diferents estats de dret, mai van ser considerats o tractats com a ciutadans amb les facultats i oportunitats de triar i ser electes com a governants. Les i els originaris, subsisteixen sense drets, ni oportunitats, carregant un cúmul d'obligacions perquè els estats colonitzadors funcionin.





Aquesta dura realitat ocultada pels mitjans corporatius funcionals als colonitzadors republicans ha de ser develada. El colonialisme intern és una de les tares que va impedir i impedirà la possibilitat de construir qualsevol projecte de comunitats polítiques plurinacionals possibles.





Els 200 anys de les suposades independències criolles ha de ser un motiu per mirar-nos cap a dins i reconèixer-nos el que realment som: països colonitzats colonitzant als pobles originaris.