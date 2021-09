Aukus, el (anglo) imperi contraataca

Després de la sortida amb el cap cot de les forces nord-americanes a l'Afganistan, alguna cosa s'esperava de l'administració Biden per ajudar a que recuperés la seva autoestima. I què millor reacció que enviar un avís per a navegants a la puixant Xina, les accions no només afecten al seu àmbit geogràfic a l'Índic i Pacífic, sinó que impliquen comprensivament a la geopolítica mundial.





El 15 de setembre passat es va signar Aukus, un acord entre països que conformen un nou (anglo) imperi en base a interessos i valors comuns de el passat i que pretenen recuperar prestigi i influència per al futur. Es tracta d'Estats Units d'Amèrica del Nord, Regne Unit i Austràlia. L'expressada justificació de semblant aliança és la de constituir un partenariat militar per frenar el que consideren la 'amenaça' del gegant xinès, el qual podria veure temptat fins i tot a envair Taiwan. És aquesta una profecia que esperem no arribi a complir-se en els anys per venir.





Els efectes concrets i immediats de la nova aliança és la renúncia de Govern australià a la compra de submarins de propulsió dièsel que estava fabricant el holding francès Naval Group, i el seu reemplaçament per submarins nord-americans de propulsió nuclear. Malgrat el declarat compromís australià contra la proliferació nuclear, EUA amb el beneplàcit de Aukus facilitarà la dotació de vuit submarins nuclears, el que convertirà a Austràlia en el setè país del món amb flota nuclear.





El govern francès ha reaccionat davant d'aquesta 'traïció' amb indignació i de manera fulminant. De "punyalada a l'esquena", en paraules de ministre francès d'Exteriors, Jean-Yves Le Drian, s'ha qualificat aquest gran fiasco comercial. París s'ha pres l'acord Aukus com una estafa i una humiliació. Les conseqüències econòmiques suposen la pèrdua d'un contracte de milers de milions d'euros per a la indústria gala. No obstant això, i amb ser molt importants, no són els aspectes mercantils els més rellevants en aquest desacord.





La retirada (crida a consultes) dels ambaixadors francesos a Washington i Canberra posseeix un alt significat polític. S'obre als ulls de França i de la Unió Europea en el seu conjunt un panorama indesitjat de confrontació comercial, potser preludi de conflictes de majors calats en altres àrees de la diplomàcia i les relacions internacionals.





En realitat, la resurrecció del (anglo) imperi en base al seu múscul militar i nuclear és una altra conseqüència indirecta del Brexit. Després de la decisió d'abandonar la UE, i optar per un paper acomodatici amb els EUA, el Regne Unit --o Global Britain en paraules de Boris Johnson - i la comunitat internacional anglòfona necessitava plantar cara a la seva particular 'adversari exterior ', que no podia ser un altre que la pròpia UE.





Amb el Aukus, el nacionalisme anglès revalida els seus 'aires de grandesa' fora de la UE. Els continus conflictes induïts pel govern de l'inefable bojo van dirigits a fer creure a una minoria de votants (convertida en carrinclona majoria numèrica amb el sistema electoral majoritari britànic) que els fills d'Albió són 'superiors' a la resta dels seus germans europeus. Ells no estan per ser un soci més a la UE-27. Volen ser protagonistes en solitari per afrontar les seves ambicions globals. Què millor que reviure un (anglo) imperi a la recerca de mantenir el seu pretès estatus de superpotència i d'influència mundial? Tal visió no és compartida per tots els conservadors, i la pròpia ex primer Theresa May avisava que el Regne Unit podria veure arrossegat a una escalada militar al Pacífic davant la Xina. Més encara tenint en compte la delicada situació econòmica domèstica post-Brexit amb la crisi de l'abastament energètic i d'aliments.





L'aïllacionisme britànic per si mateix conduiria a poc. La posada en pràctica de la vella idea imperialista del fortress Britain, en la qual la gran illa britànica seria un portaavions a la meitat de l'Atlàntic comandant a discreció seus interessos geoestratègics sense dependre de l'Europa continental, és un somieig de el passat. Ara amb l'acord Aukus, el Regne Unit busca el seu protagonisme a Àsia i Oceania de la mà de l'Oncle Sam i, és clar, aportant la seva condició de potència nuclear.





No s'esperava de l'Administració Biden una iniciativa (anglo) imperial. Per la seva populisme i ascendència en el col·lectiu electoral WASP (Blanc-Anglosaxó-Protestant) es pensava en Trump com un instigador més probable de polítiques unilaterals com la que ens ocupa. Potser alguns analistes passen per alt que el sistema de valors anglo, i la seva particular assumpció de la confrontational politics (política de confrontació), és transversal a la seva cultura de self-interest (autointerés).





Bé farà la UE a fer costat a França, un dels seus socis fundacionals mes determinants per al prospectiu procés de Europeització. Fa uns dies la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, declarava davant l'Eurocambra que: "El que necessitem és la Unió Europea de la defensa". No es tracta tant de constituir a curt termini un exèrcit continental, sinó de potenciar les relacions de coordinació entre forces de defensa i intel·ligència dels països membres, ara precisament que es tem un ressorgir de el terrorisme després dels esdeveniments a l'Afganistan.





El 1991, el 'Triangle de Weimar' va ser un intent afavorit pels ministres d'afers exteriors d'Alemanya, França i Polònia per sintonitzar i aprofundir en accions conjuntes de membres de la UE. Desitjable seria que els altres socis comunitaris mostressin la seva solidaritat i suport a França en aquesta primera topada de l' 'contraatac' (anglo) imperial. Ens va en això la nostra credibilitat com a projecte polític en construcció i la preservació del nostre model social europeu.





Convé actuar. Potser sense presses, però decididament sense pauses.