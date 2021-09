Vestits indígenes, la nostra segona pell o la nostra segona Bíblia?

A Los Andes, a l'igual que a la resta del món, el vestuari dels pobles va ser, és i serà, producte de la trobada i desencontre entre pobles i cultures.





Anteriorment, aquí, com en qualsevol altre lloc, els vencedors van imposar les vestimentes, en bona mesura, com codis de control i vigilància poblacional (uniforme) sobre els vençuts... No existia passaports, DPI, CI...





Pixabay





Abans, pobles policromàtics. En les repúbliques, poble monocromàtic





Si durant la colonització europea el vestuari dels pobles originaris es va afermar en les seves particularitats visibles producte de la captivitat comunal obligat, durant la República (segona Colònia per als pobles originaris) els estats nacions van intentar esborrar les diferències culturals (inclòs vestits) afermades durant la primera colònia i van intentar convertir en camperols a tots els i les originàries.





La primera Colònia va recórrer a uniformes multicolors, perquè pels colors s'identificava qui i a què finca o hisenda havien d'anar a servir els originaris. Durant la segona Colònia, amb la finalitat de construir una sola identitat cultural nacional, es va imposar la vestimenta pagesa (roba mestissa, peces simples d'un sol color) a les i els originaris.





Els processos dels pobles originaris de passar a dedicar-se al camp va ser impulsada en bona mesura pels governs / revolucions liberals en els diferents països. Els decrets presidencials Rufino Barris a Guatemala (a la segona meitat de segle XIX), sobre els vestits indígenes, són més que diàfans al respecte.





Les repúbliques criolles van crear sistemes únics de registre de persones i van estendre el document d'identitat a tots, en conseqüència, ja no necessitaven del vestit diferenciat per controlar la seva població. Més per contra, per construir la identitat nacional es requeria esborrar les diferències i diversitat cultural de país. Fins que va aparèixer el multiculturalisme i la indústria del folklore, en l'última dècada del segle passat, i els codis de vigilància colonial es "van comercialitzar" com "peces essencials" de les cultures.







El discurs del vestit indígena, la segona pell del multiculturalisme apolític





Anem amb compte amb els que ens diuen que les nostres vestimentes són la NOSTRA SEGONA PELL i que en depèn la nostra identitat existencial. No. La nostra identitat existencial no depèn de el teixit amb el qual ens van embolicar o dominar, sinó de la consciència i defensa política dels nostres territoris.





Durant la primera Colònia, els evangelitzadors van lliurar als nostres pares la Bíblia, els van dir: de genolls tanquin els ulls, resin ... però, quan van obrir els ulls ja els havien tret els territoris.





Durant la segona Colònia, les i els culturalistes ens diuen: defensin el vestit, el bastó, el barret, el poncho, són "l'essencial" de la nostra identitat, LA NOSTRA SEGONA PELL, mentre, els nostres territoris continuen retallats i saquejats per estats i empreses transnacionals que financen el culturalisme.





La diferència entre els evangelitzadors de la primera Colònia i les i els culturals de la Colònia republicana és que els evangelitzadors no era ni genètica, ni culturalment dels nostres. Les i els culturalistes, en molts casos, són genètica i culturalment indígenes, amb títols acadèmics, consultores internacionals..., però, quan els convidem a que es sumin a les lluites comunitàries per la nostra emancipació sociopolítica, simplement guarden silenci, o ens diuen que «no és el moment perquè no tenim la correlació de forces a favor »...