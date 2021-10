Advent i Nadal a Alemanya: mercats ambulants, calendaris, especialitats culinàries i... ninots de neu

Hi ha tradicions europees, per no dir mundials, vinculades a celebracions de caràcter religiós, com és el cas del Nadal. Però la veritat és que a cada país adquireixen peculiaritats pròpies. En els del centre del vell continent solen iniciar-se anticipadament, és a dir, al novembre, en ocasió de l'Advent que en el calendari cristià suposa un període quatrisetmanal que precedeix la nit de Nadal. En el cas concret d'Alemanya els calendaris d'Advent -el origen data de segle XIX- formen part de les dates prenadalenques igual que les galetes i el vi especiat calent. Alguns municipis i ciutats munten calendaris d'Advent "per la porta gran" com l'ajuntament d'Hanau, a Hesse, que es transforma en un calendari d'Advent de proporcions gegantines en què cada nit s'obre una finestra amb motius il·luminats presos dels contes dels germans Grimm.





Per aquestes dates ja ha nevat a la major part d'Alemanya i els nens surten als carrers per muntar ninots de neu als quals col·loquen una pastanaga com el nas i dos carbons pels ulls, així com una gorra, un pal o qualsevol altre additament. D'altra banda, Advent és l'època de tradicions. Per exemple, amb el forn casolà de galetes, estrelles de canyella amb glacejat de sucre, nous de pebre picant i mitges llunes de vainilla en pols, en la preparació de les quals intervenen els nens. Tampoc pot faltar el Stollen de Nadal -el més famós, el de Dresde- que es fa amb massa de llevat, mantega, panses i nous, així com el pa de gingebre. A la taula de la nit de Nadal sol haver amanida de patates i per Nadal oca rostida amb mandonguilles i col vermella o fins i tot carpa, encara que a Schleswig-Holstein prefereixen menjar ànec.







Mai falten arbres de Nadal a l'aire lliure en places importants, en esglésies i en altres edificis, a més d'en la majoria de les famílies alemanyes. N'hi ha que el talen en parcel·les de bosc destinades a aquest efecte, però la major part de les famílies l'adquireixen en els nombrosíssims mercats nadalencs d'Advent que se celebren a totes les ciutats i pobles d'Alemanya.





Només a Berlín se celebren al voltant de vuitanta, amb diferents durades, emplaçaments i fins i tot temàtiques. A destacar els de Sapandau, Gendarmenmarkt, Charlottenburg, Kulturbrauerei, Rixdorf, el medieval de Friedrichshain, el multicultural de Karlshorst, el del Christmas Garden, el del centre Sony, el mercat nadalenc infantil creatiu de Berlín (FEZ) o els situats a l'ajuntament o Casa Vermella, el pavelló de caça de Grunewald i el castell de Köpenick, a més mercats britànic, danès, japonès i irlandès, el dels gossos o el dedicat al col·lectiu ILGTB a la zona de Nollendorfplatz. Cal subratllar que tots els ajuntaments han pres les mesures higièniques adequades imposades per les autoritats sanitàries en ocasió de la recent pandèmia i fins i tot altres amb el propòsit d'evitar ensurts com el hagut a la capital alemanya fa cinc anys al mercat situat al costat de la església memorial del Kaiser Wilhelm en Breitscheidplatz .





Data assenyala és la del 6 de desembre, dia de Sant Nicolau, que al segle IV va ser bisbe de la ciutat de Myra, a Turquia. Al vespra els nens deixen les seves botes a la porta de casa esperant trobar-les a l'endemà plenes de llaminadures, nous, mandarines i petits regals que els haurà deixat el sant.





De tota manera, a diferència de molts altres països, a Alemanya els regals es reparteixen el 24 de desembre. Els pot portar bé el nen Jesús, o bé el Pare Noel i la nit de Nadal és costum de moltes famílies participar a la Missa del Gall. Tot això crea un ambient entranyable que s'estén per tot el país i de què turistes i visitants poden també participar.





Amb el pas del temps i la desaparició de fronteres moltes d'aquestes tradicions han transcendit més enllà dels seus llocs originaris i algunes d'elles han arrelat fins i tot a Espanya, com és el cas del repartiment de joguines per Pare Noel, tot i que la festa de Reis, amb les seves vistoses cavalcades sobrevisqui al nostre país amb tota la seva força, espectacularitat i il·lusió.





Tot i que encara falten algunes setmanes perquè s'iniciï aquest entranyable calendari festiu, bo és anar coneixent amb la finalitat de preparar amb temps qualsevol viatge i aprofitar les ofertes que hi ha per a l'adquisició de bitllets d'avió amb antelació.