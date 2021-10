Els límits de la intel·ligència artificial

Durant la segona meitat del segle passat i el principi del present hem assumit que la intel·ligència artificial "competeix" per arribar a ser més intel·ligent que nosaltres. Hem viscut l'evolució d'aquesta branca de la ciència com una cursa en què la intel·ligència dels humans és seguida cada vegada més de prop per la de les màquines, fins que, en algun moment proper del futur, els ordinadors arribaran a superar les persones en intel·ligència. Aquest fita és el que ha estat batejat com a singularitat.





Pixabay





Els mitjans de comunicació i la ciència ficció, en qualsevol dels seus formats, han abundat en aquesta visió de l'arribada de cervells electrònics capaços de superar i controlar a la raça humana. En alguns casos, s'han arribat a dibuixar horribles distopies, com en el cas de The Matrix (1999), sobre el futur de la humanitat; en altres visions futuristes, el fred raonament dels dispositius ens intenta salvar de nosaltres mateixos, de les nostres passions més destructives. El relat de Harry Bates A Farewell to the Master - en el qual està basada la pel·lícula clàssica de ciència ficció dirigida per Robert Wise Ultimàtum a la Terra (The Day the Earth Stood Still, 1951) -, planteja l'existència d'un exèrcit d'androides encarregats de preservar la pau de la galàxia, amb la finalitat de destruir tota civilització la excessiva bel·licositat de la qual pugui posar en perill a altres. A la fi del conte (en la versió cinematogràfica no és així) el protagonista descobreix horroritzat que el robot que acompanya l'humanoide extraterrestre arribat a la Terra és qui està al comandament, i no a l'inrevés:







"No m'està entenent", havia dit el poderós robot, "jo sóc el senyor."





Lluny de la iconografia fantàstica, la idea de singularitat té entre els seus defensors al científic Ray Kurzweil, que ha arribat a postular que, en un futur proper, arribarem a construir un sistema intel·ligent tan avançat que serà capaç de dissenyar un ordinador encara més intel·ligent que ell, i aquest dissenyarà un altre encara més intel·ligent, de manera que la intel·ligència informàtica haurà superat la biològica humana fruit de segles d'evolució.





Una de les principals crítiques a aquesta teoria es basa en negar que determinats atributs associats a la intel·ligència humana puguin ser replicats artificialment, de manera que les màquines mai no podran assolir o superar a l'intel·lecte humà. Principalment, la intel·ligència artificial actual no té consciència de ser, i es tracta d'una cosa que molts dubten que pugui arribar a adquirir. Sense ella, no pot tenir objectius, metes i un sentit pel qual fer les coses. La consciència d'un mateix fa que els humans desenvolupem la curiositat, la imaginació, la intuïció, les emocions, la passió, els desitjos, el sentit estètic, l'alegria, els valors i la moral i el judici. Tots aquests elements estan lligats a la intel·ligència humana i, sense ells, la intel·ligència artificial es queda en un mer sistema lògic.





D'altra banda, la fase actual de desenvolupament de la intel·ligència artificial basada en la inferència i en el tractament de grans volums de dades, a través de machine learning i deep learning, ha comportat grans progressos en àrees com l'anàlisi predictiu, el reconeixement d'imatges i el processat de veu natural. No obstant això, i malgrat la seva innegable utilitat, per ara no s'acosta ni de lluny al funcionament del pensament humà, que pot aprendre conceptes a través d'uns pocs exemples, a diferència de l'aprenentatge automàtic, que requereix d'ingents quantitats de dades per a això .