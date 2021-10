En l'anàlisi dels fets rellevants de la setmana passada, vaig començar per tractar d'endevinar quina era la distància entre els emocionats viatgers a l'espai exterior, els quals van manifestar a Texas a l'amo de l'empresa que els va vendre el viatge, que aquest costós passeig per veure a la terra des de molt lluny ha estat la seva major experiència vital; i les milers de dones en escoles i parcs de la ciutat de Mèxic -amb roba que van comprar en els tianguis a uns quants pesos per ser usada- esperant en una fila a rebre ajuda del benestar per a nens estudiants -400 pesos- majors d'edat - 2500 bimestrales- i un llarg etcètera de caritats institucionalitzades. Li van donar ganes d'emigrar o es va congratular de la partida dels seus privilegiats fills que van aconseguir un intercanvi acadèmic o una beca per estudiar a l'estranger?





Igualment es presta a la reflexió el assabentar-se del ciutadà del país del nostre nord que davant qui sap que desesperança, va decidir acabar 'a cops' amb la vida de diverses persones, en tant que aquí ens costa treball continuar el recompte de conciutadans ultimats a la porta del seu domicili, la suma d'empresaris que viatgen en luxoses camionetes o treballen a modestes botigues que van estar a punt de ser enviades a un altre món o de pla es van anar inesperadament i les víctimes dels que cometen delictes que mereixen penes extremes contra nenes, dones -de totes les edats- plançons d'adults copejadors, drogoaddictes o simplement mancats de la més elemental moralitat a la qual tan sovint apel·len les autoritats. Sobre creu que estan més atemorits vostè o els nord-americans?





Impossible no considerar el que paguen a un empleat per una hora de feina a Anglaterra Alemanya o França i quedar-se impàvid davant la suspensió de labors de concessionaris de càrrega de gas o constructors en una possible refineria a Tabasco disposats a córrer el risc de repressió només per intentar una aturada o vaga buscant millors condicions de treball. Buscaria emprar-se en un altre país tot i que el cost d'habitatge i aliments sigui infinitament més gran que el que poden donar-li al seu cos uns daus de truita i pollastre guisat amb ceba i tomàquet? I de salut, és molt difícil parlar quan cada dia enfrontem el dolor i la desesperació de malalts -nens i adults- que, amb la vista a la mort, pateixen per les dificultats d'accedir a medicaments. De veritat creu que en altres països hi ha més facilitats? Sabia que molts estrangers o mexicans extradits voluntàriament tornen a la pàtria buscant al seu dentista, el ginecòleg de confiança i el cardiòleg que sempre els ha cuidat? I si d'ensenyament es tracta, a l'estranger hi ha les mateixes oportunitats que aquí ofereixen les universitats públiques autònomes i totes aquestes privades a les que es pot accedir amb una beca?





Per aquest gran conglomerat acusat d'aspiracionista, Fifí, explotador etc. el veure a les notícies com a única excepció als delictes que acaben en mort o ferides, el del llançament de 30 famílies d'un edifici proper a governació i l'ordre de desallotjament de desenes de cases derivat d'ensorraments, clots i inundacions -sense ometre les invasions il·legals i fins als fraudes- la por es torna en desig d'emigrar a ciutats urbanísticament gairebé perfectes, que guarden entre els límits de cada habitatge l'espai necessari per treure pots d'escombraries, sortir sense necessitat d'usar el front i sobretot evitar que el veí ens perjudiqui per recarregar-se en el nostre mur, com havia estat planejat a Coyoacán o Santo Àngel per exemple. Aquestes dues avui alcaldies van ser en algun temps foranes a la capital i segons els plànols originals devia haver si més no un metre entre mur i mur. Coneixeu d'abusos que un propietari, per haver estat sotssecretari de governació o aspirant a la rectoria, es va menjar aquest espai recarregant a la propietat de la veïna per guanyar uns metres? Sabia que la SEDUVI fingeix demència davant les centenes de denúncies d'irregularitats com la que he descrit, així com violacions als usos de sòl? S'atrevirien els nous alcaldes a regularitzar aquestes infraccions o preferiran continuar amb les seves campanyes davant la possibilitat de reelegir o ser caps de la ciutat?





A partir d'avui que tornem a color pandèmic verd, el tema dels ambulants, serà més complicat per allò de les facilitats als restaurants per ocupar banquetes. Els perredistes que van haver d'arxivar per més de dues dècades antecedents dels que a la ciutat de Mèxic comptaven amb permisos, no van deixar res. Quins líders de veritat coneixen l'acordat en altres temps? I els que han quedat potser no acceptaran perdre aquests ingressos "fantasmals" provinents d'extorsions oficials vinculades amb l'ús de l'espai públic. Tindran l'honestedat de donar els antecedents a les noves autoritats? Aquestes tindran el valor de no trencar-se davant pressions de carrer i amenaces de grups d'interès crematístic?





Els migrants tracten d'arribar a USA passant per Mèxic. Per què serà aquesta la seva segona opció? Què és el que fa que suïssos, suecs, holandesos, europeus, haitians i centreamericans en general desitgin arribar a Mèxic? Una cosa ha de cridar-los l'atenció, per sobre problemes que poguessin detenir-los; i llavors és vàlid saber per què el turisme no és més una fortalesa. Es diu que és la 'manca d'oportunitats! Si vostè fos inversor preferiria el desert de Sonora o el del Sàhara? Amb la internacionalització del planeta, legalment és permès tenir més d'una nacionalitat. Es d'algú que va néixer a Europa, de sang té accés a la nord-americana, però a final de comptes va decidir ser mexicà i que això li hagi molestat a una ignorant buròcrata de color a Chicago- perquè en aquest meravellós país, va créixer, es va educar, va tenir fills i finalment prefereix la calor d'aquest poble mestís fins al cansament, amb la barreja de cultures aborígens, visitants d'Europa, Àsia i fins a Àfrica. La família europea -cosins germans- quan molt van aconseguir una carrera tècnica, els d'Estats Units es van quedar al comerç i les artesanies i qui va escollir Mèxic va concloure una llicenciatura, diverses especialitats i els seus fills van arribar a tenir més d'una carrera. Vostè que tria?