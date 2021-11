El desafiament de Diaz Ayuso i Miguel Angel Rodriguez a Casado

La crisi de Govern gairebé permanent que viu la coalició PSOE-Unidas Podemos li ve de perles al PP . I Casado perquè augmentarà els seus vots i per tant la seva aspiració d'arribar a la Moncloa és més a prop. Però no sempre els enemics vénen de fora, sinó que també els tenen a casa seva. És el cas que estan vivint els populars després del triomf electoral d'Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la comunitat de Madrid, que la seva ambició no té, de moment, límits. Ja ho vaig anunciar abans de la celebració dels comicis madrilenys: Casado tindrà problemes amb Ayuso tant si guanya com si perd. Tot i que ho desmenteix, la voluntat de la presidenta madrilenya no és quedar-se només a la Comunitat, sinó que va més enllà: Moncloa és el seu objectiu, a més de fer-se amb les regnes del seu partit a nivell nacional.





Ayuso, amiga personal de Casado en altres temps no tan llunyans, se li ha pujat ara a les barbes i s'ha embrancat en una batalla amb ell. L'”excusa”: voler aconseguir el control del partit a Madrid, com fes la seva mentora Esperanza Aguirre . Ja se sap, de Madrid al cel de la Moncloa! Té una bona mestra, Esperanza Aguirre, que va arribar a tenir tot el poder de la capital del Regne i al final va acabar la seva carrera política com ella no s'esperava.





La confrontació ja pública i amb envit directe al “company” secretari General Teodoro García Egea no és casual, ni s'hi quedarà, com es pot suposar. A banda dels bons resultats aconseguits per la presidenta Ayuso, darrere d'ella hi ha la figura, no trist, per cert, de Miguel Angel Rodriguez , professional que coneix el seu ofici bregat en mil batalles, i alguns afirmen que la prudència no és precisament la seva millor virtut. Ningú no s'oblida de la feina que va prestar a José María Aznar per arribar a la presidència del govern. Durant un temps va seguir “col·laborant” amb Aznar, que el va arribar a nomenar secretari d'Estat de Comunicació fins que les pressions exercides per Jordi Pujol al president Aznar- aleshores el Pacte del Majestic, valia molt- va aconseguir que el cessés. Cosa que no va tenir cap inconvenient a fer. Rodríguez era una persona que generava polèmica- continua fent-ho encara- i que resultava incòmoda.





Després d'uns anys dedicats a l'empresa privada, Rodríguez va ser nomenat cap de gabinet de la presidenta madrilenya i amb dedicació, coneixements i, per què no dir-ho, amb ressentiment, ha volgut demostrar que ell pot tornar a portar a la Moncloa una dona, aquest és un objectiu. Però no ha sabut calcular, una altra vegada més, els riscos que això suposa per a ell i per a la pròpia Ayuso. És un pols molt fort el que estan mantenint amb tot l'aparell del partit, però s'ha ajuntat la gana amb la gana de menjar. “No només has jugat amb foc, has xopat els llumins de benzina.” això deia Sung Kang





A Casado, que se les prometia tan feliços i es veia ja a la presidència del govern, amb els vots de VOX, se li està ennuegant el triomf madrileny i ha vist com, de la nit al dia, la divisió ha tornat de nou al seu partit. Podrà apaivagar els ànims? No és una tasca fàcil, però per a gairebé tot hi ha solució, sobretot quan els interessos en joc són governar Espanya.