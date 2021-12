Universitats: 'Suerte Subi'

No per inesperada la notícia deixa d'alegrar-nos els que coneixem Joan Subirats Humet . I sabem de la seva capacitat per optimitzar les dimensions de reflexió i d'acció a les trinxeres de la política. Ara i al capdavant del Ministeri d'Universitats ha substituït Manuel Castells al Govern d'Espanya.

Vagi per davant un agraïment a l'afany de Castells que ha bregat en una àrea sembrada de 'mines' de diferents explosivitats, i en què el seu desig que la reforma fos consensuada entre els interessos i actors en joc, ha quedat en un desideràtum fart difícil de conjugar en els temps que corren. És admirable, però, que el nostre sociòleg més internacional, morts Juan Linz i Salvador Giner, s'hagi ofert a una tasca de govern les regnes del qual cedeix ara al Subi, com li diem en confiança els seus vells coneguts i amics.





L'exministre d'universitats, Manuel Castells @ep

N'hi ha prou per al lector una petita informació biogràfica del politòleg. Coetani del redactor de les presents línies, fa uns anys l''animava' que s'impliqués en la política espanyola general, potser optant amb la formació dels Comuns a un escó ia altres responsabilitats parlamentàries a la Carrera de San Jerónimo. Encara recordo un sopar de confraternització amb Guy Standing a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb motiu de la celebració del Congrés REPS (Xarxa Espanyola de Política Social) esplèndidament organitzat per Margarita León el 2015.

En la seva dimensió acadèmica, se li ha de reconèixer la seva tasca pionera com a introductor a Espanya de les discussions i l'anàlisi del policy analysis ( anàlisi de polítiques ). El seu llibre, Anàlisi de polítiques públiques i eficàcia de l'administració (1989), és una autèntica gemma analítica de les ciències socials que ha influït en tants dels seus estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, ia la resta d'Espanya i els països. llatinoamericans.

Valgui una dada il·lustradora. Segons Academia.Edu , el citat manual ha estat consultat per prop de 150.000 lectors a tot el món, 7.000 dels quals són followers, fidels seguidors de la seva producció acadèmica. Trenta anys més tard ha coordinat recentment un altre llibre, juntament amb Eloísa del Pino, també publicat per l'INAP, i disponible gratuïtament a la web d'Academia.Edu: ” Les administracions davant dels riscos socials i globals ”.

És ben coneguda la visió municipalista del Subi. Ja el 2015 estava accedint a l'activitat institucional integrat a la candidatura de Barcelona En Comú-E com a número dos de la llista per Barcelona. Va ocupar la tinença d'alcaldia de Cultura i Educació fins que fa unes setmanes, va decidir optar per un lloc 'tranquil' després de jubilar-se com a catedràtic de la UAB en una fundació afavorida pels Comuns. Però poc li ha durat la calma amb el seu nomenament com a ministre d'Universitats. Ara s'obre davant del seu futur immediat el vertigen de tractar de desfer maldets i impartir justícia en un món de molins esquius i traïdors. Aquesta és la realitat actual del món universitari a Espanya.

El Subi sap, i molt, com concitar consensos i unir aspiracions i esforços al nivell local i de barri de la vida social. Els seus èxits són indiscutibles i la seva capacitat de negociació i de posada en comú amb els diversos stakeholders, o parts implicades a la vida urbana de Barcelona, està fora de tot dubte.

Ara li toca canviar el registre de la seva acció en un altre àmbit que, sens dubte, coneix bé després de decennis com a docent i 'emprenedor' universitari (recordeu-vos la seva empenta com a fundador de l'IGOP, Institut de Govern i Polítiques Públiques). De ben segur, el coneix molt bé de clans i tribus pseudofeudalístics de molts docents per als quals només compta mantenir el seu 'xiringuito' sense importar-li la qualitat i el mèrit de la seva activitat acadèmica. O de la legió dels PAS que ha permeat l'administració universitària i que, en molts casos, han importat la mentalitat el 'funcionari de maneguet' a les tasques de docència i investigació.

Com comentaven en un altre article sobre el maguito, els docents i investigadors amb retribució a càrrec de l'erari públic confronten situacions d'un increment de la burocràcia que tenalla el desenvolupament normal de l'activitat científica. En molts casos fins a la impossibilitat. I és que s'estableixen de continu filtres administratius que són desincentius per aconseguir fons a les convocatòries competitives, a les quals els mateixos investigadors i docents han de concórrer per obtenir fons que els permetin realitzar els seus estudis i activitats científiques. S'al·lega llavors que s'han de complir les normes establertes, les quals constitueixen el gran instrument de control inútil dels funcionaris de 'maneguet' que, abans de qualsevol altra consideració, temen pel seu futur professional amb la digitalització tan promocionada per la UE.

Són molts els racons que encapsulen interessos inconfessats i tradicions patrimonialistes i que obstaculitzen el funcionament òptim de la nostra universitat. Un altre col·lega de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió --un antisistema que forma part del sistema, segons les seves pròpies paraules-- em comentava fa poc que està preparant un altre llibre (“La universitat a la cruïlla. Educació superior 4.0], a la llum de la crisi generalitzada del COVID i les seves conseqüències educatives, revisió d'un altre text que va publicar fa 7 anys, sobre el qual dubta si trobareu editor i audiència. Confio que les trobi.

No cal esperar miracles en la tasca a desenvolupar pel nou ministre. Segons la terminologia importada per les cultura anglosaxona del joc, els odds ( quotes de les apostes) són molt altes per la magnitud dels riscos en joc. Però el Subi és una persona indicada per intentar la quadratura del cercle universitari. Suerte Subi i que no decaigui. Coneixent-te, l'afany i la capacitat no et faltaran.

Aprofito per desitjar als lectors unes bones festes i un any millor.