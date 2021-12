Nadal 2021 i Covid: evitar la transmissió del virus SARS-CoV-2 per aerosols

Covid-19 @ep





Les festes de Nadal són un període caracteritzat per una intensa interacció familiar i social. Són dies de nombrosos contactes amb les nostres famílies, amics, companys de feina o d'estudis i amb persones que no coneixem. Vacunats i sortint d'una tardor amb relativa escassa transmissió, els ciutadans ens mostrem ansiosos per recuperar allò al què vàrem haver de renunciar el Nadal passat durant una de les pitjors onades pandèmiques que hem viscut. Però l’actual situació pandèmica, amb més de 30.000 casos nous setmanals ens ha de fer reflexionar.





Cal ser prudents, ens espera un Nadal molt i molt complicat.





Nadal d’alt risc





El país mostra un creixement sostingut de la transmissió des d'octubre que sembla que s'ha accelerat les darreres setmanes. La incidència acumulada en 14 dies a l’inici de desembre se situava prop dels 250 casos/100.000 habitants amb una major incidència entre els menors de 12 anys. A més, la campanya de vacunació infantil ha començat molt tard i les terceres dosis de reforç o “boosters” no s’està duent a terme amb la suficient rapidesa.





Tot i això som lluny –molt lluny– de les xifres d'incidència dels països de l'Est i del Centre d'Europa. Però no podem ignorar que bona part dels nostres veïns tenen xifres de transmissió molt elevades i que hi tenim una gran interacció amb ells.

Gràcies a la vacunació, també som lluny de les xifres d'hospitalitzats, ingressats a UCI i morts d’onades anteriors, especialment en vacunats, ja que al voltant de la meitat dels casos de Covid-19 greu el pateixen el 9% de persones encara sense vacunar. Malgrat això, pot ser imminent el collapse d’uns serveis d’Atenció Primària i Urgències esgotats, defallits i afeblits després de dos anys sense rebre els recursos que necessiten.

En conjunt, sembla clar que les taxes de transmissió, accelerades pel ponts de la Puríssima i la mobilitat prenadalenca, continuaran incrementant-se. Amb aquest ascens sostingut, augmentaran els casos greus. La incògnita de la variant òmicron podria complicar encara més aquest escenari, un escenari en el que el que més ens ha de preocupar com a ciutadans són els nostres propis comportaments socials i familiars.

No n’hi ha prou amb exigir de les autoritats sanitàries que s’accelerin les terceres dosis i la vacunació infantil, que es reforci l’Atenció Primària i es mantingui plenament operativa durant els períodes de vacances que tenim a sobre i que es monitoritzi l'evolució d'òmicron per estar preparats per adoptar noves mesures restrictives si cal. Resulta imprescindible que el conjunt de la societat collabori amb actituds prudents i assenyades per frenar la transmissió del virus.





Gotes i aerosols, els enemics del Nadal

No vull insistir-hi en la necessitat d’extremar les mesures de protecció universal (mascareta, distància, rentat de mans…) sinó que faré èmfasi en la ventilació per frenar la via principal de transmissió del SARS-CoV-2: les gotes i els aerosols.

Les gotes són partícules de més de cinc micres que expulsem durant la tos, els esternuts o si cantem o parlem molt propers a algú. Són relativament fàcils d’evitar amb una mascareta quirúrgica i una distància de més de 1,5 metres.

Més perillosos són els aerosols. Totes les persones, en parlar i respirar emetem aerosols a partir de les nostres vies respiratòries. Poden ser de diferents mides. Amb una infecció activa a les vies respiratòries es poden emetre aerosols que continguin patògens, anomenats bioaerosols. Les mides i densitat d'aquests aerosols tenen un comportament aerodinàmic diferent i poden recórrer fins a dos metres, tot afectant persones susceptibles que estiguin a prop en impactar en algun lloc de la seva via aèria (ulls, boca, nas) i causar la infecció. En parlar o respirar es generen més de 500 partícules per litre d'aire espirat. Però si tossim, generarem més de 3.000 partícules i si esternudem més de 40.000.





Ventilació creuada durant els àpats de Nadal

Respecte a aquests bioaerosols necessitarem protegir-nos amb una màscara autofiltrant (ffp2 o 3), amb una distància de més de dos metres i sobre tot una ventilació creuada (obertura de portes i/o finestres oposades o almenys als costats diferents de la sala) dels interiors per reduir la concentració de partícules en l’aire per l’efecte de dilució, i, per tant, el risc de contagi.

L'ús de mascaretes als interiors és una mesura molt efectiva per limitar l'emissió de bioaerosols així com evitar-ne la inhalació. Aquest dies cal emprar-les també en entorns familiars sobre tot quan hi ha no convivents i fer-ne un ús correcte, cosa que inclou no sobrepassar el temps d’ús aconsellat pel fabricant.





Certificats Covid i tests d'antígens





Poden reduir-ne una mica la transmissió. Poden ajudar. Però no oblidem que els tests d’antígens requereixen una càrrega viral elevada per donar positiu i que els vacunats ens podem contagiar i podem contagiar. I podem contagiar altres vacunats incloent persones grans (els nostres pares, els nostres avis, els dels nostres coneguts i els dels nostres desconeguts) que podrien desenvolupar Covid greu. Per més certificats que s'expedeixin i es demanin i per més test d’antígens que fem no hi ha interiors segurs: cal mantenir la ventilació i les màscares en aquests espais.





Nadal responsable





Ens mereixem celebrar el Nadal amb els nostres familiars. No hi ha dubte.









Però fem-ho amb prudència i responsabilitat. No oblidem que aquests contactes familiars que tant enyorem no han de ser el combustible per la transmissió del SARS-CoV-2.