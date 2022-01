L'Era Boric: Xile al focus mundial*

I-. El Xile del 19-N





El resultat del balotatge de la presidencial a Xile va capturar l'interès de l'opinió pública regional i internacional. El candidat d'Aprovo Dignitat (AD), Gabriel Boric, recolzat pels partits del Nou Pacte Social, pels moviments socials, feministes, ecologistes, moviment No + AFP i els moviments de la diversitat sexual entre d'altres, es va imposar a la segona volta de les eleccions presidencials del 19 de novembre passat per un amplíssim marge sobre el candidat de la ultradreta, José Antonio Kast.





Qui van ser candidats a la presiència de Xile, Gabriel Boric i José Antonio Kast /@EP





Encara que les enquestadores locals coincidien en un gran avantatge de Boric, pocs analistes s'atrevien a arriscar pronòstics. És cert que, malgrat la brutal campanya al més pur estil Trump – Bolsonaro, recolzada en mitjans de comunicació i xarxes socials per la dreta econòmica, la campanya de Boric va aconseguir desplegar-se en un clima positiu i esperançador que va aconseguir vèncer l'estratègia de la ultradreta sustentada a infondre por i difondre informació falsa. Tot i això, ni les projeccions més optimistes s'acostaven a la diferència que van lliurar electors i electores a la candidatura del jove patagònic. Gabriel Boric va aconseguir el 55,9% de les preferències, amb 4.619.220 vots, mentre que José Antonio Kast va aconseguir reunir el 44,1% en sumar un total de 3.648.987 vots , és a dir la diferència entre tots dos va ser, aproximadament, un 12%. La història política recent del país no registra una bretxa tan àmplia en cap elecció presidencial. Alhora, aquesta elecció va sorprendre pel notable augment en participació ciutadana: d'un 47,3% a primera volta, a un 55,6% del padró electoral a segona volta (8.325.000 de vots). Un èxit contundent en la història recent de Xile, considerant que el vot no és obligatori, que l'elecció es va donar en el context de pandèmia i que el mateix dia de l'elecció va tenir lloc un boicot groller per part del govern de Piñera en no preveure la cobertura necessària de transport públic, cosa que afecte la mobilitat dels sectors populars per traslladar-se als seus locals de votació.





El triomf del candidat Boric, president electe més jove de la història republicana de Xile (35 anys) s'ha d'entendre, al meu entendre, en moments culminants del descontentament i enuig generats pels abusos que el model econòmic neoliberal des de la primera dècada del present segle XXI i, que tenen la seva cristal·lització a l'esclat social del 18-O del 2019. Xile, d'aquí endavant és un altre país, la classe política i el govern es paralitzen i no aconsegueixen, no poden, o no volen lliurar les respostes necessàries a aquesta nova situació. Tot això, unit als efectes provocats pel COVID-19 a partir de març del 2020 generen un quadre polític, econòmic, social i sanitari desconegut, que exigeix noves claus polítiques i analítiques per a la seva comprensió.





II-. Repercussions internes de la victòria



En un intent de síntesi, tres serien els efectes que la contundent victòria del president electe, Gabriel Boric, va provocar al sistema polític nacional:





1) Per a la suposada dreta liberal o centredreta, el suport irrestricte al candidat de la ultradreta Kast al balotatge, va significar la claudicació del discurs republicà, democràtic i liberal (en termes de llibertats individuals) que intentava construir des de la derrota plebiscitària del dictador Pinochet de 1988 A aquesta dreta no se'l va acudir ni per un instant seguir l'exemple d'altres dretes al món quant a proposar un cordó sanitari en contra de la ultradreta xilena. De cara a la segona volta, les diferents agrupacions que aspiraven a expressar una dreta moderna, es van columnar darrere de Kast. Amb això, la centre dreta va hipotecar el seu futur polític durant molt de temps.





2) L'esquerra progressista, expressada centralment pels partits i moviments que componen el Front Ampli (FA), ha desplaçat a un segon pla els partits que componen l'anomenat “socialisme democràtic”, on se situen el Partit Socialista (PS), el Partit per la Democràcia (PPD) i, el Partit Radical Socialdemòcrata (PRSD). De la mateixa manera, aquesta victòria va afectar l'esquerra radical i antisistèmica. A més, podríem constatar que, amb la irrupció d'aquesta esquerra progressista, una generació de líders i líders que van ser protagonistes en la lluita antidictatorial ha passat a ser part de la història i no del present polític nacional.





3) Finalment, aquesta victòria presidencial va venir a donar un marc de suport imprescindible a la tasca de la Convenció Constitucional (CC), que serà la gran tasca de l'any 2022. La Convenció podrà comptar amb una millor gestió política i institucional des del nou govern per redactar la nova Constitució, procés el terme del qual està previst per al juliol. Clau en aquest sentit és el plebiscit de sortida, que té com a objectiu central l'aprovació de la nova Carta Magna en eleccions amb padró obligatori al setembre o octubre del present any.





III-. El president electe en el context regional i internacional





El triomf de Gabriel Boric resitua favorablement la imatge internacional de Xile, alacaiguda pel rotund fracàs de l'actual administració del president Piñera a l'escenari internacional. L'imminent canvi de Govern lliuraria llums d'una política exterior que superi una diplomàcia expressió del segle XX, i respongui a les necessitats actuals del món i de la regió.





El fet que l'actual administració no firmés l'Acord d'Escaçu, ni el Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular de l'ONU, va afectar notablement la política multilateral del país. Entre les múltiples mesures que van marcar un derroter internacional vergonyós per a Xile, podem destacar l'innecessari viatge de Piñera a Cúcuta -localitat colombiana a la frontera amb Veneçuela- a expressar juntament amb el mandatari colombià Duque i l'opositor Guaidó la seva política anti Maduro; la invitació que fes ciutadans veneçolans a venir a Xile, per després expulsar-los de manera degradant en avions especialment noliejats per a aquests efectes; la violació sistemàtica dels DDHH a partir del 18-0 del 2019 denunciats almenys per quatre informes d'organitzacions internacionals i l'intent ideològic d'aixecar un organisme regional com el PROSUR sobre les cendres d'UNASUR.





El discurs de Boric el dia de la seva victòria contundent va ser rebut pel món de l'esquerra progressista com una proposta d'una esquerra jove i original. La seva figura àmbit regional i internacional s'engrandeix ràpidament. Prima la convicció que Boric li imprimirà aire fresc, un impuls renovador a l'esquerra progressista i als moviments nacionals i populars que se situen en una política antineoliberal a la regió.





Des del 2018 amb el triomf d'AMLO a Mèxic, després amb la victòria d'Alberto Fernández a Argentina, el retorn del MAS a la presidència a Bolívia amb Luis Arce, la derrota del fujimorisme al Perú, la tornada de l'esquerra amb la primera presidenta dona a Hondures, Xiomara Castro, i el recent triomf de Boric a Xile es reconfigura un nou escenari polític a Amèrica Llatina i el Carib. Més encara, a meitat d'aquest any hi haurà eleccions a Colòmbia, on l'esquerrà i el Senador Gustavo Petro tindria àmplies possibilitats de vèncer l'actual president Iván Duque. També al Brasil, a la presidencial l'últim semestre del 2022, l'expresident Lula estaria molt per dalt de Jair Bolsonaro, segons indiquen els sondejos fins ara. En aquest nou reordenament de les forces de l'esquerra no hi haurà progressistes i altres expressions afins a la regió, una única expressió d'orientació política, els rivets diferenciadors donaran compte de les pròpies realitats nacionals. Tot això estarà molt allunyat del ja desgastat lloc comú de la dreta, consistent a associar tota expressió de l'esquerra progressista amb el chavisme, el madurisme, l'orteguisme o amb Cuba.





Part important d'aquesta nova era en política exterior del nou govern serà impulsar amb més força una política d'integració regional amb totes les nacions del continent llatinoamericà. La necessitat imperiosa d'enfrontar units i no nacionalment els fenòmens presents com ara: la pandèmia del COVID-19; la crisi climàtica i medi ambiental i el resguard dels oceans; els efectes dels processos migratoris; la defensa dels DDHH a qualsevol nació de la regió; la solució pacífica dels conflictes veïnals; l'enfortiment cada cop més necessari a la regió dels sistemes democràtics i, la permanent crisi econòmica, seran els eixos centrals de la política exterior del govern acabat de triar. Per cert, no en quedarà al marge, l'enfortiment del multilateralisme, el bilateralisme, el respecte dels TLC, sempre que aquests estiguin en consonància amb els interessos nacionals, la integració de perspectives feministes a la política exterior del país i la incorporació de les nacions originàries. A l'actual disputa entre les dues grans potències, la Xina – els EUA, la nova administració s'haurà de manejar intel·ligentment, amb independència, assumint una posició sobirana que permeti conjugar interessos i els necessaris equilibris internacionals.