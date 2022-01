Guatemala: Per què integrants d'un mateix poble indígena es maten entre ells?

Foto de Guatemala | @EP





En els últims mesos, reapareix en noticiaris internacionals el violent enfrontament entre veïns dels municipis de Santa Catarina Ixtahuacán i Nahualá, tots dos al Departament de Sololá, pertanyents al poble Maya Quiché, a uns 150 Km. a l'occident de la ciutat de Guatemala.





Al desembre recent va passar una massacre que va cobrar la vida de 12 indígenes maia quichés. I com a resposta, el 20 de desembre, el govern central va decretar Estat de Lloc al lloc, ocupant el territori en conflicte amb centenars d'agents de la Policia Nacional Civil (PNC) i l'Exèrcit. Els primers dies de gener, els veïns de Nahualá van expulsar la Comissaria de la PNC del lloc… El 7 de gener recent, un segon agent de la PNC va ser assassinat, i diversos altres ferits, en una comunitat de Nahualá, mentre buscaven capturar suposats responsables de la massacre anterior.





Qui i per què es van enemistar membres d'un mateix poble?





El Municipi de Santa Catarina va ser creat, per complaure famílies europees, durant la Colònia espanyola. El Municipi de Nahualá va ser creat per complaure els amics de la Revolució Liberal (segona meitat del segle XIX) durant la República bicentenària.





En cap cas no es va consultar als seus habitants si acceptaven o no la frontera intermunicipal que avui els “assassina”. En tots dos casos no van delimitar amb precisió les fronteres municipals, ara, letals per al poble Quiché. Més al contrari, van deixar parcel·les col·lectives de terra sense definir què pertanyia a quin costat. Així, l'Estat va crear una de les tantes assassines fronteres internes que avui és incapaç de resoldre.





No és un problema “ètnic”. Erròniament molts analistes o noticiaris presenten el fet com un “assumpte d'indis salvatges”, o els comparen amb altres conflictes entre pobles de l'Orient Mitjà. Fals.





El conflicte no és per identitat o pertinença cultural. És a causa d'una frontera municipal imposada que divideix/enfronta el mateix poble en dues jurisdiccions diferents que competeixen/disputen entre si parcel·les de terres col·lectives.





El poble Quiché, igual que molts pobles a Abya Yala, van ser partits/dividits per fronteres destructives, imposats per les bicentenàries repúbliques criolles que no entenen de continuïtat territorial cultural, molt menys de plurinacionalitat. Quants pobles, en aquest moment, no estan disseccionats a diferents repúbliques, departaments o municipis?





Davant la incapacitat/corrupció de l'Estat, la gent es va armar i resol els seus desacords a bala. A diferència de molts països de la regió, les constitucions polítiques centreamericanes, com la de Guatemala, disposen el dret a posseir armes de foc com a dret ciutadà. Als fets, amb la proliferació de la fosca indústria militar, i el negoci de la violència/seguretat, la gent va aconseguir armar-se.





Un problema que no va ser creat per les famílies indígenes. Habitats pels seus prejudicis, analistes i comentaristes, des de les ciutats, indiquen que el conflicte violent entre Nahualá i Santa Catarina és per culpa dels “indis”. Fals.





Qui va crear aquest conflicte va ser i és l'Estat crioll que no entén de la coexistència dels pobles, ni de la continuïtat territorial/cultural.





El problema va sorgir quan es van repartir un territori originari, amb població inclosa, com si fos un formatge. Aquest conflicte es va consolidar amb la il·lusa “identitat territorial/municipal” arengada per les elits municipals. No sabem si desapareixerà amb la restauració del territori i la identitat Quiché, en el marc de la proposta de l'Estat plurinacional.





Si el problema ja va ser creat per l'Estat, les conseqüències sagnants de la resposta estatal també externalitzen l'arcaica filosofia punitiva/dèspota que encara habita a l'Estat de Guatemala, incapaç d'exercir hegemonia a la totalitat del seu territori. No es pot, ni cal enviar delegacions de PNC, al costat del Ministeri Públic, a territoris en històric conflicte violent sense previ diagnòstic d'intel·ligència! Molt més a un país amb lliure mercat d'armes de foc!





El conflicte territorial entre Nahualà i Santa Catarina Ixtahuacán és únicament un iceberg en un país amb criminals fronteres internes que disseccionen els pobles, convertint-los en enemics territorials entre si a famílies pertanyents als mateixos pobles originaris.





Desitgem que aquest problema creat per la Colònia eurorepublicà es resolgui mitjançant el sistema de deliberació i consensos tradicionals dels pobles.