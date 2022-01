Vint anys per avaluar la zona de l'euro

Aquest mes de gener es compleixen vint anys d'un fet que va penetrar de ple a la nostra vida quotidiana. Corrien els primers dies de l'any 2002 quan l' euro va començar a ser present a les nostres butxaques. Aquest canvi de moneda era la manifestació visible a peu de carrer de la unió monetària que un grup de països de la UE havia creat tres anys abans, el 1999.





Ha passat prou temps per avaluar les conseqüències a escala macroeconòmica que ha tingut per als països membres el fet d'estar dins de la zona de l'euro. L'anàlisi de les xifres dóna moltes llums i també alguna ombra que es tradueix, més aviat, en reptes pendents al camí de configurar una unió monetària en sentit ple.





Monedes i bitllets d'euro /@EP





Entre els aspectes positius, cal destacar el factor de l'estabilitat. L'experiència d'aquests anys demostra que la pertinença a la zona de l'euro redueix la variabilitat de les macromagnituds. És un fenomen que, a més, s'ha produït de manera consistent a tots els països de l'euro, independentment de l'any de la seva incorporació a l'àrea monetària comuna. La conclusió és clara: l'euro contribueix a l'estabilitat econòmica dels països membres.





També propicia un creixement més sòlid. Això es pot apreciar amb claredat en la comparació entre els països de la zona de l'euro amb els països de la UE que no s'han incorporat a la moneda comuna. Mentre els primers han experimentat un augment de creixement, els segons –no euro- han anat perdent avantatges competitius a mesura que passaven els anys.





Així mateix, en les dues dècades transcorregudes hem pogut assistir que la reducció de les diferències entre els estats membres de la UE es produeix de forma més accentuada entre els països de l'euro.





Així, es pot dir que les bones notícies en la valoració de l'eurozona arriben pel costat de l' estabilitat, el creixement i la convergència, fet que no és poca cosa. Tot i això, aquestes dues realitats no van ser suficients per esmorteir l'impacte de la crisi financera iniciada el 2008. La recessió va impactar de forma molt similar a tots els països de la UE, pertanyessin o no a l'euro.





No va suavitzar la crisi financera





Però n'hi ha més, pel que fa a la crisi de deute sobirà, sí que es pot dir que hi va haver diferències substancials. En aquest retrat, els països europeus no euro surten afavorits. És paradigmàtic el comportament de la desocupació. La taxa d'atur va experimentar un fort augment a la zona de l'euro, mentre que es va reduir a la resta de països de la UE. El que es va fer palès va ser la rigidesa i la divergència d'estructures productives entre els països de l'euro.





És la zona de l'euro una AMO?





Més de vint anys després, encara no es pot dir que la zona de l'euro funcioni com una Àrea Monetària Òptima. Manca de diversos dels requisits establerts pels teòrics de les àrees monetàries.





En primer lloc, perquè no hi ha hagut la similitud entre les estructures productives dels països. Un efecte que és propi de les àrees monetàries. Quan es va crear la zona de l'euro no existia aquesta similitud i segueix sense haver-hi. L'euro ha contribuït a una especialització productiva més gran, però no a una convergència real d'estructures productives.





La mobilitat interna encara és insuficient. Mentre que ha augmentat notablement la mobilitat de capitals arran de la implantació de l'euro, això no ha passat amb una intensitat equivalent entre els treballadors.





Altres mancances, que marquen l'agenda de reptes pendents per als propers anys, són la inexistència d'una integració bancària en sentit estricte i també la manca d' integració fiscal. En aquest aspecte, la realitat és que, dins de la zona de l'euro, hi ha països amb preferències molt variades en la seva política fiscal.





I, en un horitzó encara molt llunyà, s'albira l'ideal d'una integració política consonant amb la monetària. Des de l'intent d'aprovar el tractat pel qual s'instituïa una Constitució per a la UE (2004), no hi ha hagut avenços significatius.