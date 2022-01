Ser o no ser vacunat

El tema del tennista Novak Djokovic campió oriünd de Sèrbia, que ha enfrontat a Austràlia tota mena de reaccions contràries i favorables, al grau de ser expulsat, convida a reflexionar sobre la moda informativa a saber el Covid-19 amb les seves variables que, per això aviat, han dividit la humanitat entre els qui confien en les vacunes més que en Déu i els anomenats negacionistes . Potser els primers a analitzar les conductes de negació hagin estat els psicòlegs i psiquiatres assenyalant la càrrega de reaccions emocionals que en essència constrenyen la persona a rebutjar una realitat empíricament verificable, com seria aquesta “boleta suposadament de llet” que es va quedar sense processar quan alletava i que per a res serà càncer. Pel que fa al VIH, la influença o el Covid, a més de l'àmbit personal, hi ha grups que coincideixen en postures a favor i en contra de patiments que en darrera instància s'inscriuen en alguna cosa real. L'últim, convertit en pandèmia, afecta la salut de manera més o menys greu segons es tracti de persones amb altres patiments, de certa edat, amb un nivell socioeconòmic determinat o habitants en un país amb realitats específiques.





El tennista serbi Novak Dsjokovic /@EP





A partir d'aquesta definició oficial, els científics indaguen i determinen segons les seves troballes, si ho va provocar tal o qual agent -virus, paràsit, fong, bacteri- si va ser contagiat per aquest o aquell individu -animal o humà- i si hi ha forma de evitar la infecció o contrarestar els efectes en cas que s'hagi contaminat. Un altre grup definit com a conspiracionistes determinarà que aquesta realitat incòmoda, va ser provocada i s'insereix en una guerra biològica -com ha estat comprovat en diferents moments de la història de la salut mundial- que amaga diversos propòsits com seria debilitar un enemic econòmicament o políticament amenaçant . Un important conjunt de científics al món considera la postura d'investigadors -no tan prestigiosos com el japonès Tasuku Honjo [1] [1] qui va negar les afirmacions que li van atribuir que el Covid era creat al laboratori- convençuts que el virus és una arma perversa.







Hi ha tota mena de negacionistes. Des dels que creuen que es deu a algú que va crear el virus, com una forma d'atac polític -s'assenyala Xina o Rússia, el suposat interès del qual ha estat anivellar la seva economia estimulant la indústria farmacèutica-, aquells que imaginen un món menys saturat la població costosa encara que improductiva ha de morir per permetre una vida millor als privilegiats; i per últim tots aquells que per diverses raons -de coneixement de la seva naturalesa personal que els consten els danys que produeixen al seu cos qualsevol tipus d'agents estranys ja sigui ingerit o injectat, les reaccions al·lèrgiques i fins i tot de fe religiosa- han decidit evitar la vacuna i en canvi utilitzar mètodes més naturals, com ara la cura preventiva, amb infusions, gàrgares, glòbuls homeopàtics i acupuntura. Podem saber què ha mogut el tennista campió del món a no vacunar-se? El tema de sanció va ser la no vacuna o haver mentit sobre la seva situació?





El fet d'evitar la inoculació és en part un tema de llibertat que cap mena d'autoritat té dret a violentar. Si en absolut i conscient ús de la meva possibilitat d'escollir, decideixo rebutjar la vacuna, el tema és respectable, tant com els presoners nazis gaudien de la possibilitat de resistir-se al bany que els mataria, però tot dret implica obligacions: No em vull vacunar, perfecte ja sé que no puc intentar gaudir de les facilitats atorgades als vacunats i no s'hi val, inventar que sí que goig d'aquesta situació com si no hi hagués risc per a mi i per a altres. Estic disposat a no viatjar, abstenir-me d'assistir a reunions, recloure'm amb més precaucions que altres al meu propi espai?





Tot a la vida és així, vull ser alumne d'una escola? -preparatòria, tècnica, rural, universitària, normal etc.- he de complir les meves obligacions bàsiques com és estudiar, assistir puntualment, presentar exàmens i fins a opinar de manera diversa a altres inclosos el mestre i els directius, siguin aquests legítims o irregulars; sempre que no vulgui anar més enllà del que sóc per pretendre convertir-me en poderós i autoritari caixer de casetes, xofer de camions que no em pertanyen, propietari de l'espai públic i fins i tot jutge de causes que ni tan sols no s'han debatut.





A la incongruència majúscula, grups de diverses composicions protesten, a Bèlgica, França, Espanya, Itàlia i molts altres països de l'orbe per les restriccions imposades suposadament per evitar o si més no disminuir les infeccions. Ha analitzat el perquè d'aquestes inconformitats? Es resigna a ser limitat a les seves llibertats per la por de contaminar-se o pel temor a les accions autoritàries del seu govern?





L'autèntica llibertat existeix quan tinc opcions i aquestes s'amplien quan analitzo. Fa 65 anys els nens col·leccionaven reproduccions de banderes de països que no arribaven a una centena, avui vam aprendre que hi ha un país -Tonga igual que Suècia o el que coneixem per Hawaii, és en realitat un arxipèlag- a les aigües territorials del qual un volcà oceànic va causar alguns estralls Serà això una nova distracció perquè no pensem en els abusos de monopolis com ho seria CFE? Què és en realitat important saber si el nostre president va dir la veritat amb relació al seu estat de salut o esbrinar el més que puguem sobre la nostra? Estudiar, analitzar i actuar en funció d'aquests factors ens ajuda o no contaminar-nos o ens converteix en pervertits, dissidents o enemics? Vostè té el dret de prendre gairebé qualsevol tipus de decisions respecte de la seva pròpia existència que serà o no serà vàlida per als altres; però que al final és seva.





[1] [1] Que diu haver treballat a Wuhan Xina i de certa forma assegura que el virus va ser creat en laboratori i que els companys els qui compartien el seu punt de vista ja van morir tots.