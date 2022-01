Els Jocs d'Hivern 2030, una nova batalla entre Catalunya i Aragó

Pere Aragonès @ep





Cal afirmar que el veïnatge no sempre comporta bona harmonia. En massa ocasions, la rivalitat entre confrontants es mostra sense dir ni una paraula, o si. Depèn dels temes, les circumstàncies i els interessos que estiguin en joc.





Fa un temps que s'ha intensificat ara, parlant de la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 . Uns jocs que tindrien com a escenari la zona dels Pirineus que comparteixen Aragó i Catalunya. Els governs de les dues comunitats haurien de ser-ne els organitzadors de comú acord amb el govern d'Espanya. Però heus aquí quan ve la rivalitat i el puret dels veïns geogràfics: el govern català no vol això de la igualtat entre les dues comunitats i l'executiu aragonès no està disposat a ser comparsa. Així que a la recta final de la candidatura pirinenca els problemes creixen. Els propers dies hi ha prevista una reunió dels presidents per “llimar” asprors, però Pere Aragonés vol arrogar-se per a Catalunya la major part de les proves i el protagonisme perquè, segons ell, la candidatura va ser impulsada i liderada des de Catalunya . Mentrestant, el president aragonès diu que ni parlar-ne.





Mentre el Comitè Olímpic Espanyol, COE, en boca del seu president, Alejandro Blanco, ja ha avisat que el projecte olímpic no és factible “sense igualtat entre els territoris” perquè “ningú predomina sobre ningú” , ha postil·lat Blanco. Cal recordar que la comissió tècnica del COE té la intenció d'acabar la candidatura entre març i abril, data anterior a la consulta vinculant que té previst fer el govern de Catalunya abans de l'estiu per conèixer l'opinió dels ciutadans de la vegueria de l'Aran i l'Alt Pirineu. El que pot passar és que si la consulta no avala la decisió, la candidatura es faci sense Catalunya. Situació que sembla llunyana ja que la zona crida a consulta si està per l'aposta de la candidatura, que ha de comptar amb un ampli consens social, econòmic i polític perquè arribi a bon port.





Si hi ha consens polític, les coses resulten més fàcils. El comitè Olímpic Internacional està pendent de com estan transcorrent les coses i espera que Catalunya i Aragó arribin a un acord. Segons algunes fonts de l'organisme internacional “ si els polítics s'entenen, la candidatura té possibilitats reals de ser elegida ” La intervenció del govern de Pedro Sánchez, el ministre de Cultura i Esports del qual és Miquel Iceta, persona dialogant i de consens, pot facilitar les coses . que, per ara, si més no de cara a la galeria, no semblen ser fàcils. Deia el poeta Horaci que “els teus propis interessos estan en joc quan crema la casa del teu veí”.





Vist les relacions de “veïnatge” de Catalunya i Aragó i aplicant la frase que deia un altre poeta més proper en el temps com és Pablo Neruda: “Perquè res ens separi que res ens uneixi” han de pensar els dos presidents implicats els recels dels quals com a veïns són els protagonistes.





Els valors d'igualtat, justícia, imparcialitat o racionalitat que al seu dia preconitzava el baró Pierre de Coubertin, pare de les olimpíades modernes, no estan tenint en compte la lluita d'aquests dos veïns que, en lloc d'arribar a un consens que beneficiarà als sectors econòmics de la zona i la promoció del territori, s'enalteixen en una discussió per veure qui es porta la part més gran del pastís . Mal exemple d'esportivitat i una imatge que no els afavoreix res. Una situació que resulta poc gratificant i molt menys exemplaritzant que posa en dubte una vegada més els interessos de la majoria a favor dels egos dels que governen.