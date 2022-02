Perú: mirar a Castillo sense mirar el regne

Pedro Castillo @ep





Vargas Llosa, en algun moment, va definir el Perú oficial contemporani (que ell mateix va abonar), com el país de l'espectacle. És a dir, una societat superficial, sense més criticitat, ni contingut. On el “xongo” i la jacota mediàtica estructuren la conjuntura aclaparadora.

En dos segles de República criolla, el 6 de juny del 2021, les grans majories socials “negades” al país, van convertir la seva majoria demogràfica en majoria política, i van triar el pagès, Pedro Castillo, com a president de la República més acriollada i xocada d'Abya Yala.





Aleshores, fins i tot amb l'adrenalina política al màxim, sabíem que Pedro Castillo, per més que l'“apartessin” del Perú Lliure (partit amb què va ser electe) o s'“oblidés” de les seves potents promeses electorals, no ho tindria fàcil . Perú, per la seva naturalesa colonial, està dissenyat per al govern de criolls, per als rics! No per a pagesos, molt menys per a un provincià “sense poses limenes”!





En menys de sis mesos, Pedro Castillo va estabilitzar l'economia del país, va repuntar el valor de la moneda local davant el dòlar, va baixar el preu del gas natural (amb l'electricitat domiciliària impulsa fer el mateix), i va vacunar gairebé tota la seva població contra COVID19.





Però res d'això no és “mèrit” per al camperol governant perquè la premsa llenya i alimenada simplement mira a Castillo el barret que porta posat i escolta en els missatges presidencials només el marcat deixo provincià.





S'escandalitzen, i exigeixen la renúncia del president, perquè el pagès Castillo va nomenar com a Premier del Consell de Ministres un peruà “amb denúncies per maltractament de dones”. Va ser un desatí del president. Per descomptat que sí. Però el Perú és tan masclista com Francisco Pizarro. I aquest masclisme corrupte va ser cultivat també per la cultura oficial irradiada des de la llimonitat xocada.





L'acusen d'incapaç, i fan escàndol mediàtic perquè el president Castillo renova 4 cops els seus ministres en qüestió de 6 mesos. Però no diuen res que el Perú és un dels pocs països on l'Òrgan Legislatiu aprova o castiga el gabinet de ministres fins i tot abans que aquests comencin les seves funcions. Situació sui generis que fa que aquest país sigui políticament inestable (5 presidents en els darrers 5 anys).





La premsa peruana i els seus analistes no diuen res sobre el “Estat profund” (oligarquia de Lima), que mitjançant els seus mitjans de (des)informació corporatives, obliguen el pagès president a canviar ministres a la mida dels seus interessos immorals, en els temps gairebé exactes.





El regne anomenat Perú, on la noblesa neoliberal gaudeix del banquet del creixement de les xifres macroeconòmiques, es troba en condicions òptimes. El regne peruà no corre perill. Fins i tot el president Castillo, força controlat, “escarmentat” o amenaçat amb la “vacància”, es comporta molt bé perquè funcioni el regne neoliberal peruà.





En aquest sentit, qualsevol escàndol o conya mediàtica de la llimenitat acrillada o dels seus patrons per “culpa de Castell”, és només això: jacota espectacular.





És veritat que Castillo és president del Perú, però en els fets no governa. Governa l'Estat profund oligàrquic que saqueja els béns comuns del país i es resisteix a compartir els guanys. Aquesta oligarquia no perdonarà mai que un provincià (sense la seva llicència) s'hagi atrevit a disputar el poder formal al Perú. Sovint es parli dels èxits o hàbits exemplars d'un “no ciutadà” peruà governant una República criolla amb aroma naftalina.





Perú, per les seves contradiccions internes destructives, està condemnat a la inestabilitat escandalosa contínua. I això no és culpa d'un pagès. Aquestes contradiccions, fins i tot institucionalitzades, han de ser debatudes i superades mitjançant un procés constituent popular i plurinacional. I perquè aquest procés passi, hem d'organitzar-nos i mobilitzar-nos tots els sectors, pobles i territoris cansats de la despulla i del bicentenari colonialisme intern i extern. Les urnes no haurien de desmobilitzar els carrers. El que aconseguim a les urnes ho hem de defensar des de i als carrers.