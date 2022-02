Estrenes de cinema, adéu a la catifa vermella?

Un dels sectors més castigats per la pandèmia és el de l'espectacle, és a dir, la música en viu, el teatre i, per descomptat, el cinema . El confinament ha suposat el tancament absolut de les sales de cinema durant diversos mesos, que només han pogut reobrir tímidament subjectes a nombroses mesures de seguretat i restriccions, per trobar-se amb un públic temorós del contagi i majoritàriament reticent a acudir a llocs públics. D'altra banda, les productores van haver de suspendre les estrenes programades per al 2020, i posposar-les fins a final d'any, fins al 2021, i fins i tot fins al 2022 – com ha estat el cas de Mort al Nil , l'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Agatha Christie que ha portat a terme el director britànic Kenneth Branagh-, esperant que la situació que viu el món acabi normalitzant-se en alguna mesura.





Entrades per veure una pel·lícula /@Pixabay





Tot i això, aquest rar i complicat any 2020 ha donat lloc a un fenomen pràcticament nou, però que pot tenir efectes molt profunds en el funcionament de la indústria audiovisual tal com l'hem conegut fins ara: l' estrena directa en plataformes de streaming de títols d'èxit assegurat –els anomenats blockbusters . I un dels principals artífexs d'aquesta pràctica ha estat Disney -precisament va inaugurar a Espanya el servei d'oferta de continguts a través d'internet Disney+ durant el confinament-, que va posar a disposició dels subscriptors dos dels seus llançaments recents més prometedors, comercialment parlant , com van ser Mulan i Soul de Pixar.





En aquest cas podem parlar que, efectivament, la crisi sanitària ha comportat una disrupció del model tradicional de finestres d'explotació de la producció audiovisual, que estableix una sèrie de fases consecutives que ha de passar cada títol –des de la seva exhibició a sales de cinema fins a la seva emissió a la televisió en obert-, i que garanteix el seu màxim rendiment comercial. Els principis que sustenten aquest sistema són que, com més distribució, més probabilitat de recuperació de la inversió, mentre que, amb finestres més diverses i esteses en el temps, s'espera una generació d'ingressos més gran.





La lògica d'explotació de la producció cinematogràfica es basa en les anomenades finestres de distribució , i en seguir un procés lineal inalterable –almenys fins ara- per assegurar el retorn de la inversió i la maximització del benefici de tots els agents que intervenen en la cadena de valor sectorial.





D'aquesta manera, d'acord amb la lògica que ha regit fins ara, una pel·lícula havia d'estrenar-se en sales de cinema abans de passar a la finestra següent, que és la venda o el lloguer en suports físics, com el DVD, que no pot començar abans de tres mesos des de l'estrena, llevat que la pel·lícula en qüestió no arribi als 10.000 espectadors. Aquesta finestra també ha de complir un període mínim previ al començament de la següent, que és la seva emissió als canals de pagament, primer com a vídeo sota demanda premium (PVoD en les sigles en anglès), que exigeix un pagament específic per veure-la, i després com a contingut obert per als subscriptors del canal en qüestió. En última instància -i després d'un període que podia assolir els dos anys-, el film en qüestió s'emetia als canals de televisió lineals en obert.





Perdrà vigència a mitjà termini el model lineal basat en finestres de distribució que es van succeint? El que sembla gairebé segur és que ja no es respectarà de manera tan rigorosa, i que els experiments duts a terme durant la pandèmia estan implicant un aprenentatge per a les productores, els exhibidors i les plataformes, que és probable que desemboqui en un nou model híbrid , que implicarà l'obtenció de beneficis per a totes les parts implicades. En un escenari futur és molt possible que les estrenes a sala convisquin amb estrenes paral·leles a internet, i amb altres formats i models de negoci que encara ni podem sospitar.