El principi de la fi o la fi del principi

La setmana passada es van eliminar la majoria de les mesures anti-Covid com l'ús de mascareta en exteriors o la suspensió de l'oci nocturn. D'aquesta manera, el nostre país seguia l'estela de països com Dinamarca que ja fa dies que va eliminar totes les restriccions en considerar que ara el risc d'infecció és baix i que estem en endèmia. Però el futur immediat no és tan clar com ens volen fer creure els danesos que, de moment, s'enfronten un ascens continuat de contagis amb incidències a set dies de més de 5.000 infectats per 100.000 habitants. Ara com ara, sembla més prudent i sensata l'actitud de la conselleria del Dr. Argimon de retirar molt lentament les restriccions que encara queden (mascareta en interiors i en aglomeracions). Prudència davant de la incertesa.





En aquest entorn, cal preguntar-se si estem davant del principi de la fi o la fi del principi de la pandèmia (i la distinció no és fútil). Crec que estem davant de les dues coses alhora: el principi de la fi sanitària de la pandèmia (cap a una endèmia estacional) i també la fi del principi d'un nou temps que es caracteritzarà a llarg termini per les greus conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia.





Un home en un bar amb una màscara /@EP





El principi de la fi de la pandèmia sanitària





Pel que fa a la salut, les previsions de futur són una mica més optimistes, encara que amb algunes incerteses. Però abans de llançar les campanes al vol cal resar perquè no apareguin variants més contagioses i letals que l'Òmicron . No oblidem que ja ens hem equivocat abans. Des del juliol del 2020, la pandèmia s'ha donat per derrotada més d'una vegada i després ens hem hagut d'enfrontar a sis onades. No obstant això, l'alta taxa de vacunació (81,3%) i la menor gravetat clínica de la nova variant Òmicron suggereixen que aquesta sí que podria ser la desescalada definitiva. Però no la fi del SARS-CoV-2 que continuarà vivint en nosaltres.





Els epidemiòlegs més optimistes auguren que hi haurà un període tranquil abans que a finals d'any torni la Covid-19, encara que no necessàriament en forma d'onades pandèmiques sinó de brots endèmics com la grip. Des del punt de vista sanitari, podem estar vivint el principi de la fi de la pandèmia que es transformarà en una endèmia com la grip.





La fi del principi d'una nova realitat social encara més injusta





Molt diferents són les previsions sobre les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia. Són molt dolentes. Podríem dir que socialment es tracta de la fi del principi d'un nou temps caracteritzat per seqüeles pandèmiques que perduraran dècades . Perquè la Covid-19 és en realitat una sindèmia, neologisme encunyat per Merrill Singer, que procedeix de la suma dels termes sinergia i epidèmia. És a dir, una infecció d'abast mundial en què han impactat tant la pobresa, la desnutrició i la incultura com el virus mateix.





Aquesta és una perspectiva més realista. Subratlla els factors socials que afavoreixen la progressió de la infecció com la vulnerabilitat de la gent gran, de les comunitats ètniques minoritàries, dels pobres, dels aturats i dels treballadors que tenen els salaris més baixos i menys protecció social. Una solució purament biomèdica deixant d'ajudar els col·lectius i els països més pobres fracassarà a mitjà termini. No servirà de res que els europeus portem 3 o 4 dosis de vacuna si a Àfrica només el 10% de la població ha rebut una dosi.





Una sindèmia que ha augmentat les desigualtats





Com deia, les principals amenaces que enfosqueixen el futur global immediat no són sanitàries sinó socials i econòmiques. Veure la Covid-19 únicament com una pandèmia sanitària és una visió miop i estreta de la realitat.





La realitat és que mentre la malaltia ha afectat el 10-20% de la població, la situació social sorgida ens ha afectat tots, el 100% dels ciutadans. Això amb independència de si hem estat malalts de Covid-19 o “malalts” sense feines dignes, amb serveis públics precaris, o amb restricció de drets com el de l'habitatge digne o llibertats com la de la lliure circulació.





La pandèmia ha aprofundit les desigualtats econòmiques, socials i sanitàries fins a límits molt dolorosos. Això en un país com Espanya que ja era el sisè país més desigual de la UE. Una tendència que no ha fet res més que empitjorar amb la pandèmia, entre altres coses, a causa de l'increment de preu de l'electricitat i de la cistella de la compra.





En aquest sentit, mentre que 23 mil milionaris espanyols han vist créixer la seva riquesa un 29% durant la pandèmia, més d'un milió de persones han baixat sota el llindar de la pobresa i en 51.000 llars espanyoles més no entra cap ingrés econòmic.





Està vist que al nostre país quan les coses van malament la pobresa i la desigualtat augmenten molt i quan les coses van bé disminueixen molt poc. Plou sobre mullat: l'austeritat durant la crisi anterior va suposar un descens continuat de la inversió en despesa pública que va ferir de gravetat la Sanitat, l'Educació i els Serveis Socials. I els polítics no han fet res per revertir aquesta situació.





Si hi ha hagut poca anàlisi crítica sobre l'efectivitat de les mesures sanitàries, encara hi ha hagut menys sobres els efectes econòmics i socials de la pandèmia. No n'hi ha prou de rebre una pluja de milions d'Europa (en gran part a tornar) sinó que cal establir un pla transparent i consensuat amb tots els actors socials per administrar aquests fons i que serveixin per reduir les desigualtats.





Seguretat i justícia social





La pandèmia deixarà seqüeles que afectaran l'economia, els valors, el sentiment humà d'omnipotència, la confiança en el sistema polític, la solidaritat entre generacions i fins i tot poden alterar la pau social. Seqüeles que no ens deixaran viure segurs.





L'única manera que un país sigui completament segur davant de futures pandèmies és que s'estableixin programes i polítiques per revertir les profundes desigualtats socials i econòmiques .





La crisi econòmica agressiva provocada per la Covid-19 no es pot solucionar amb un tractament o amb una vacuna. Calen polítiques socials que millorin l'educació, l'ocupació, l'habitatge i l'alimentació dels més vulnerables.





Tots nosaltres hem de treballar pel futur perquè de tots depèn que sortim d'aquest mal tràngol en un món més solidari i just.