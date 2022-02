John Williams millor que Ennio Morricone?

Amb motiu del seu 90 aniversari i l'anunci dels nominats als propers premis Oscar, s'ha publicat un article en què John Williams ve considerat com el compositor cinematogràfic de més transcendència de la història . Respectable asseveració no fa sinó emfatitzar les qualitats del músic novaiorquès. Però esquiva la complaença d'un àmbit on no hi caben els cànons maximalistes. No caiguem encara involuntàriament en el voluntarisme de la simplificació.





John Williams /@EP





Aquells que som de llàgrima fàcil hem abocat més d'una veient memorables escenes musicalitzades per Williams ( Schindler's List ), però no menys que a les del (Nou) Cinema Paradiso . Sí, Ennio Morricone no podria baixar del pedestal en què, justament, se situa el seu col·lega nord-americà . Allí roman amb l'aval dels qui l'admirem profundament.



Així ho va reconèixer molt encertadament el tribunal del premi Princesa d'Astúries de les Arts de 2020, que va fer compartir la distinció a tots dos músics. Per què fer prevaldre l'excel·lència d'un dels dos músics cinematogràfics, si tots dos podrien reclamar-la amb plena legitimitat de mèrits i sense límits a les vares de mesurar?





De gustibus non disputandum (sobre gustos no es disputa) deien els antics romans. Es tracta d'un adagi que combat la simplificació cultural de 'allò bo, allò lleig i allò dolent', ´títol aquest de la banda musical composta per un nou romà com Morricone (RIP), tan històric com Williams.





Potser l'anglosaxonització del gust no en té prou amb la McDonaldització i altres productes en l'extensió mundial de menjars de l'anomenada junk food . Per cert, els lectors menjadors d'hamburgueses es pregunten sobre la nacionalitat de la macrogranja on s'industrialitzen els nutrients carnívors que es prenen amb els suculents Whoppers? Millor oblidar-se i just eat . Tot això per un preu de compra competitiu on n'hi hagi.







Ara resulta que la conquesta del gust arriba a altres àmbits fins ara intocables com són els artístics musicals. Potser respongui això a intentar abastar mostrencament el tot per una de les seves parts. Així ho va entendre amb gran rendibilitat el trumpisme que va fer de la seva America first (“Amèrica, primer”), el lema d'èxit electoral. En tan sols dues paraules Trump va ser capaç de sintetitzar el seu programa de govern a les presidencials de 2016.





L'inefable i demagògic president (segur que no torna el 2024?) feia ús de la paraula “Amèrica” per referir-se a un de sol dels trenta-cinc països que componen tot el continent americà. No és una novetat terminològica emprar la referència continental per esmentar el país nord-americà. Es repeteix una vegada i una altra, i no només als EUA, com una cantarella omniabarcant que fa iguals a dues realitats diverses (excepte per a la 'doctrina Monroe' que les igualava per ambició imperialista geoestratègica dels joves americans del nord) . A propòsit, pel que fa al lema trumpista cal recordar que no va ser ell qui primer l'ha utilitzat. Llegeixin la molt recomanable novel·la de Philip Roth sobre el primer ús de l'eslògan “Amèrica, primer” a la seva estupenda, La conjura contra América .





Lamentablement és pràctica habitual, no només en el seu ús col·loquial i mediàtic, fer sinònimes dues realitats dispars i incommensurables. Més d'una vegada he discutit sobre això en debats acadèmics amb col·legues anglosaxons --i d'altres latituds i cultures--, als quals se suposa un nivell més gran d'enjundia analítica i precisió conceptual. Em temo que amb el pas del temps, l'ús i l'abús d'un vocable per designar una realitat geogràfica més gran, ha estat confiscat per descriure una realitat geogràfica més petita.





L'indissimulat papanatisme per l'anglosaxó es mostra més descarnadament al món acadèmic, on l'establiment d'estàndards en el nivell de l'excel·lència científica de no poques publicacions es va iniciar fa uns decennis amb classificacions mesurades per interessos econòmics de matriu anglosaxona.





En un món econòmic on tot apunta a guanyar i gastar sempre en més quantia, pot ser que la lògica d'establir categories obeeixi a l'elemental principi associat a la cobdícia. Això correspon a l'apropiació de l'homogeneïtat i la desaparició de les visions alternatives. Ja Karl Popper asseverava que la ineluctable fi del mercadeig monopolista era fer desaparèixer a la competència. La concurrència entre competidors és un fenomen social que sol ser indesitjable entre ells mateixos. És a dir, que la llibertat capitalista proposa l'eliminació de la diversitat. Els monopolis són l'evidència empírica de la llei d'acumulació corporativa.





Per això és perillós aplicar el mateix criteri de la cobdícia al món variable i fins i tot inasible de les arts. Mantinguem-nos atents que el 'vessament' dels gustos per un cert tipus de mercaderia de consum no es traslladi a la rica asimetria dels pressupostos culturals i les seves obres artístiques, les quals no necessàriament competeixen entre si.





I és que el resultat d'una competició tan pretesa no és com el d'un partit de futbol quan, a vegades, surt victoriós un equip pitjor, però que ha marcat un gol més. No crec que hagin estat les intencions de dos genis de la música com Williams i Morricone.