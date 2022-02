Nous models de negoci per al futur de la premsa

La premsa fa diverses dècades que pateix la seva pròpia travessia del desert a la recerca d'un model de negoci sostenible dins de l'economia digital. La sobreabundància d'informació a les xarxes, la cultura del “tot gratis” que ha imperat a internet tradicionalment, i la intensificació de la lluita aferrissada pels ingressos publicitaris, a la qual es van incorporar les grans plataformes online, van posar en perill la lògica de funcionament i finançament dels mitjans de comunicació. La penetració de lectors de la premsa en paper a Espanya ha portat a terme una caiguda contínua, des del 42% que suposava el 2008, fins a un escàs 18% del 2020, d'acord amb la informació de l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Un informe d'Evoca quantifica aquesta caiguda a 8,6 milions de lectors.





La pandèmia i el confinament no van fer sinó agreujar la situació financera. Un estudi de PwC estima que durant aquest període la inversió publicitària en aquest segment ha baixat fins als 1.232 milions d'euros, un descens del 10,2% respecte al mateix període de l'any anterior, i que tenint en compte només el mes de març , la caiguda hauria estat del 27,8%. Però, excloent-ne l'efecte de la crisi sanitària, el declivi és sostingut: els sis grans mitjans impresos del nostre país ( El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Periódico ) van distribuir entre l'1 i el 15 de març de 2020 63 691 còpies menys que en el mateix període del 2019 – una reducció del 13,5%-.





De fet, la mateixa font prediu un ritme de disminució de la taxa de creixement anual compost d'aquesta activitat (CARG) del 7% per als propers anys, de manera que passaria de 538 milions el 2019 a 374 el 2024.





Tot i això, la COVID-19 ha portat un augment de l'interès del públic per la informació oferta pels mitjans de comunicació tradicionals, tant la televisió com aquells online, informa Reuters. Tot i això, els ingressos basats en publicitat es calcula que al tancament del 2020 van caure un 9% respecte a la xifra registrada el 2019, i encara que es preveu que el CARG d'aquest concepte creixi un 2,2% fins al 2021, el model de pagament per accedir als continguts, sigui mitjançant una subscripció o bé mitjançant altres formats, s'erigeix com una fórmula alternativa per garantir els ingressos al sector. El model de pagament per continguts o reader revenue és l'aposta per sobreviure en un món digital de bona part dels grans mitjans des de fa alguns anys, quan ha quedat demostrat que el sistema basat en la publicitat digital és inestable i està subjecte a frenades en la inversió, així com a variacions dels preus, com indica Pepe Cerezo en un informe recent d'Evoca.





Encara que durant el confinament va sorgir a diversos països una tendència a pagar pels continguts informatius de qualitat –Reuters destaca els Estats Units i Noruega per sobre de tots-, resulta necessari tractar amb cautela les dades, ja que, a mitjà termini, els efectes de la crisi econòmica poden arribar a limitar i truncar aquesta propensió del públic a gastar en aquest concepte. Amb tot, es tracta d'un fenomen que, encara que sembla prometedor per al futur del sector de periodisme, resulta encara incipient –potser només es tracti de la ressaca de la COVID-19–, i no se sap si assolirà el volum massiu que faria manca per convertir-se en un model de negoci robust i sostenible a llarg termini.





Una de les claus per assegurar la retenció del subscriptor després de la pandèmia és que el consum de la premsa en línia de qualitat de pagament –en qualsevol format, ja sigui vídeo, podcast o text- es converteixi en un hàbit. Els mitjans de comunicació han de trobar la manera d'oferir valor al client.





En aquest sentit, cal provar noves idees i formats innovadors que converteixin el consum d'informació en una experiència . Un informe de Reuters destaca com el pòdcast s'ha convertit en un canal de notícies durant el confinament, i exposa que, al nostre país, el 40% dels ciutadans havia consumit aquest format en els darrers mesos, un percentatge per sobre de la resta de nacions contemplades a l'enquesta. Capçaleres com The New York Times ja han fet ús d'aquest mitjà per atraure nous subscriptors i retenir els existents: el seu podcast The Daily atrau dos milions d'oients diaris mitjançant una fórmula aparentment senzilla, “se seleccionava una o dues notícies importants del dia i s'aprofitava l'experiència dels 1300 professionals del diari per transmetre un punt de vista molt documentat, en un to informal i personal i, sobretot, en el marc d'un format d'àudio creatiu” . Altres diaris que han establert experiències en aquest camp en els darrers dos anys han estat el britànic The Guardian, Afterposten de Noruega, i el francès Les Echos .





D'acord amb Reuters, el principal públic dels podcasts són els joves: un 43% dels oients són menors de 25 anys. És per això que suposa una via per la qual els mitjans de comunicació poden arribar fins a subscriptors dins aquest rang de població. De la mateixa manera, l'ús de xarxes socials pot constituir igualment un camí per arribar a la clientela més jove, potser més reticent a entrar a les webs dels mitjans. Construir audiències fidels sobre comunitats de Facebook, YouTube o Instagram pot suposar un pas endavant en l'evolució dels mitjans de comunicació online .