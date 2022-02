5 pobles de costa per fer una excursió des de Barcelona aquest cap de setmana

Quan arriba el cap de setmana ens ve de gust desconnectar de la rutina i aprofitar per fer coses diferents, com ara excursions a pobles bonics que no quedin gaire lluny de casa. Per això, des de Catalunyapress hem preparat una llista de cinc pobles bonics i de costa on poder escapar-se aquest cap de setmana amb família o amics.





CALELLA DE MAR





Platja de Calella de Mar /@catalunyapress





A més o menys tres quarts d'hora de cotxe (i poc més amb transport públic) des de Barcelona trobem Calella de Mar. Un municipi que, encara que senzill, té un parell de carrers de vianants plens de botigues, una platja àmplia i un passeig marítim que, seguint-lo, permet agafar un camí que porta fins a Sant Pol de Mar.





SITGES





Costa de Sitges /@Pixabay





Sitges és un altre poble bonic ideal per passar el dia a prop de Barcelona. El passeig marítim animat, la platja, les casetes de pescadors, la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, el Palau Maricel o el nucli antic són alguns dels llocs que has de visitar.





SANT POL DE MAR

























A la comarca del Maresme es troba Sant Pol de Mar, un altre poble de costa bonic on passar un agradable dia al sol gaudint de la Mediterrània. Compte, a més, amb dues cases modernistes, l'església de Sant Pau (del segle XI) i la de Sant Jaume (del segle XVI).







CUBELLES

















Cubelles és un poble costaner de tan sols 16.000 habitants, encara que aquesta població es doblega a l'estiu. Així doncs, aquests caps de setmana en què comença a fer bon temps són perfectes per visitar-lo. Les seves platges, el castell o l'Església de Santa Maria són alguns dels llocs que no t'has de perdre.







TORRETEMBARRA

















Finalment, recomanem visitar Torrembarra, poc més d'una hora en cotxe des de la capital catalana. D'aquest municipi en destaquem, de nou, la platja. Però també el seu far, ja que es tracta del darrer far construït a Espanya i el de més altitud de Catalunya. Apunta't també la Vila del Moro, un jaciment que es va construir entre el S. II aC i el S. II dC i la seva muralla.