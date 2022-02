“Qui a ferro mata, a ferro mor”, diuen

Els barons que són presidents de comunitats autònomes i els altres barons que no tenen responsabilitats de govern, a excepció de Díaz Ayuso que no hi era - seria perquè no escalfarà més l'ambient- es reunien per espai de més de quatre hores per decidir, a principi, carregar-se aquesta mateixa nit a Casado . Les informacions als mitjans i la mala imatge que s'estava projectant de tots ells: traïció, deslleialtat i saltar-se les normes del partit van ser arguments –hi ha més– suficients per fer un pas petit enrere en el seu assalt a Casado, el seu president.





“ No he fet res de dolent, potser alguna cosa malament. No mereixo haver de dimitir avui ”. Unes paraules que pronunciava Casado als seus “companys” que a més d'un els va fer remoure la poca cosa que els queda de consciència. Feijóo no vol arribar a liderar el partit amb aquesta motxilla a l'esquena: havia de pensar que només falta un mes per liderar el PP, o que ja tindrà temps d'organitzar el partit al seu estil. És clar que Madrid no és Galícia i el poder té massa nuvis , que no amics. En política està demostrat que els amics estan directament relacionats amb els càrrecs i les prebendes que obtinguin. La demostració la tenim amb el que ha passat amb Pablo Casado.





Pablo Casado @ep





Com sol passar, a la reunió hi havia qui en directe o via telèfon passava informació a alguns mitjans de comunicació que transmetien en viu el que estava passant a la sala. Alguns d'aquests mitjans parlen que els assistents estaven tractant el seu president - que era una actitud indigna- i de la jugada que tenia prevista: sortir amb la dimissió de Casado aquella nit. Algú va avisar i en aquell moment va estendre el pànic: recés de 40 minuts per esbrinar la font de les filtracions. El líder gallec, que una mica de por té, i cuida molt la imatge que projecta, va decidir dues coses: els mòbils damunt la taula - els podrien haver requisat, amb la consegüent morbositat per conèixer les interioritats de la seva memòria- i donar un gir a la situació acceptant els estatuts . És a dir, no fer cap cop d'estat. Cal donar exemple de compliment: estatuts del partit, veu als militants i desembocar en un congrés extraordinari,





Feijóo , ateses les circumstàncies, que ximple no és, i després del que va passar al matí al Congrés, on l'oposició va ser extremadament correcta, fins i tot amable i no va fer sang amb Casado, va fer un gir a la situació i va manifestar que el president havia de dir adéu al congrés - sempre ha estat així- i que es mereixia una sortida digna. Ningú li va portar la contrària i així va quedar mentre tothom mirava el nou líder per saber si pujava o baixava les escales.





Mentrestant, Ayuso assistia al camp de l'Atlètic de Madrid per no perdre cota informativa. Feia la imatge d'estar feliç, amb un somriure als llavis que se'l pot glaçar en els propers mesos. “Qui a ferro mata, a ferro mor” diu un refrany popular. El temps dirà.





En paral·lel, el seu ideòleg i executor major, Miguel Angel Rodriguez , ja està buscant els substituts dels tres consellers que considera traïdors. No els importa la feina feta, sinó la lleialtat a la cap. Cras error que se sol pagar car. Entre aquests tres consells a liquidar hi ha el magistrat Enrique López, que li ha servit, assessorat i dirigit amb intel·ligència i saber fer. Coses que no són suficients.





La crisi del PP no s'ha acabat, només està en pausa, i les coses no són com comencen, sinó com acaben, i la imatge que s'ha donat deixa molt a desitjar. I colorí vermell, aquest conte no s'ha acabat.