'Tuiteo, luego existo' és un aforisme puixant a la 'nova' normalitat de les xarxes socials. Segons dades del 2020, més de quatre milions d'espanyols eren usuaris de twitter. En aquesta data, el famós (polític) amb més seguidors continuava sent Barack Obama, amb un número que superava els 120 milions d'usuaris.



En termes generals, les traces que deixen els usuaris de la Xarxa possibiliten que les xarxes socials facturin milers de milions d'euros per ingressos publicitaris a tot el món. En aquest trasbals de gustos els anuncis estan confeccionats a la mida dels nostres perfils telemàtics perquè comprem sense desmai. La mercantilització és possiblement més subreptícia que la de la 'vella' normalitat publicitària, però no menys efectiva. Per fer-la possible es promociona l'opinió dels compradors mitjançant les vostres preferències de cerca telemàtica.

Actualment, ja visualitzem qualificacions i rànquings expressats en el nombre de clics d'un comentari o un post pujat a les nostres xarxes socials. També apareixen el nombre de likes i dislikes que marquen tendència a l'hora d'escollir alguna peça musical o videojoc per passar l'estona. Qui no ha declinat reservar una taula en un restaurant on apareixen comentaris poc favorables, sigui per la qualitat del condumi ofert o per la carestia del servei; o simplement per absència de reaccions de comensals anteriors? I és que vivim en una societat del like .





Ara els tuits i similars també serveixen per establir no només tarifes publicitàries, sinó codis socials d'inclusió i exclusió a la vida política dels països. Fins i tot determinen la sort dels líders polítics, com ens il·lustra la 'guerra' Casado-Ayuso. Segons una anàlisi sobre els 1,3 milions de tuits dels primers dies en què va esclatar la crisi del PP fet per un grup d'investigadors de la Universitat de Cardiff per al diari El País, la presidenta de la Comunitat de Madrid rebia un sentiment més positiu en contrast amb el de Pablo Casado. Des del dia de la publicació d'un comunicat dur contra la direcció nacional del seu partit, Isabel Díaz Ayuso millorava lleugera però significativament la seva posició.





Els models d'intel·ligència artificial que analitzen el llenguatge i són capaços d'entendre'l o generar-lo s'han optimitzat considerablement en els darrers anys. L'anàlisi sobre les piulades de la crisi del PP ha sistematitzat el trànsit dels missatges classificant si el sentiment d'una piulada era positiva, negativa o neutral. L'eina emprada s'anomena TweetEval, la qual ha passat de tenir uns milers de descàrregues el gener del 2021 a superar els 15 milions en tot just un any.





Més enllà dels aspectes de commensurabilitat dels significats i de la validació estadística en la quantificació dels missatges, cal ressaltar-ne l'impacte en les persones que han llegit els tuits i han actuat influïts per la tendència majoritària dels missatges. I és que l'abandonament als dos/tres dies del vaixell pilotat per Casado de la majoria dels que el recolzaven prèviament a peus puntetes ha estat intempestiu. Un “si t'he vist no me'n recordo”, en suma, poc virtuós i fins i tot banal.





El pànic per quedar-se 'fora de joc' a la pugna per les poltrones de representació institucional i dels càrrecs partidaris ha generat, sens dubte, que les fidelitats dels polítics populars abans casadistes s'hagin rebutjat com a sucres en gots d'aigua davant el canvi anunciat i irreversible a la cúpula del partit. Ana Beltrán, vicesecretària d'Organització del PP, manifestava amargament com havia estat testimoni de l'abandonament un a un dels que feia pocs dies/hores recolzaven Casado.





Potser poden sorprendre la velocitat en el canvi en les seves trajectòries com si fos un eslàlom especial polític. Però els aprenents polítics d' Ingemark Stenmark , genial esquiador en l'art d'esquivar els obstacles i passar d'una posició escorada a una altra inversemblantment oposada en qüestió de segons, han mostrat més murri que destresa. En no pocs casos s'haurà actuat segurament per preservar l'interès personal de seguir a la 'pomada' de l'activitat política representativa, 'ajudant-se' segons el que indicaven les dades de la democràcia tuitera. O sigui que Casado perdia i Ayuso guanyava.





El dilema de fons afecta la temptació de substituir la democràcia representativa per la tuitera. Perquè si la tecnologia ens pot facilitar en qüestió de pocs segons el nombre de 'likes' que una actuació política genera als electors, per què seguir amb la 'vella' normalitat de la democràcia representativa, de vegades imprevisible i penosa com el cas que ens ocupa? Per què triar un partit que tracta d'unir interessos sovint contradictoris ( partit atrapaloto ) per aconseguir més vots, si els tuits (i similars) ens poden facilitar la lògica situacional de saber quants ciutadans donen suport a una política o un candidat proposat? I de saber-ho gairebé al moment.





Potser l'efecte virtuós d'aquests processos de (des)legitimació, com il·lustra la 'guerra' Casado-Ayuso , sigui fer-nos repensar la millora de la gestió de la 'cosa pública' a les nostres societats. Com cantava John Lennon, més que les institucions potser seria oportú alliberar les nostres ments amb les noves realitats que ens ofereix la digitalització. Podrien comptar-se el nombre de 'likes' i 'dislikes' manifestats pels ciutadans abans d'una presa de decisió política important, fent innecessari l'entramat dels 'vells' sistemes de partits. Otegen Utes. el perill trumpista?