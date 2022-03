Putin i el patriotisme imperialista

Vladimir Putin @ep





A la seva invasió per la Wehrmacht el 22 de juny de 1941, va respondre la Unió Soviètica amb la Gran Guerra Patriòtica. Després de la caiguda de Berlín el 2 de maig del 1945, 27 milions de persones de les repúbliques soviètiques (Ucraïna inclosa) havien perdut la vida. Cap de les forces contendents a la Segona Guerra Mundial va sacrificar tantes vides humanes per derrotar el totalitarisme nazi, responsable del pitjor episodi de la història de la humanitat: la Shoah o Holocaust , que va causar la mort directa de 6 milions de jueus.

Stalingrad va ser la batalla decisiva que va inclinar la victòria militar del costat de les potències aliades. S'estima que uns 2 milions de persones van perdre la vida al que ara és la ciutat de Volgograd. Les xifres parlen per si mateixes de les proporcions de la immolació humana que va permetre la supervivència de les democràcies occidentals, després de Segona Guerra Mundial. I que van consolidar les pràctiques del terror a les autocràcies orientals durant el període estalinista, les quals van ser replicades amb afany pel maoisme xinès ja abans de l'ascens de Mao Zedong a la 'dictadura democràtica popular' el 1949.

No deixa de ser significatiu que dues grans obres literàries, altament recomanables per als lectors interessats en els avatars de les dues superpotències comunistes, hagin estat prohibides durant molt de temps a Rússia i la Xina (a la segona ho segueix estant): Vida i destí, de Vasili Grossman, i Cignes salvatges, de Jung Chang

El terme de 'Gran Guerra Patriòtica' promogut pel govern soviètic després de juny de 1941, evocava a la 'Guerra Patria' que va enfrontar a la Rússia tsarista contra la França napoleònica el 1812. En aquestes dues ocasions històriques les invasores tropes estrangeres es van quedar a pocs quilòmetres d'entrar a Moscou. Tots dos esdeveniments conformen el 'codi genètic' nacionalista rus. El reclam al patriotisme atiat per Putin torna a ser present, encara que en aquesta ocasió l'antany país envaït s'ha convertit en contumaç invasor.

És extraordinàriament difícil traçar una clara línia divisòria entre patriotisme i nacionalisme estatal. Cal, però, subratllar el fet que el patriota no només mostra una lleialtat infrangible al seu Estat, sinó també a la forma de vida, la llengua, la cultura i la història del país on habita. La Gran Guerra Patriòtica forma part de l'imaginari existencial rus, ara esdevingut mentalitat imperialista. Cal no oblidar que la politització de la identitat col·lectiva és la conditio sine qua non per al desenvolupament del nacionalisme i eventual imperialisme.

La justificació política de la guerra a Ucraïna s'apuntala al patriotisme expressat per una majoria d'electors que donen suport a les polítiques expansionistes de Putin. El seu partit, Rússia Unida, va obtenir un 50% dels vots a les eleccions del setembre passat, i una còmoda majoria a la Duma russa. La profusió d'irregularitats i de fustigació a l'oposició no amaga que un considerable sector de la societat russa assumeix que el rol del seu país ha de ser equivalent al que va tenir durant el període de la Unió Soviètica. Aleshores la influència en la política global es repartia bipolarment, situació que ha canviat substancialment ara amb afegides superpotències reals o aspirants a aquests: els EUA, la Xina, la mateixa Unió Europea i fins i tot el Regne Unit de l'inefable Boris Johnson.

En el cas de la Rússia de Putin assistim a una transformació del patriotisme i el nacionalisme estatalista en imperialisme depredador. Aquest es basa en la creença de la pròpia supremacia i superioritat en comparació amb els altres, sovint identificats com a 'enemic exterior'. Això justificaria la dominació o la colonització d'altres comunitats, com és el cas d'Ucraïna. No només passa que el nacionalisme estatalista és, de vegades, fortament ètnic o dominat tradicionalment per una sola ètnia en societats plurals, sinó que de vegades la seva pretesa neutralitat compleix la funció d'amagar polítiques que marginen minories nacionals o ètniques, o pretenen la seva mera assimilació i fins i tot desaparició. Des del trànsit fins al segle XXI, el discurs estatalista de Putin de relacionar la identitat russa amb la política d'una superpotència s'ha fet pràcticament hegemònic.

A la nostra actual societat global, el passat es 'resignifica' i 'reconstrueix'. I es fa, arribat el cas, manipulant i imposant una (post) veritat per la força de les armes. S'aprofiten falsedats del passat per obtenir rèdits polítics a present. És el cas de Putin i dels seus corifeus oligarques. Com bé indica el prestigiós historiador Xosé Manoel Núñez Seixas, el conflicte actual és el resultat de desavinences geoestratègiques i ambicions neoimperialistes per part de Putin. Ambdues parts directament implicades en la guerra que ara ens esglaia fa temps que coquetejen amb el foc de la història i la memòria. Ambdues pretenen, en diverses maneres i maneres, imposar una veritat històrica sobre la guerra patriòtica de 1941-45, que contribueix a enfrontar-los al present.

Inventar històries per dotar de sentit l'existència és una pràctica consubstancial al gènere humà. Com ho és l'existència del mal. No tot està determinat per la circumstància envoltant ni pels condicionaments a la nostra vida com a éssers socials. El mestre de sociòlegs, Salvador Giner, ja ens recordava en els seus treballs sobre la sociodicia dels efectes que la monòtona repetició de la ideologia del 'dany necessari' ha imposat quants moviments polítics han volgut acabar d'una vegada per totes amb una situació manifestament horrible. Produeix no poca perplexitat comprovar la tossuderia amb què gent responsable la ignora.

Acabem amb la guerra a Ucraïna.