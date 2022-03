Calla, blanca

Un nou argument s'ha arrelat per emmudir la veu de les dones. La reivindicació d'una societat igualitària, la denúncia de les violències masclista, l'exigència de ser valorades exclusivament com a persones es troba avui coartada per (des)qualificatius adornats de fals progressisme. La divisió entre elles i nosaltres es resumeix en dues paraules: blanca privilegiada. Un concepte que, repetit fins a la sacietat, porta implícita la certesa que a casa nostra ja s'han aconseguit totes les aspiracions de les dones. Que poden viure en llibertat de decisió i elecció. Que són dones empoderades, alliberades del masclisme.





Aquest relat, que desembarca amb virulència cada cop que una dona s'atreveix a cridar respecte, òbvia que el sexe femení està sotmès a una opressió que iguala riques i pobres, dones d'aquí i dones de fora. Sino com expliquen que una dona poderosa com l'excanceller Angela Merkel fos víctima del menyspreu de Donald Trump, que li va negar la salutació en una trobada entre els dos líders? El seu privilegi blanc no li va atorgar prou autoritat perquè l'expresident nord-americà es dignés a donar-li la mà. Un episodi semblant al viscut recentment per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Elles, malgrat la seva posició, també pot ser invisibles, éssers inaudibles, immereixedores de ser al lloc on es troben.







I en les situacions de violència més extrema, el sexe també ens iguala. Recordem Eva Abad, metgessa de Terrassa, jugadora de bàsquet aficionada, una dona atractiva i independent, assassinada pel seu marit, un advocat que li va clavar 102 punyalades.





Parlar de blanques privilegiades només té per únic objectiu dividir les dones i el feminisme, l'arma més antiga del patriarcat. Que l'origen, la classe social i el lloc de naixement condicionen i limiten és un fet. Però hi ha una cosa que totes comparteixen. Perquè la Nena Coratge de l'Índia i la Nena Coratge de Manresa, les dues víctimes d'una violació múltiple, s'igualen a l'agressió patriarcal que pateixen.