Els qui van viure la seva primera infància a finals dels quaranta i primera meitat dels cinquanta, el “t'acusaré” era tan aterrador com una actual advertència del SAT o els membres d'un càrtel. Per descomptat el executor més gran del càstig que implicava alguna acusació era la mare, molt difícilment es deia amb el teu pare, amb la mestra o amb el director. La autoritat més gran era la mare, en una època, en què no s'esmentava l'equitat de gènere, els drets de les dones o les famílies homoparentals. Les conseqüències han estat diverses depenent de l'estructura total de la família, el caràcter individual dels fills i sobretot el desenvolupament que cadascú va anar aconseguint al llarg de la vida. Considera “normal” que, en aquesta època de plena informació, una mare indiqui al seu fill i a més gran, com s'ha de conduir després d'un error obvi o fins i tot violència legal?





Com va ser la mare de Putin, Biden o Zelenzki ?







També en aquella època, es parlava de la possibilitat de conèixer com eren els pares, a partir de l'observació o gaudi dels fills, però imagini: una família de quatre nois, 2+2 o sigui equilibrada, la primera dona va resultar aspiracionista, l'home primogènit per descomptat consentit! Es va exercir tota la seva vida com a exemple del desordre, l'absència de cures, gens responsable amb les estructures –començant per observar els calaixos de roba de la recambra- que compartia amb el següent baró, que sempre ha estat obsessiu, colèric i diríem carregant la amargor de no ser el simpàtic del grup; i el que aleshores es deia el piló, va resultar ser una personatge l'escàs somriure de la qual sempre ha estat de posat, en vaivens entre el deure ser i el que vull fer, sense lleialtat basant tota la seva existència en les simulacions. Quin tipus d'acusacions se li hauran fet a aquesta mare respecte a aquests quatre descendents tan dissímbols?





Però encara pitjor, situeu-vos en una família, on la mare va decidir ser soltera o va arribar a aquest punt per un divorci i només va procrear un fill. És bo o dolent que -encara sent un personatge a l'acadèmia, la política o qualsevol àmbit- aquesta mare ho segueixi controlant amb un moviment dulls? Què feia aquella mare quan a la infància algú acusava el seu petit? Són aquest tipus de pares, els que condemnen aquests futurs adults a ser solters madurs? Aquest tipus de mares són les que van ser conformat el model odiós de “la sogra”?





És molt literatura que podem consultar d'aquesta matèria; però magnificar una conducta que ha estat depassada pel pas del temps, els avenços de tota mena i sobretot la pràctica dels drets humans, es converteix en un obsolet discurs per dir el menys. Per descomptat si el que es busca és l'aprovació d'aquells a qui la vida els està donant l'oportunitat d'existir al setè o vuitè pis de la seva existència, amb el premi de ser avis, la propaganda és bona. Quin resultat donarà la repetició mediàtica de l'acció duna mare que va lliurar a la policia al seu fill per haver estat part duna colla? Quina importància té que aquest exemple s'hagi donat en un estat governat per l'oposició? Recuperar el perfil de les mares que de forma irregular s'exerceixen com a investigadores, jutges i botxins, és convenient per a elles?





Acceptant sense concedir que aquest antic model sigui millor que el del segle XXI, comencem a preguntar-nos. Com va ser la mare de Putin, Biden o Zelenzki? Quantes vegades aquests avui líders del planeta van ser acusats amb les seves mares? Si potser podem constatar que les seves mares van ser receptores de les queixes dels seus fills, què van fer perquè un fos policia, un altre deixés la carrera universitària per ser comediant i el més gran, canviés de religió i fins i tot recolzés en el seu moment musulmans i a Rússia? Tret de l'excepció que a Mèxic tots coneixem, la veritat és que les mares que avui tenen 40 o 50 anys, ja no són el monstre davant dels quals arriben les acusacions de tot allò que fan els seus fills. Si potser i amb relació a la gravetat del tema, se'ls fa saber la seva tendència a fer bulling a algun company i res més perquè ara pot resultar que els mestres siguin hostilitzats si intenten inculpar els fills amb les mares o si ometen informals dels maltractaments dels més braus.





Sigui com sigui, avui és estrany, per dir, si més no, que els temes de disciplina o en general conducta no convenient dels fills siguin inculpats amb les mares i més estrany encara que aquests fills poden rebre alguna mesura disciplinària eficaç, menys encara quan la impunitat ha arribat a l'àmbit de la comèdia, en difondre conceptes com que la maldat acabarà si als molt dolents els atorguem petons i abraçades. Tot i que en el passat, l'usual eren els cops amb una xanclet o amb un fuet, com una manera intuïtiva de posar límits; davant d'una realitat en què aquests mètodes s'han convertit en llei prohibitiva, per als pares o tutors, la seguretat dels nens per enfrontar-se a la realitat, així com els principis bàsics de convivència que haurien de funcionar des de la família, en ser devaluades les normes d'autoritat moltes vegades sense sostenir més la realitat de pares que treballen i mestres amb temor de ser denunciats, el resultat són adults joves, majoritàriament, mancats de tolerància, incapaços de manejar la frustració- perquè no té feina o per anar perdent en una justa esportiva, alternant amb capricis, agressivitat, dificultat per reconèixer l'autoritat, impulsivitat i molts més com a part dels greus problemes de conducta, que ens fa sentir que estem enmig d'enemics. Davant qui podem acusar els autors de robatoris a casa, comerç, transport públic, transeünts violentats i tantes altres coses que ens obliguen a romandre tancats en detriment de la nostra llibertat? Si tenim accés a les mares, tindran aquestes capacitat de reeducació dels seus fills infractors, bandes o delinqüents? Si la resposta és afirmativa, haurem de convertir aquestes mares en investigadores, magistrades o carcelleres perquè a més de conèixer el remei comptin amb el drapet per netejar el desordre social al qual hem arribat?