​Eloi Badía renuncia a ser funcionari: Serà inhabilitat?

Hi ha determinades persones que quan se'ls descobreix algunes de les seves “jugades” gens legals, ni encara menys ètiques, al·ludeixen sense ruboritzar-se que hi ha una persecució o complot contra ells. Aquests es consideren els paladins de la integritat, la transparència, de no col·locar familiars i amics al seu entorn polític i de no prevaricar. Ells no conspiren contra ningú, són uns sants que es tanquen en aquell entorn públic que consideren la seva finca particular. La cosa no va d'això: les institucions són públiques, és a dir, de tota la ciutadania, que mereix respecte i igualtat, encara que no pertanyin als seus partits . Això és un mal endèmic dels partits polítics, que no tenen assumit que són llogaters de les institucions, no propietaris. Només la ciutadania en té la titularitat. Ells són per fer un servei a les persones.







Eloi Badia @ep





Aquests dies -hi ha molts més- s'està vivint amb indignació l'espectacle protagonitzat per una part del govern de l'Ajuntament de Barcelona, els comuns de Colau -l'altra calla- on el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badía , apareixia inclòs a una borsa de treball per optar, en unes oposicions, a un lloc de funcionari que el perpetuï fins a la jubilació a l'Ajuntament. No estava sol en l'operació “salvi's qui pugui”, l'acompanyava un bon nombre de militants - dels comuns- càrrecs de “lliure designació”, és a dir, elegits a dit –aquest procediment és legal- una altra cosa és si l'ètica els empara , i està vist que no.





L'escandalós de l'assumpte és que el protagonitza el regidor Badía el comportament del qual no és ètic, ni tampoc és legal, com ha demostrat Catalunyapress a les seves diferents informacions. " Les decisions ètiques s'asseguren d'aconseguir el millor benefici per a tothom. Quan hi hagi dubte, evita-ho ", afirmava l'empresari i exitós escriptor nord-americà Harvey Mackay.





Badía, davant de les crítiques rebudes, “compareixia” a la televisió de l'ajuntament, BTV, per parlar de “temes relacionats amb la seva àrea”. Al final de l'entrevista, només faltaria, li van preguntar per les oposicions, ocasió que va aprofitar per dir que renuncia a la plaça on aspirava. Ho feia justificant que, encara que era legal optar a ella - menteix - " se m'ha utilitzat per deslegitimar a l'Ajuntament i a uns processos que són impecables" , afirmava, per postil·lar que “ho lamento i renuncio”. En cap moment de l'entrevista el regidor reconeixia que s'havia equivocat –tindrà conseqüències– i que rectificava per això. És més, es feia la víctima de l'escàndol l'autoria del qual és seva i de l'alcaldessa Colau, que ho hauria permès. No cal buscar culpables fora, aquests estan dins de l'equip de govern, enlloc més. Escrivia Stephanie Lahart. que “una vida plena d'excuses és derrotada, improductiva i miserable”.





La pregunta que es faran els que s'han interessat per l'escàndol és molt senzilla: Per què Eloi Badía renuncia ara a la plaça? Doncs senzillament perquè li ha vist les orelles al llop de la “inhabilitació” , que encara es pot produir, perquè Colau i alguns més li ho han demanat per no sortir esquitxats i perquè li ha fet un mal terrible a la institució i al seu partit. La seva renúncia no ha estat per no fer malbé l'Ajuntament, ni per salvar alguns funcionaris, perquè segons ell, va consultar amb recursos humans la seva situació i li van manifestar que podia presentar-se. És el lloc idoni per a la consulta? No, és la figura del secretari de l'ajuntament la que coneix les incompatibilitats. Així que la seva renúncia no és voluntària, sinó per la pressió interna a què ha estat sotmesos pels seus “companys”. “Si l'home es fa cuc, no s'ha de queixar quan el trepitgen”, va dir Immanuel Kant.