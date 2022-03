El retorn de la guerra imperialista

“La història no es repeteix, però rima”. L'ocorrent frase s'atribueix a Mark Twain . Amb el fragor de la guerra d'Ucraïna com a teló de fons, alguns comentaristes l'han esmentat aquests dies. És cert. Però, si reconeixem ressons del passat en els esdeveniments presents, això no és degut a una pulsió lírica de la història, sinó al fet que la humanitat segueix lluitant amb alguns dels seus vells dimonis i encara està lluny d'haver-los vençut.





El segle XX va conèixer guerres mundials i també grans revolucions , el capitalisme va haver de cedir posicions davant els embats del moviment obrer i els pobles colonials. La centúria, però, va concloure amb la proclamació del final de la història: l'Estat soviètic s'ensorrava estrepitosament i la Xina s'integrava a l'òrbita capitalista. No hi havia res més enllà d'un món regit per les lleis del mercat: ni utopies, ni horitzons d'emancipació.

La promesa de felicitat i abundància de la globalització neoliberal ha estat cruelment desmentida pels fets. Uns fets que han mostrat també la inconsistència de la visió crítica d'aquest desenvolupament sistèmic, elaborada a les albors del nou segle per pensadors com Toni Negri i Michael Hardt . No, el capitalisme no ha esdevingut un imperi biopolític mundial , embolicant societats i nacions en una espessa teranyina.





La globalització no ha estat això. La liberalització i les desregulacions van impulsar els intercanvis comercials i el desenvolupament impetuós de les finances. Les noves tecnologies van facilitar una nova divisió mundial del treball, alhora que generaven estretes interdependències. Les cadenes de valor es van internacionalitzar, estirant-se a escala planetària. Tot això va generar la il·lusió d'una superació dels paradigmes que van regir les anteriors etapes del capitalisme. Però no era cert.





Les grans corporacions multinacionals manegen pressupostos superiors a les de molts països. Les transaccions, fluint a la velocitat de la llum d'una plaça financera a una altra, representen un valor nominal que s'aproxima al 200% del PIB mundial. Tot i això, règim d'acumulació per antonomàsia, el capitalisme no ha aconseguit desdibuixar les fronteres nacionals, ni desfer-se de l'Estat. Ben al contrari: ho necessita com a garant de l'ordre social, suport diplomàtic i militar de la seva expansió, gran prestador i regulador econòmic durant les crisis cícliques.





“El capitalisme porta al seu si la guerra com el núvol porta la tempesta”, deia el socialista francès Jean Jaurès . Jaurès va ser assassinat la vigília de la Primera Guerra Mundial, a la qual s'oposava en nom de la fraternitat internacional de la classe treballadora. Fins aleshores, no pocs observadors deien que la conflagració era impossible, atesa la intensitat dels intercanvis comercials i el desenvolupament civilitzatori aconseguit per Europa. Tot i això, les seves nacions es van esquarterar durant quatre anys, impel·lides per unes elits que es disputaven el dret a espoliar els continents menys avançats. Les forces productives, que havien crescut a l'empara dels Estats nacionals, es rebel·laven així contra les seves fronteres, reclamant ansiosament primeres matèries i accés a nous mercats. “Espai vital ”, en suma.



Les potències en lliça i les hegemonies han canviat diverses vegades des de llavors. Alguns imperis van caure i altres van alçar el seu poder sobre el món. El vell imperi austrohongarès va desaparèixer per sempre. La Gran Bretanya, en altre temps propietària dels mars, va cedir el testimoni al colós americà. Fa molt de temps ja que França presumia per sobre de les seves possibilitats. Estats Units va ser el gran vencedor de la segona contesa mundial. Però no és cert que aquella terrible experiència conjurés el fantasma de les guerres imperialistes.





Des del 1945 fins ara, el món ha viscut sagnants processos de descolonització, guerres civils, expedicions militars devastadores a Orient i Àsia Central… encara que no un enfrontament general. La derrota del nazisme a Europa, amb la consegüent aurèola que va embolicar l'URSS, l'ascens del moviment obrer i les revoltes colonials van dibuixar els contorns de diverses dècades de pau armada – “guerra freda” – entre les dues grans potències nuclears.





Però l'apoteosi del capitalisme que, pensaven alguns, suposaria el desmembrament de l'economia nacionalitzada soviètica i el gir de Deng Xiaoping –Un país, dos sistemes– , no va ser tal. Certament, la perspectiva socialista semblava esvair-se per sempre. Però les bases materials nacionals sobre les quals assenten les forces productives no es van dissoldre. Rússia es va integrar plenament als fluxos de l'economia global. McDonald's va aterrar a Moscou, seguit per totes les grans corporacions transnacionals. No obstant això, lluny d'esdevenir una colònia d'Occident, Rússia va veure emergir de les mateixes files de l'antiga nomenklatura –en notable connivència amb el crim organitzat– un nou règim d'oligarques, que es van enriquir apropiant-se dels immensos recursos naturals del país i potencial industrial llegat per l'Estat soviètic. És aquest règim el que avui pugna pel seu “espai vital”, pressionat per l'ampliació de l'OTAN, tractant de sotmetre els pobles que van configurar al seu dia els dominis del Tsar de totes les Rússies .





La història rima. Alemanya va ser humiliada després de la primera gran guerra. Però es va aixecar ràpidament sobre la base de la seva poderosa indústria, comprimint les seves contradiccions socials internes sota la bota del nazisme, decidida a expandir-se mitjançant la guerra i la conquesta. Derrotada l'URSS al final de la guerra freda, de la seva desmembrada economia nacional ha sorgit una Rússia autocràtica d'ambicions imperialistes. No obstant això, el seu nivell tecnològic continua sent inferior a l'occidental i, per descomptat, no es pot comparar amb els avenços portentosos de la Xina.

El nou gegant de l¿economia mundial mereix un capítol a part. Tutelada per la casta governant, l'obertura de la Xina al capitalisme – arribant a convertir-se en la fàbrica del món – ha suposat un prodigiós creixement econòmic. Centenars de milions d'homes i dones procedents del camp han engrandit enlluernadores ciutats, on han emergit una classe mitjana i una xarxa d'avançades empreses tecnològiques i financeres, els multimilionaris executius de les quals estan adscrits al Partit Comunista.





L'èxit diplomàtic de Nixon , aïllant a la URSS gràcies a la reconciliació dels Estats Units amb el règim maoista, no va obrir la via cap a una progressiva recolonització de la Xina, sinó cap a la modernització i engrandiment del país asiàtic. Tot i el caràcter híbrid de la seva economia –amb un estratègic 30% dels recursos productius nacionalitzats–, l'expansió financera i comercial xinesa es realitza segons pautes imperialistes .





La Xina no exporta cap revolució, cap model progressista alternatiu. La seva influència creixent a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, a la recerca de matèries primeres i mercats, discorre pels solcs que fa dècades van traçar l'FMI i el Banc Mundial amb la seva estratègia d'endeutament i dependència dels països en vies de desenvolupament. Si bé l'avenç neocolonial de la Xina es realitza de manera pacífica i amb cautela, cal no oblidar que un enorme potencial militar dóna suport al seu lloc al món.





Dos blocs mundials s'estan configurant en una disputa clara pel domini del planeta i dels seus recursos. La crisi climàtica no fa sinó exacerbar la conflictivitat al seu voltant. D'una banda, els Estats Units lidera el front de les democràcies liberals occidentals. La guerra d'Ucraïna ha reforçat la preeminència de Washington sobre uns països europeus la integració dels quals, massa incipient, no els permet pesar de manera decisiva i autònoma a la sorra internacional. L'altre bloc l'encapçala indiscutiblement la Xina. Encara que Putin hagi iniciat una guerra de conseqüències impredictibles, la seva dependència de la Xina ja és total i el propi desenvolupament del conflicte no farà sinó consolidar-la. Enmig d'aquests dos blocs, es mouen potències regionals i nacions més o menys dependents que, de crisi en crisi, s'aniran “alineant” .





Els qui hem conegut una dictadura ho sabem bé: no és el mateix viure sota una democràcia, per imperfecta que sigui, que sota un Estat policial. L'esquerra, que n'és conscient, no hauria d'interpretar, però, que el món s'encamina cap a un conflicte de valors, una mena de xoc entre democràcia i autoritarisme. No. El xoc que es perfila és de naturalesa imperialista. Es tracta, una vegada més, d'un enfrontament pel control de primeres matèries i mercats, al qual empeny inexorablement el moviment expansiu del capital. I que, en les condicions històriques concretes del seu desenvolupament, acaba dirimint-se militarment entre Estats nacionals. Les metròpolis democràtiques mai no van exportar els seus valors liberals als pobles subjugats. L'Europa democràtica que acull els refugiats ucraïnesos es mostra molt més selectiva quan es tracta d'immigrants africans o de gent que fuig de guerres llunyanes en què els nostres països van estar implicats com a membres de l'OTAN.





Una tercera guerra imperialista mundial, de conseqüències devastadores per a la civilització? El seu temor ja s'instal·la a les nostres ments. Però és que aquesta possibilitat s'inscriu plenament a la crisi de la globalització i la conformació d'aquests dos grans blocs. Les pregàries pacifistes no dissiparan l?amenaça. A terme, només ho podran fer un ascens revolucionari de les forces progressistes a Amèrica del Nord, derrotant el poder de Wall Street i del complex militar-industrial, i embridant amb mà de ferro les grans corporacions… i una revolució democràtica a la Xina, sota l'impuls de la seva renovada classe obrera. Com? Se'ns sembla llunyana, potser improbable, semblant hipòtesi? Potser.





En qualsevol cas, el que cal descartar rotundament és la il·lusió d´un món en pau sota el capitalisme. En temps de relativa prosperitat, aquesta afirmació semblaria també desgavellada. Però, sota el flagell d'insuportables desigualtats, quan les bombes segueixin vides humanes per milers, el sentit comú dels pobles muta amb rapidesa. Els primers compassos de la guerra que assola Ucraïna són favorables al replegament d'Europa sota la tutela americana. Però les privacions que comportarà per a la ciutadania desfermaran per tot arreu malestar social i agitació.





L'esquerra europea ha d'entendre que no hi haurà un progrés general al continent – ni aquest podrà contribuir a una nova perspectiva mundial – sense una plena integració federal, econòmica i social de la Unió Europea. Separades, les seves nacions en altres temps poderoses i avui vingudes a menys, estan condemnades a ser vassalles i comparses en l'enfrontament entre els Estats Units i la Xina que ja presideix el segle XXI.





Les dificultats mateixes del moment, com les derivades de la crisi energètica, porten a plantejar mesures intervencionistes i cooperatives, innombrables fins fa pocs dies a Brussel·les. Hi ha avenços possibles a l'ordre del dia a la construcció europea. Però aquí també, la resistència dels bastions nacionals del capitalisme serà molt poderosa i encoratjarà sobresalts populistes. Només uns Estats Units Socialistes d'Europa poden alliberar les seves forces productives, reconciliar-les amb la natura i posar-les al servei del progrés humà.