Contorsionisme xinès, neutralitat no imparcial

La Xina no ha votat contra una condemna a la invasió d'Ucraïna. Tampoc no ho ha fet a favor. Diu l'adagi popular que qui calla atorga. Si fos així, els dirigents xinesos justificarien la seva pretesa neutralitat. Però n'han parlat, i no poc.





L'ambaixador xinès a Washington, per exemple, ha manifestat que Ucraïna és un estat sobirà. Són paraules més grans si es considera que la invasió russa és una acció militar contra la sobirania d'un país independent. Això defuig implícitament la coneguda posició de la República Popular de la Xina respecte de Taiwan, com un “assumpte intern” xinès. El contenciós sobre l'illa no tindria res a veure amb una entitat sobirana, sinó amb el territori que, després del 1949, Chang-Kai-shek i els seus nacionalistes van passar a ocupar després de ser derrotats per les forces comunistes de Mao Zedong a la Xina continental.





Per això, Xi Jinping i les autoritats xineses a Beijing reiteren una vegada i una altra que el principi fonamental de la seva política exterior continua sent el de la “sacrosanta sobirania”. També ho és a Ucraïna? Al cap ia la fi semblant asseveració potser és més profana i no de caràcter universal. Així, les autoritats xineses necessiten que la invasió russa d'Ucraïna no és tal, sinó una “ operació ” respecte a la qual el contorsionisme interessat xinès intenta salvar les seves ambicions “operatives” de futur sobre Taiwan. Alhora, pretén assumir un rol de suposada neutralitat en el conflicte entre l'occident noratlàntic i l'orient putinesc. Però un funambulisme tal en les relacions internacionals pot comportar un considerable cost si una inesperada ensopegada tira per terra les ambicions del superpoder xinès.





Els que no es cohibeixen a parlar des que es va iniciar la invasió d'Ucraïna són Putin i els seus adlàters, entre els quals destaca el ministre d'assumptes exteriors. Per Sergéi Lavrov, en la recent trobada a Huangshan amb el seu homòleg xinès, els dos governs rus i xinès parlen amb una sola veu en qüestions globals i desenvolupen una política exterior coordinada. O sigui que la Xina reitera la seva “comprensió” pels motius de Rússia per “operar a” (llegiu envair) Ucraïna. Aquest enfocament es correspon amb el mostrat per Rússia davant la gradual i inexorable deglució de Hong-Kong per part del règim de Xi Jinping. Poc queda del manteniment d'un sistema democràtic propi, en línia amb la idea formulada el 1984 per Deng Xiaoping (“liberal” carnisser de la Plaça de Tiananmen) per a la reunificació de la Xina després de la retirada del poder colonial britànic (“un país, dos sistemes”).





Segons el sociòleg Julio (Rodríguez) Aramberri, l'actitud dels comunistes xinesos està recolzada pels seus col·legues imperialistes i paneslavistes a Moscou. Les declaracions conjuntes han de ser interpretades com a mostres que els uns i els altres estan convençuts que les disputes ideològiques, econòmiques i polítiques al si dels països occidentals democràtics són el signe d'una irremissible decadència que fins i tot es podria accelerar a voluntat. Per Aramberri el problema de la Xina, com el de tots els règims dictatorials, rau en aquesta estructura política piramidal on Xi-Jinping --un fogós microgestor-- adopta personalment fins i tot les més nímies decisions, com feia Mao Zedong.





I és que la novíssima aliança entre Rússia i la Xina es pot analitzar com una prolongació de la iniciada per Stalin i Mao Zedong al turbulent període de la guerra civil xinesa, amb el seu correlat en els conflictes de Manxúria i la Segona Guerra Mundial. És innegable la forta connexió entre els dos països a la història contemporània. Sobre això és molt recomanable la lectura del llibre de la història del Partit Comunista Xinès en conjunció amb les infinites conspiracions inicials de Mao Zedong i la Comintern estalinista: Mao: la història desconeguda , de Jung Chang i Jon Hallyday.





Seguint l'estela de Mao, i observant el model de Putin, Xi Jinping pretén perpetuar-se al poder. És característic de dèspotes, autòcrates i dictadors. A finals d'aquest any, Xi Jinping anirà al XX Congrés del Partit Comunista Xinès potser pensant a canviar els estatuts del partit, per abrogar el límit dels mandats del secretari general a dos quinquennis. Això li permetria seguir al capdavant el PCC i en el poder sine die . I amb això prosseguir amb la seva “enginyeria social cibernètica”, amb una censura fèrria de la llibertat d'expressió i el control oficial dels mitjans i les xarxes socials.





La trobada entre els ministres d'exteriors rus i xinès s'ha produït 48 hores abans de la cimera virtual entre Beijing i la Unió Europea, una reunió on la guerra d'Ucraïna centrarà l'atenció dels interlocutors. Els països europeus especulen amb la possibilitat que Xi Jinping influeixi a Putin per tal de preservar una relació comercial favorable (recordeu que la UE és el segon soci comercial de la Xina, molt per sobre de Rússia). ¿Haurà deixat Brussel·les palmàriament clar que qualsevol temptació de donar suport per la via militar o econòmica a Moscou en aquesta guerra seria considerada hostil pel Vell Continent?





La caiguda del filferro per a l'avançat funambulista xinès podria ser fatal per a la sort futura d'una globalització en pau, encara que estigués regionalment estructurada com apuntàvem en un article anterior utilitzant la ficció de George Orwell en la seva novel·la, 1984 . Als voltants de la gran disputa desencadenada per la guerra d'Ucraïna observen expectants potències emergents com l'Índia, ja el país més populós de la Terra. No seria desgavellat vaticinar moviments geoestratègics similars als que van il·luminar la Conferència de Bandung de 1955 i el moviment de països no alineats. ¿Caldrà alinear-se per als que no ho vulguin fer, o potser serà millor recrear velles posicions de justícia i llibertat?