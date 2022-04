Una Eurodiputada a sandàlies, sense protocols, ni seguretat

“Ella vol reunir-se amb vostès, encara que no parla castellà”, va ser el missatge escarit per Telegram que vaig rebre al mòbil per part del contacte de l'Europarlamentària irlandesa Clare Daly.

Es va dur a terme reunió entre representants del moviment sociopolític CODECA i l'Eurodiputada Clare Daly , a la ciutat de Guatemala /@Pixabay

Regularment cap estrany busca reunir-se amb algú l'idioma del qual desconeix. Molt menys una Eurodiputada. Però així va ser com es va realitzar la reunió entre representants del moviment sociopolític CODECA i l'Eurodiputada Clare Daly, a la ciutat de Guatemala, un dissabte, a les 5 de la tarda, amb la traducció de la seva filla que aprèn castellà a terres centreamericanes.

Durant la reunió de dues hores, Daly va escoltar i va prendre nota amb molta atenció el relat de representants del moviment CODECA, que van expressar les diferents dificultats històriques i conjunturals que enfronta el país i les propostes de canvis estructurals que els pobles i sectors exclosos plantegen a curt i mitjà termini.

Daly va expressar la seva solidaritat i preocupació per les problemàtiques i lluites del moviment CODECA i del seu instrument polític Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP), i es va comprometre a promoure la visibilització dels problemes esmentats, inclosa la sistèmica corrupció pública, al Parlament Europeu.

A banda de la seva actitud d'escolta i de solidaritat, va cridar l'atenció la sobrietat (per no dir austeritat) de la personalitat de l'Eurodiputada. Calçada amb sandàlies gastades, jalando la seva bossa i el seu Smartphone amb protector desgastat, es va presentar al lloc de reunions, utilitzant el servei de transport Uber. Sense protocols, ni rituals polítics, ni guardaespatlles. Això va sorprendre els presents perquè els protocols en aquestes terres empobrides fan de les i els representants polítics gairebé uns semidéus inaccessibles.

Així va ser la fugaç presència solidària i desafiant (per la seva sobrietat) de Clare Daly per Guatemala, diputada a Irlanda des del 2011 al 2019, i Eurodiputada des del 2019 al 2024.