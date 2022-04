Una assassina transsexual exigeix bolquers i farinetes a la presó perquè ara se sent un nadó /@Pixabay

Sophie Eastwood, de 36 anys, va ser condemnada a cadena perpetua el 2004 després de matar un jove de 22 anys a Escòcia. Aleshores es deia Daniel, però estant a la presó va fer una transició a home amb la qual sembla que ara tampoc se sent còmoda: ara s'autoanomena nadó i exigeix farinetes i bolquers .

La dona va entrar a la presó després de cometre un delicte de trànsit, però un mes abans de ser posada en llibertat va assassinar el seu company de cel·la amb els cordons de les sabatilles. Va ser llavors quan la van condemnar a passar un mínim de 15 anys a la presó, però ja en fa 17.

L'any 2016, en una xerrada amb el seu psicòleg, es va adonar que no era un home gai sinó que en realitat era una dona atrapada al cos d'un home. Per aquesta raó va començar a prendre hormones i des del 2018 està en una presó per a dones.

Però recentment, Sophie ha dit al director de la presó de Polmont, a Escòcia, que vol autoidentificar-se com un nadó. Així doncs, exigeix que li donin panyes, que li donin el menjar a farinetes i que els guàrdies de presó la portin de la mà quan ha de sortir de la seva cel·la, explica Daily Record .

Assenyala aquest mitjà que des de la presó s'estan prenent seriosament la petició de la dona i fins i tot li han proporcionat una nina perquè pugui jugar. Tot i això, reporta el mitjà esmentat, des de la presó assenyalen que si bé tenen protocols per actuar davant de canvis de sexe, no els tenen per actuar davant d'adults que de sobte se senten nadons.