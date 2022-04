Aktau, una ciutat sorgida al costat del mar Caspi gràcies al petroli

Encara que sabem de la immensitat d'alguns països com Rússia, els Estats Units, la Xina o l'Índia, solem desconèixer que el Kazakhstan ocupa el novè lloc entre tots els de món per la seva superfície i que supera els 2.7 milions de quilòmetres quadrats –més de cinc vegades la d'Espanya-, de la qual bona part està a Àsia i una altra menor, a Europa. Tot plegat per a una població que ronda els 17 milions d'habitants, és a dir, una densitat humana francament baixa.









De la seva primitiva economia agrícola i ramadera va passar a basar la seva riquesa en l'explotació dels recursos del subsòl, particularment ric en hidrocarburs, gas i urani, però des de la seva independència també ha començat a apostar pel turisme, de manera que els viatgers procedents de la Unió Europea poden accedir sense problemes amb la possessió d'un passaport vàlid.







Kazikstan és un país tan immens que sembla inassumible per al viatger forà, condemnat a resignar-se per conèixer alguna de les seves catorze províncies. Va voler l'atzar que tinguéssim la possibilitat d'accedir a una de les més occidentals, la de Mangystau, que marca la frontera del país amb el mar Caspi, així com amb Uzbekistan i Turkmenistan. Tingueu en compte que aquesta circumscripció, una de les dimensions mitjanes del país, ocupa tanmateix 165.000 quilòmetres quadrats, una mica més del 30 % de la superfície d'Espanya, en què hi ha altiplans, deserts, algunes muntanyes no massa altes –la més elevada , la d'Otpan, té 556 metres- i una península, la de Mangyshlak, on es troben els paisatges més interessants, així com la mateixa capital local, la ciutat d'Aktau.





El descobriment, a mitjans del segle XX, de jaciments d'urani, va donar lloc a l'erecció a la vora del mar Caspi d'una ciutat que també es va anomenar Sehvchenko, encara que després el va cedir a favor de Fort Alexandrovsky i va passar a ser coneguda com Aktau i es va convertir a la capital provincial. Concebuda com a base per a la producció d'energia nuclear i més tard també com a punt d'explotació dels jaciments petrolífers del voltant, se la va dissenyar amb tiralínies i sense cap pretensió arquitectònica. Els grups habitacionals, caracteritzats per la terrible monotonia soviètica i, amb el temps transcorregut, força degradats per la mala qualitat de la construcció, es van identificar pel nombre de cada bloc i de cada carrer, de manera que aquestes no tenen nom propi.









El nucli urbà apareix, però, esponjat –qui no en falta, sinó que més aviat sobra l'espai– i amb els anys s'ha anat creuant de grans avingudes que donen a aquesta ciutat d'uns 170.000 habitants l'aspecte de la metròpoli que en realitat encara no ho és. A més, i després de la independència del Kazakhstan i la seva incorporació sense pal·liatius al món capitalista, Aktau ha transformat a poc a poc la seva fesomia. Nous edificis d'oficines, organismes administratius, centres comercials i hotels de cadenes internacionals –no falta un Holliday Inn, ni una botiga de Mango- s'han anat aixecant i al costat de la riba del Caspi s'ha alineat una llarga successió de luxosos habitatges particulars que pràcticament aïllen la ciutat del mar.







L'ornat urbà s'ha enriquit amb escultures de personatges il·lustres i és curiós comprovar la coexistència dels nous edificis de disseny modern i pretenciosament luxós amb d'altres que sobreviuen força atrotinats de l'etapa anterior i els elegants restaurants, hamburgueseries i supermercats, amb modestes tavernes i cases de menjars. D'altra banda, la devaluada moneda local, el tennatge, creat el 1993 en substitució del ruble rus, fa que els preus resultin molt moderats per al visitant procedent d'Europa. Les distàncies enormes del país imposen l'existència de connexions aèries i encara que l'aeroport local, qualificat d'internacional, sembla ben condicionat però amb moviment parvo.





Aktau, capital de la província de Mangystau (Kazasjtan) és una ciutat sens dubte remota, amb seguretat inèdita per al turista europeu, però precisament per això atractiva.