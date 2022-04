Guatemala, desafiaments polítics per a les esquerres

Les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia, i els "danys col·laterals" de la guerra comercial i financera entre els "gegants planetaris", deixen Guatemala, igual que els seus veïns, en condicions més paupèrrimes de les que es trobava fa tres anys enrere .





En aquesta situació empitjorada, el país novament serà convocat a les urnes, per al 2023, per "elegir" el seu nou governant, on la manipulació de la fam de les i els famolencs serà la reiterada estratègia electoral que definirà els resultats electorals.





Bandera de Guatemala @ep





La insubordinació electoral al sistema neoliberal és constant i creixent a la regió d'Abya Yala. Mèxic, Hondures, Cuba, Nicaragua, Veneçuela, Perú, Bolívia, Argentina, Xile, van optar per aquesta via de la insubordinació. Colòmbia i el Brasil anuncien que avancen també. Però, què hi ha de Guatemala?





El país de la indòmita au del Quetzal, on en dècades recents, rebels, fusell a la mà, van aixecar la cerviz contra l'amo, es troba a la cruïlla de: O seguir per la ruta neoliberal o optar per una altra de diferent.





Al moment, hi ha dos partits d'esquerra que provenen amb i després de la signatura dels Acords de Pau (1996) que són URNG i WINAQ. El 2018, de manera inèdita, indígenes i camperols organitzats en comunitats en resistència van crear la seva organització política anomenada Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP), la mateixa que va quedar al quart lloc a nivell nacional a les eleccions generals del 2019.





Motivats per l'ona expansiva dels "triomfs electorals de les esquerres" a la regió, la invocació gairebé espontània és: Les esquerres de Guatemala s'han d'unir per al 2023! I aquesta és la gran tasca.





La unitat de les esquerres, per què?





La unitat no només per guanyar eleccions, sinó per fer canvis al país . Es requereix la confluència, tant de bo programàtica, no només pragmàtica, de les forces d'esquerra de tots els matisos per fer canvis estructurals al país.





Els acostaments o tertúlies entre les esquerres no han d'estar centrats en Qui és el candidat o la candidata? El tema central ha de ser Quins canvis urgents i estructurals requereix el país? I aquí, l'assumpte de l'austeritat a la funció pública, la revisió dels contractes de privatització, la prevenció i sanció contra la corrupció són essencials.





La unitat per impulsar el procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional . Els històrics mals que impedeixen que Guatemala sigui un país possible són el racisme, expressats en genocidis o en polítiques eugenèsiques, el desencontre/menyspre mutu entre governants i governats, el colonialisme intern permanent en què subsisteixen els pobles originaris, el segrest/utilització aparell estatal per a l'opulència de pocs i la gana de molts.





Aquests mals són matèria de debat i consensos d‟un procés d‟Assemblea Constituent Popular i Plurinacional. No hi ha cap altra manera democràtica. Qualsevol reforma en el marc constitucional vigent no passarà de ser un pegat al buit. Els mals estructurals no es resolen amb reformes.





La unitat per organitzar i tornar el poder als pobles . Si la unitat és pragmàtica amb l'única finalitat de "prendre el poder", aleshores, és i serà una unitat il·lusòria per ser derrotats/defenestrats per les elits tradicionals i l'intervencionisme nord-americà, fins i tot abans de "prendre el poder".





La unitat ha de ser en i des de les comunitats organitzades, i per organitzar comunitats sociopolítiques articulades entre si com un moviment capaç de defensar a les urnes i als carrers el seu vot i la seva voluntat popular convertida en triomf davant de qualsevol intent d'enderrocament.





La idea de "poble organitzat" té la seva materialització més immediata a les comunitats organitzades com a subjectes sociopolítics al voltant d'un somni compartit. I aquest somni és: La possibilitat d'un altre país diferent. Un país del Bon Viure per a tots i totes.