No sortim de la sorpresa en veure com una persona, un xilè, es rebaixa fins als fonaments en desbordar del seu fur més intern una actitud xenofòbica. Per les xarxes socials roda el maltractament d'un consumidor xilè a uns veneçolans que atenien en una botiga d'aliments. Els improperis, insults i la manca d'humanitat resumida en vulgaritat encara bateguen a les nostres orelles. La veritat, fins i tot la duresa de la situació i que posteriorment el personatge en referència va demanar disculpes públiques, no obliga a reprendre el tema de xenofòbia en què hem dedicat diversos espais en aquest mitjà.





Quan diem, que aquest xilè no representa Xile, no tinc cap mena de dubte que aquest gentilici com el de la majoria dels llatinoamericans, és més noble i inclusiu que el que vam veure a les xarxes amb l'actuació d'aquest personatge trasbalsat i ple de odi i maltractament feia uns treballadors emigrants veneçolans.





El xilè que no representa Xile /@Pixabay







Crec que el pitjor de l'ésser humà es va expressar en aquesta intervenció; maltractar persones per raons d'origen, raça, gènere o visió política és una vergonya. Sens dubte, tenim una feina per davant en la lluita contra la discriminació, el maltractament o l'abús de poder . Moltes vegades els protagonistes d'escenes d'aquesta dimensió acaben sent ells mateixos els acusats i denigrats com també podem veure per la reacció a les xarxes a la conducta d'aquell personatge que molts li reconeixen la cara i pocs en coneixem el nom. Ja prou dura és la realitat de qui ha d'emigrar o refugiar-se. Enfrontar-se a la persecució i al maltractament és ja prou per a qualsevol que inicia una nova ruta a noves terres.







Insistim que la lluita contra la xenofòbia és una tasca constant, que involucra els estats, la societat civil, l'educació primerenca i permanent. Recordem una nota passada on ens referíem a la xenofòbia com la baula més feble, precisament perquè l'emigració genera dificultats inicials per a molts països. El procés d'assimilació i d'acceptació de l'estranger és difícil. D'allà que aquests es converteixin en objecte d'ira, frustracions i recurs polític per a benefici de la recerca de lectors. Tanmateix, en la mesura que intentem entendre'l com una realitat que pot generar resultats importants i beneficis per als països receptors, l'actitud ciutadana en general serà més positiva i episodis com el descrit seran més ocasionals.





Recordem que la humanitat en la seva història ha transcorregut sobre l'eix de la migració . És una realitat que forma part de la mobilitat humana, part de la seva riquesa, la gent s'ha desplaçat i s'ha inserit des de sempre en nous entorns i continuarà sent part de l'agenda internacional durant molt de temps. Els éssers humans al llarg del temps ens hem mudat de països, continents i per causes múltiples. Amb la seva inclusió, els emigrants porten nous coneixements, noves cultures, noves tradicions i això és el que avui dia ens enriqueix com a comunitat global. Per descomptat, igual que els mateixos nacionals, no tots els emigrants deixessin una empremta positiva.





Al món d'avui no ho enriqueix el que tots siguem iguals, precisament ho engrandeix que moltes comunitats han tingut la possibilitat de permear-se amb d'altres. La realitat migratòria es fa problemàtica quan posem obstacles, quan col·loquem barreres i es genera la xenofòbia. Quan no tenim polítiques clares, diàfanes per entendre i absorbir el fenomen es generen fregaments, maltractaments, explotació i desigualtats. Aquests contingents humans rebutjats, cíclicament, es converteixen en tragèdia d'alguna manera i poden crear dificultats per a molts països.





Les situacions de conflictes als països generen mobilitat, moltes vegades aquesta mobilitat genera situacions difícils per als països receptors i en això tenim a veure els exemples que hi ha al món. Hi ha el cas més recent el d'Ucraïna, el de Síria, la migració cap a Europa des del nord d'Àfrica i de l'Àfrica mitjana que també busquen oportunitats en aquesta part del món, però també tenim avui a Llatinoamèrica, Amèrica Central per una banda i el contingent migratori de veneçolans que han anat a tot arreu del món i especialment a països de la nostra pròpia regió llatinoamericana.





Tota aquesta mobilitat ha generat dramatisme, especialment quan no hi ha polítiques diàfanes per absorbir aquesta conjuntura. La realitat migratòria s'assimila millor quan els països receptors entenen la situació més que com un problema, es percebi com una oportunitat i una opció que tenen els països de beneficiar-se en absorbir aquesta realitat.





Si els nostres governs implementessin polítiques de lliure moviment de persones en el marc del nostre procés d'integració, si tinguéssim registres i maneres de facilitar que les persones en aquests processos van ingressar canalitzades, ordenadament, sense crear traumes, es generaria menys resistència, no es crearia xenofòbia i s'aprofiten les capacitats productives de l'emigrant.





Hem de recordar que els emigrants no només busquen països desenvolupats del nord, però emigren a països del sud . Hi ha emigració Sud-Nord i també hi ha emigració del nord cap a altres regions, aleshores, és una realitat que no es pot aturar i que obliga als organismes internacionals i als propis governs ampliar les seves regulacions i alhora desenvolupar mecanismes d'alertes primerenques per garantir que aquests fluxos siguin ordenats , assegurances i no dramàtiques.





Les persones emigren per raons diferents; per crisis polítiques, per guerres, per deteriorament ambiental, per la desertificació . Només pensem al nord d'Àfrica, com els problemes que genera l'escalfament global fa que comunitats completes es desplacin. La mobilitat es dóna per la recerca d'oportunitats, avui tenim un món globalitzat i cada dia més petit, això també fa que hi hagi grups diversos sobretot joves que busquen nous horitzons.





Al llarg del camí, l'emigració ha demostrat la seva capacitat de contribuir al creixement global ia les comunitats receptores.





Aquest incident a Xile es converteix en una altra alerta per a tots a la regió. La mobilitat dels nostres pobles dins de la regió s'ha d'assimilar com a part de la nostra natura. Avui són els veneçolans a Xile, ahir van ser els xilens a Veneçuela. Si hi ha un compendi d'aquesta història, és que els que facin servir la violència i la discriminació no representa l'essència dels nostres pobles.





Encoratjar la xenofòbia com a mecanisme de defensa davant l'estranger és sens dubte una mala pràctica que contribueix poc als països receptors i a la ciutadania que comparteix els seus pobles i ciutats amb persones d'altres orígens. Sens dubte, actitud d'aquest ciutadà xilè no representa la bondat i la capacitat d'assimilació d'aquesta pàtria llatinoamericana.