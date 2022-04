Aquells mancats de vergonya són generalment ganduls -'conchudos' diria el poble savi- i pràcticament nuls per a la creativitat honesta i si bé en l'àmbit internacional s'han dissenyat tota mena de mecanismes per castigar aquest tipus de persones que només copien sense donar crèdit a l'autor original -acabem de passar el dia mundial d'aquest esforç- d'un text, una idea o qualsevol tipus de treball, sobretot els tramposos que mai no entenen què és la llei i l'estat de dret, simplement copien, en parlen encara sense comprendre i no reconèixer mai l'altre.

Es va posar de moda el tema de la traïció després de l'article d'una dona universitària, empresonada sense que es justifiqui aquest fet i la meva referència al tema a la Divina Comèdia. Cap dels pseudo-botxins, entén que són ells els veritables traïdors, no a la pàtria, sinó als seus semblants, companys de funció i simples semblants. Pocs estan en la possibilitat de prendre consciència d'això, perquè a més de traïdors, incultes i ganduls són ambiciosos i immadurs. Va observar quants ja més aviat propers a la tercera edat, criden i arenguen com els adolescents?

Nou Lleó /@Pixabay

Arribar a l'edat adulta sense haver madurat i atrevir-se a obrir la boca amb el raonament d'un preescolar porta a situacions com la que avui es va encarregar a la cap de govern compondre. Des de la llunyania i davant l'impacte que ha tingut en mitjans la mort d'una jove a Nuevo León unit al desig -emocional més que racional- d'un pare que encara no processa totes les etapes del dol per aconseguir justícia, se li va dir que la solidaritat és tal que poden comptar amb el suport de la FGR!, però el feminicidi és com bé va dir la cap de govern, un tema de persecució –amb tot allò que implica de recerca- i càstig local. Per què no es fa una oferta similar als pares d'altres estats que no són d'oposició? Es té una idea clara de les violacions a l'estat de dret, la constitució i moltes altres lleis si tot es concentrés centralment cada cop que un ciutadà demana justícia?

En fi excepte incongruències, com el simultani de fer el dol -amb flors i tot com si es tractés d'un funeral humà- per una palmera que va morir per l'absència de manteniment; les facilitats logístiques als acusadors dels suposat traïdors penjant fotos i dades personals dels diputats incòmodes, al monument a Benito Juárez i la col·locació de tanques per evitar que les dones que es van pronunciar a la ciutat capital pels feminicidis, el dia de ahir va ser un diumenge com la majoria dels últims en 150 setmanes, sense pena ni glòria. Us heu reunit amb els vostres veïns i amb les instàncies pertinents de la vostra alcaldia per buscar millores en el vostre entorn? Si més no en algunes alcaldies de la ciutat de Mèxic, amb tot i el càstig pressupostal que pateixen per haver-lo guanyat a morena, les coses semblen caminar de manera correcta. A alguns alcaldes els ataquen de front –de moment a la de Cuauhtémoc ja la tenen en franca pressió- una altra ha d'estar barallant cada dia; alguns han après a ser més conciliadors i han de lluitar amb els atacs dels vàndals, els drogoaddictes i els xafarders, però la portem de camí al 2024, on el tema de la democràcia no es pot quedar només en l'opinió o la propaganda. Per això, alguns grups es comencen a reunir per a l'anàlisi.

El tema és qui serà el candidat presidencial de Morena i davant d'aquest aconseguirà un sol candidat d'unió l'oposició? Això de Morena està cantat, sens dubte que la predilecció és per la universitària avui cap de govern de la ciutat capital. L'altre opositor -en termes de simpaties d'acadèmics- fort, és qui ja també va passar per aquest filtre, encara que no sigui de la UNAM i en el cas del senador sembla que s'aguanta, per si més no reclamar la ciutat capital. Doña Olga ja és fora i l'actual de governació podria ressuscitar, encara que el 10 d'abril va semblar aniquilat. El tema és que ara la ciutadania serà realment un factor de democràcia. Deixarem que debilitin l'INE? No s'hi val l'abstenció, la participació raonada com a resultat de la informació és seriosament important. No només els mitjans, no n'hi ha prou amb ell, els molt grans segurament ho assimilem; però Com arribar als joves perquè s'esforcin, estudiïn i facin una participació de veritat madura?

El món cursa avui una circumstància global que ens afecta tothom. El que passa a Ucraïna és ocasió d'aprenentatge i sobretot anàlisi. Tenim a Mèxic líders amb prou sensibilitat política, per no arribar al grau d'enfrontament que pateixen en aquesta llunyania, ciutadans –pro russos o no- als quals els importa per sobre de totes les coses, la seva parella, els fills o la feina ? Enfrontar incongruències com el gastar recursos públics en una cerimònia luctuosa per una de les milers de palmeres mortes a la ciutat de Mèxic alhora de passar per alt la igual o major quantitat d'arbres tallats a la península de Yucatan, ens dóna l'oportunitat de pensar , avaluar i preparar-nos per a una decisió que de veritat ens recolzi com a país.

De pena aliena, la tolerància del discurs agressiu d'una diputada d'Hidalgo, a la qual ni les lleis, ni el reglament, ni tan sols els assenyalaments de legisladors d'edat, van aconseguir posar límit a la seva conducta babau. Vaig imaginar com serien els seus fills, els seus alumnes o en general persones que hi posen un model a seguir, vaig agrair a funcionaris -dels quals si funcionen- que remouen biblioteques, s'ocupen de netejar places i parcs i estan prestats per complir allò que van prometre , sense arribar al punt de convertir la seva gestió en només propaganda plena de mentides, evasions i conductes copiades d'aquells que imaginen que el poder és parlar fort com ho fan els bandes.