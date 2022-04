Populisme reaccionari i profecies autocomplides a la UE /@EP







Va guanyar Emanuel Macron. La seva victòria a la segona volta de les presidencials franceses va ser neta i incontestable: 5 milions i mig de vots més que el seu contrincant en un tipus d'elecció binària singular com és el ballotage gal. Per a la perdedora Marie Le Pen, però, el resultat suposaria la victòria rotunda.





O sigui, el món al revés o la veritat i la mentida simultaniejant-se als mitjans i xarxes de comunicació social amb desvergonyiment i desvergonyiment. I tot això aclamat per gasetillers que ens avisen, una vegada i una altra, de l'arribada del llop; és a dir, de la presa del poder per part dels representants del populisme reaccionari.







No convé confondre el clima de descontentament existent entre sectors de socials com són les classes subordinades – principalment mitjanes – amb un qüestionament de tot el que hem avançat i aconseguit des que la UE existeix. Seria com “llençar el nadó amb l'aigua de la banyera”, segons expressió tradicional alemanya, i que significa que el que és bo no s'ha de descartar juntament amb el que és dolent per falta d'atenció. O, pitjor encara, per pensar que les conquestes de les polítiques públiques solidàries i dels drets de ciutadans que sustenten els nostres Estats del Benestar, ja no serveixen per domenyar el capitalisme depredador o les autocràcies iliberals.





L'evidència incontestable és que els ciutadans de la UE han reiterat en els darrers lustres la seva negativa a les opcions que pretenen destruir el nostre Model Social Europeu. Ells han estat els que han frenat 'en sec' els intents dels nacionalismes continentals per fer prevaler els seus particularismes davant del repte de la unitat per la construcció continental. Així queda reflectit a les eleccions al Parlament europeu. S'argüirà que alguns destacats països europeus, com el Regne Unit, han seguit el camí del Brexit en un intent patètic de reconstruir un imperialisme impotent, com ara pretén reviure a la seva manera Putin i la seva croada de destrucció a Ucraïna. Altres, com Hongria, coquetegen torticerament per treure profit entre la incipient disputa occident-orient.





A França la confrontació passada d'opcions polítiques futures ha estat entre optar per l'Europa democràtica unida o la França nacionalista reaccionària. Aquest 'dilema' intenten replicar-ho altres formacions i plataformes populistes al Vell Continent seguint l'exemple trumpista al costat de l'Atlàntic. Allà el populisme reaccionari sí que va triomfar momentàniament mostrant la seva proposta de fer USA gran una altra vegada ( Make America Great Again) amb l'assalt al Congrés dels Estats Units després de la derrota electoral de Trump a les presidencials del 2020. Recordeu que la 'revenja' del multimilionari novaiorquès no ha desaparegut. Deixem per a un altre article una anàlisi de com prossegueix discretament movent els fils del partit republicà des de la seva sumptuosa residència de Mar-a-Llac a Florida. Les seves habilitats com a repartidor adiuós de futurs llocs institucionals cap als seus candidats republicans en les properes eleccions de mig mandat , el proper mes de novembre , no han perdut gens ni mica d'efectivitat. Ell és un mestre de pagar favors, el que es coneix com la clientelista política de pork barrel ; i certament no s'oblidarà dels que eventualment recolzin la seva candidatura a la presidència el 2024.





El cas del populisme reaccionari a Europa podria considerar-se una temptativa d'articular una profecia autocomplida, segons ja va enunciar al seu moment el sociòleg Robert K. Merton. Al seu llibre, Teoria social i estructura social , el seminal mestre del funcionalisme sociològic ens avisava que la profecia que s'autoritza pot ser, al principi, 'falsa' respecte a una situació donada. Però pot despertar un nou comportament en la gent que indueixi que la falsa concepció original de la situació esdevingui 'veritable'.





Ja els sociòlegs nord-americansW. I. Thomas i Dorothy Swaine Thomas havien desenvolupat el 1928 el que s'ha donat a conèixer posteriorment com el Teorema de Thomas, que estableix que si les persones defineixen certes situacions com a reals, aquestes situacions es converteixen en reals en les seves conseqüències. En el seu vessant cultural com a percepcions socials, aquestes conductes poden manifestar-se políticament i prendre cos en el suport a programes polítics que les persones assumeixen desnaturalitzant els seus propis orígens i assumint un sobrevingut desclassament social.





La situació real del populisme reaccionari a Europa no és la que els populistes ens fan creure. És clar que a Europa les dificultats i els problemes per consolidar la unitat continental proliferen i amenacen amb una implosió que tèrbols personatges de l'extrema dreta voldrien provocar. La UE resisteix i no ho fa a la 'defensiva', malgrat que l'acció més o menys coordinada dels partits i dels moviments neofeixistes pretén 'envair' els territoris de justícia i llibertat que tant ens han costat afavorir i incorporar a les nostres lleis i acquis communaitaire .





Al món cansí i insubstancial que s'ha convertit la minimalista pugna política per guanyar eleccions al cost que sigui, els europeus han acoblat raonablement les weberianes ètiques de la responsabilitat i la convicció en un agregat de sensatesa democràtica. No deixem gens ni mica que les matalassos 'autoprofecies' es converteixin en 'autoderrotes' en benefici dels autòcrates o els nostàlgics d'una Europa que mai va ser… ni pot tornar a ser.