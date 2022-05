Eleccions USA i trumpisme assetjant

Després dels xarocs successos de l'assalt al Capitoli dels EUA, protagonitzats per les torbes esperonades per la seva derrota electoral a les presidencials del 2020, no pocs observadors polítics van considerar el multimilionari novaiorquès com un cadàver polític. Cras error, a la vista dels últims resultats de les primàries en curs per triar els candidats de les properes eleccions del mes de novembre. Aquestes indicaran, sens dubte, el futur polític del reaccionari populista en el seu afany per tornar a la Casa Blanca.





Dentre els diversos candidats a aconseguir la nominació republicana en les primàries de l'estat d'Ohio per al Senat, JD Vance va guanyar apretadament amb un terç dels vots republicans habilitats per a votar. Abans de ser recolzat per Trump, Vance amb prou feines comptava amb possibilitats en la contesa republicana. Però, heus aquí, l'empenta des de la seva sumptuosa residència de Mar-a-Llac a Florida ha estat decisiu perquè Vance s'enfronti electoralment al demòcrata Tim Ryan pel lloc senatorial d'Ohio al novembre.





Ryan és un taimat polític que ha estat (re) elegit en deu ocasions per a la cambra baixa del Congrés nord-americà. Fins i tot va arribar a disputar a l'eterna Nancy Pelosi el seu lloc com a líder dels demòcrates a la Cambra dels Representants. Tot i el seu suport entre els dos terços d'afiliats demòcrates estatals, és incert que ara pugui aconseguir la seva ambició davant del protegit de Trump. Les habilitats d'aquest com a repartidor de futurs llocs institucionals als seus candidats favorits no han perdut gens ni mica d'efectivitat. Trump és un mestre de pagar favors, el que es coneix com la clientelista política de pork barrel ; i certament ell no s'oblidarà dels qui, arribada l'ocasió, recolzaran la seva eventual candidatura a la presidència el 2024. Com tampoc no haurà oblidat els pocs que li van donar l'esquena després de la derrota del 2020.





El trumpisme segueix assetjant en un món convuls, on els anomenats MAGAs (terme descriptiu d'aquells que compren electoralment l'eslògan Make America Great Again ), premien la simplificació d'un món feliç on ells siguin els 'grans'. Poc importa si els canvis de postura dels candidats republicans siguin inesperats i fins i tot inversemblants. Prenguem el cas del propi JD Vance com a botó de mostra. L'ara flamant adulador de Trump el va descriure el 2016 com a "heroïna cultural que estava conduint a la classe treballadora de raça blanca feia un lloc fosc i sinistre".





Escriptor d'èxit, el seu llibre Hillbilly Elegy relatava els avatars d'una família blanca a la regió dels Apalatxes, i les expectatives vitals d'una classe treballadora blanca nord-americana frustrada. Però aquesta realitat descarnada, reflectida en la seva elegia rural la va deixar el mateix Vance darrere de si quan va passar a fer fortuna al món de les finances. El seu antic cap, Peter Thiel, un dels taurons més poderosos de Silicon Valley, va aportar 10 milions de dòlars per llançar la seva carrera política. Després del suport de Trump, més milions d'altres supermilionaris han contribuït decisivament a fer possible la seva victòria a les files republicanes. Fa pocs anys Vance afirmava que estava a la política per lluitar contra les elits nacionals. Tot el seu interès ara sembla integrar-s'hi.





Fins ara, la gran majoria dels candidats apadrinats o beneïts per Trump han aconseguit guanyar les seves disputes intrapartidàries per convertir-se en els candidats al Congrés, a més d'optar per altres càrrecs de rellevància política com a governadors estatals. Encara resta per comprovar si els suports trumpistes eren per a candidats ja favorits o, com valida el cas de Vance, són per als que no sent favorits apunten cap a un canvi de tendència a favor dels MAGAs. Les properes primàries republicanes en altres estats, tan importants com les celebrades a Ohio, ens donaran el pes i la mesura de la influència de Trump entre els votants del partit republicà.





A l'entretemps, successos de gran rellevància econòmica, política i social seran atiats per l' establishment conservador nord-americà amb l'objectiu d'amplificar les il·lusions dels MAGAs i, eventualment, comprovar que el trumpisme encara és un cavall guanyador a les carreres electorals. És una casualitat menor que el gran usuari de twitter a les seves pugnes electorals del passat assisteixi complagut a la presa del control de l'empresa de microblogueig pel seu col·lega multimilionari, Elon Musk?





Potser el tema de més importància a l'hora de redactar aquestes línies sigui l'assumpte de l'avortament i el Tribunal Suprem. Segons ha revelat Politico , l' alt tribunal hauria votat l' esborrany per anul · lar la seva pròpia sentència del 1973 en el cas Roe v. Wade que legalitzava el dret a l'avortament als EUA Ara es comprova l'efecte retardat de la politització conservadora que Trump va afavorir durant el seu mandat presidencial. Com se sap, aquest biaix conservador es va consolidar amb el nomenament de tres candidats a l'alta magistratura proposats per Trump, fet que va ser un nombre inusualment alt realitzat en un sol mandat presidencial. Recordeu que els càrrecs del Tribunal Suprem són vitalicis.





Si es confirma tan polèmica decisió, es 'tornaria' als estats la potestat sobre un assumpte tan sensible i fonamental, cosa que implicaria una geografia de l'avortament altament fragmentada. Amb una diversitat de normes favorables se situarien els estats més liberals a les dues costes, i els més restrictius i derogatoris a les zones centrals. Tot això faria de les eleccions del proper novembre un xoc de conseqüències directes per a les aspiracions de Donald Trump. Ell i el seu sequet de MAGAs podrien passar a dominar els tres poders constitutius de la Unió. I sense necessitat de tornar a desplegar les torbes al National Mall davant del Capitoli.