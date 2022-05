Les principals zones de bany de Blanes ja fa dècades que any rere any renoven un preuat guardó que certifica l’excellent qualitat mediambiental de les seves platges, tant pel que fa a la sorra com als serveis que s’hi ofereixen. Es tracta d’un programa de reconegut prestigi mundial per a milions de persones a tot el món: la ‘Bandera Blava’.





@Aj. de Blanes





Opera sota els auspicis de la Fundació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), amb seu central a Copenhaguen (Dinamarca), i per optar a aquest prestigiat premi, s’han de complir i mantenir una sèrie d’estrictes criteris ambientals, educatius i relacionats amb la seguretat, accessoris i serveis. L’estiu d’aquest 2022, les tres principals zones de bany de Blanes que cada any han vist onejar la Bandera Blava de qualitat mediambiental tornaran a fer-ho.





@Aj. de Blanes





Per això, el preuat guardó es podrà tornar a lluir de nou a les platges de Cala Bona, Blanes Centre i S’Abanell. D’altra banda, el port esportiu del Club de Vela Blanes també ha revalidat el respectiu guardó, un reconeixement que, igual que les platges del municipi, ha anat aconseguint any rere any.





@Aj. de Blanes





Catalunya compta aquest 2022 amb un total de 103 Banderes Blaves que reconeixen internacionalment la qualitat de les platges i per a 9 ports esportius. El jurat internacional ‘Bandera Blava 2022’ ha distingit 94 platges, 26 de les quals són a la demarcació de comarques gironines; 32 a les de Barcelona; 26 són de Tarragona i 10 de les Terres de l’Ebre. De les 94 platges, 90 han renovat el distintiu respecte l’any passat i 4 el recuperen respecte anys anteriors.



Un Jurat Internacional atorga anualment la Bandera Blava



El Jurat Internacional Bandera Blava de la Foundation for Environmental Education (FEE) s’encarrega d’atorgar any rere any el distintiu en collaboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), la qual gestiona la campanya a l’estat espanyol. Compta amb la collaboració de les administracions públiques que gestionen les zones de bany i la qualitat microbiològica de les seves aigües.





@Aj. de Blanes





El guardó està reconegut a escala internacional, i s’atorga en 47 països. No tan sols valora la qualitat ambiental i la seva gestió. També té en compte la seguretat de les zones de bany i les seves installacions, la prestació òptima dels serveis, la informació i l’educació ambiental. Així mateix, la qualitat de l’aigua de bany ha d’haver obtingut la classificació ‘Excellent’ que estableix la Directiva 2006/7/CE, que regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany.