Durant aquests darrers quatre mesos, hem intentat mantenir viva la memòria d'esdeveniments importants per a la història quotidiana de Mèxic . I és que més enllà de les dates claus que sustenten la nostra aventura de vida i que sembla haver-hi una inèrcia d'acabar amb aquest suport, la veritat és que cadascun de vosaltres, té alguna anècdota particular en dies especials com el d'ahir en què es va celebrar a la nostra pàtria els mestres. Per descomptat d'acord amb la seva forma d'entendre a la societat, ahir el primer mandatari, va parlar de pujar-li el sou als professors –tema per cert res novedós, ja que ha estat per anys en aquesta data, quan després d'acords amb el sindicat, es eleven els miserables salaris- donar diners a les escoles perquè siguin els pares de família, els qui s'ocupin de mantenir-les en bon estat i d'anunciar-los demà en què consistiran i per quan el canvi de mètodes educatius.





Mèxic apujarà el salari als professors /@Pixabay





Jo he dit infinitat de vegades, que el 80% del que sóc els dec als meus mestres , sobretot de secundària, i si bé és cert que tots ells han marxat a una altra dimensió, encara em queda la meva mestra de sisè de primària a qui per descomptat, ahir vaig felicitar recordant que ella era una noieta, molt ben preparada amb prou feines graduada en la normal, quan jo concloïa el meu cicle d'educació elemental a l'escola Emiliano Zapata. Per descomptat que el 1960 no érem tants mexicans, d'una manera o altra ens enteníem dialogant -professors, amb pares o amb autoritats de l'escola- i fins i tot podíem parlar amb algun subsecretari de la SEP [1] [1] gairebé pel motiu que fos. Dissensos com els que van donar origen a la CNTE que més que ensenyar es manifesten, prenen carrers o vies del tren, pressionen i fan “política” eren inconcebibles. Què va ser l'eix principal de les manifestacions d'ahir dels professors al sòcol? Només salaris o hi ha oposició als canvis a l'ensenyament? Els plançons de Morelia es replicaran en altres estats?





Un altre tema important en la meva particular història, va ser la remembrança de la presa de la capital queretana el 1867. Després de diversos mesos de setge i dels diversos intents de canviar la postura dels conservadors Miguel Miramón i Tomás Mejía, esdeveniment on un coronel que a les ordres de Mariano Escobedo va concretar amb altres militars republicans, l'entrada a la ciutat on en dos mesos més es va afusellar Maximilià. Sap vostè qui va ser Julio Maria Cervantes? En aquesta època en què els períodes presidencials eren de quatre anys. Perquè es va exercir tres vegades com a governador d'aquest estat? Aquest poble pare de més d'una vintena de fills [1] [2], també va ocupar interinament la magistratura de Coahuila; va ser cap de set zones militars, senador de la república i fins i tot director de justícia militar. Saben això els soldats que avui són contractats com a paletes? Algú s'ha posat en contacte amb els néts que encara viuen a Michoacán, Querétaro i Morelos? En quines condicions protegeix l'avui llogater del palau nacional la pintura que forma part del cabal històric de Benito Juárez?





L'anomenada república restaurada –Benito Juárez de 1867 a 1872 i després Sebastián Lerdo de Tejada fins a 1876– va consolidar jurídicament el que ha estat Mèxic. Què dirien davant afirmacions que “no em vinguin amb què la llei és la llei”? De l'únic que es parla és dels errors d'un altre notable 'oaxaqueño', que va lluitar mà a mà amb Juárez, que va promoure l'avenç de Mèxic amb ferrocarrils, art i moltes altres coses que avui sembla desitjar-se que s'acabin, com ho és la igualtat davant la llei, la qual cosa no implica ser còmplice silenciós dels infractors colles o delinqüents. Què passarà si continua caminant-se a la reversa? es té coneixement de les aportacions d'advocats –de l'avui edo-mex alguns– al nostre dret internacional? amb què se substituiria universitats que tenen segles d'existir i molts reconeixements al món modern?





Vaig iniciar aquesta reflexió, preguntant-me Què fer? Doncs crec que el primer pas és confirmar que estimes Mèxic, que agraeixes tot el que t'ha fet en desenes d'anys. Intenta ampliar els teus coneixements -la via autodidacta no és dolenta- ara que estàs aturat -la qual cosa és un veritable malbaratament per a la pàtria- o sobrevius amb la teva jubilació. Platica amb els teus fills o néts com era el Mèxic que et va permetre desenvolupar-te en pau, sense por de sortir al carrer, amb entusiasme per parlar amb el taxista, el marxant del mercat o el venedor de diaris. Si ja no estan amb tu, convida els teus veïns un cop al mes o a la setmana, per a aquest exercici d'intercanvi de coneixements i anima'ls a fer el mateix. No tinguis temor que algú t'assenyali per ser mereixedor de l'èxit, qui ho faci en realitat és un acomplexat o t'enveja. Segurament algun dia afrontes problemes de salut, recorda quins eren els trucs de les mares i àvies de la teva infantesa. Comenta amb algú que estigui fent plàtiques d'herbolària o amb professionals de l'homeopatia i deixa que el teu cos t'ajudi a curar, sense córrer el reg que et vagi pitjor en un hospital sense medicaments i només amb paramèdics estrangers. En resum, tracta de ser feliç, pensa que és el millor que pots fer per tu, la teva família, la teva colònia, la teva ciutat, el teu país. Esbrina qui et pot garantir que aquests drets que hagis gaudit et siguin respectats i expressa'l a les urnes quan sigui el moment.