5 piscines naturals de Catalunya que has de conèixer

Amb l'arribada del bon temps, ve de gust sortir a fer excursions i conèixer llocs nous. I si un es pot refrescar, millor. És per aquesta raó que no se'ns acudeix res millor que descobrir-te cinc piscines naturals o gorgs de Catalunya, on pots acostar-te per, si et ve de gust, donar-te una capbussada.





Salt de la cua de cavall, Berguedà







Situada al camí dels Empedrats, al Berguedà, aquest indret està format per una bonica cascada que va formant una piscina natural. De fet, parlem d'un dels salts d'aigua més impressionants de la zona i el pots visitar lliurement a qualsevol hora del dia.









El Gorg Blau, Alta Garrotxa







Arribar fins al Gorg blau suposa fer una ruta de senderisme força llarga, però no del tot complicada. A més, com es pot apreciar al vídeo és una cosa que val la pena i, a més, pel camí descobriràs llocs com l'ermita de Sant Aniol d'Aguja, que data del segle XI.









Santuari de la Fontcalda, Terra Alta







A prop de la Gandesa hi ha la Fontcalda, un lloc on no només hi ha una piscina natural sinó que n'hi ha diverses. Però no només això, sinó que aquí hi ha una font termal d'aigua calenta que és la que dóna el nom al lloc.









Torrent de la Cabana, Ripollès







La 'ruta dels 7 gorgs' és una de les més conegudes de tot Catalunya i el Torrent de la Cabana és una d'aquelles set parades que cal fer durant l'itinerari. Això sí, hi ha limitacions d'accés que has de conèixer abans.









Salt de la Foradada, Osona







El salt de la Foradada és una cascada de la qual cau aigua des d'una altitud de 25 o 30 metres, amb una roca foradada que dóna el nom al racó i una piscina natural. Un paratge preciós a què escapar-se en una excursió, això sí, tenint en compte que l'Ajuntament de l'Esquirol fa control de qui accedeix.