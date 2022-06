Pistolers a l'escola millor quedar-se a casa?

Correspon la cita reproduïda sobre aquestes línies a una conversa de la pel·lícula de Lawrence Kasdan, la qual reflecteix una estesa filosofia nord-americana de posseir i acaparar armes. Això inclou els temibles fusells d'assalt i rifles automàtics (AR-15), com ha estat el cas de la matança d'Uvalde (Texas), a conseqüència de la qual van ser assassinats 19 nens, entre 8 i 11 anys i dues professores a una escola de primària.











L'autor del balacer, Salvador Ramos, va disparar indiscriminadament fora i dins del recinte educatiu. Se sabia que havia amenaçat els seus companys, però poca atenció es va prestar a aquests advertiments. Ramos havia pujat a les xarxes missatges inquietants, però es va preferir mirar cap a un altre costat.





Com se sap, als Estats Units la Segona Esmena a la Constitució de 1787 va emparar el dret dels individus a tenir armes. Va ser implementada el 1791 quan existia al país nord-americà un estès ressentiment que les autoritats confisquessin les armes, com ho havien fet els representants de l'administració colonial britànica a l'inici de la Guerra d'Independència.





Des de llavors han estat diversos els intents al Congrés nord-americà per regular la producció, vendes i propietat d'armes, facultat que la mateixa Segona Esmena atorga al govern federal nord-americà. En temps recents la poderosa NRA ( National Rifle Association ) ha neutralitzat mitjançant el seu actiu lobbying qualsevol intent dels congressistes per limitar l'ús de les armes. La NRA ha continuat creixent fins a sobrepassar el nombre de 5 milions de membres.





Al cap de pocs dies, aquesta associació va celebrar la seva convenció anual a Houston, ciutat amb prou feines a 400 quilòmetres del lloc de la matança. Es va repudiar la massacre a què es va qualificar com un acte del mal, eximint les armes i la seva falta de regulació de qualsevol responsabilitat.





Precisament és Texas un dels estats amb regulacions d'armes menys restrictives dels EUA, i on es practica la política exhibicionista de l' open carry, és a dir, que les persones més grans de 21 anys poden portar armes pel carrer sense més prevencions. Com si estiguéssim al Wild West glorificat per Hollywood.





Han causat un considerable impacte mediàtic les declaracions de la llegenda del bàsquet, Steve Kerr , ara entrenador de l'equip dels Golden State Warriors que disputa les finals del campionat de la NBA nord-americana. En una emotiva arrencada de ràbia, Kerr, nascut a Beirut i el pare del qual van assassinar terroristes islamistes en un centre universitari de la ciutat libanesa, va denunciar que els senadors republicans fa dos anys que rebutgen referendar una mesura ja aprovada a la cambra baixa ( House of Representatives ) i que pretén un control més gran en l'adquisició i l'ús d'armes. "Hi ha una raó per la qual no voten: per mantenir-se al poder", va destacar Kerr, indignant-se pel filibusterisme parlamentari i l'apopo de la ideologia trumpista contra la ratificació de mesures que frenarien la venda indiscriminada d'armament.





Entre els angles d'anàlisi i implicacions dels successos del col·legi d'Uvalde, és oportú reflexionar sobre algunes mesures extemporànies que proposen els que es neguen a reglar la venda d'armes. Es tractaria de 'fortificar' l'entrada als centres educatius amb més barreres de sensors antiarmamentístics, a més de més personal de seguretat.





A la convenció de la NRA, l'inefable senador Ted Cruz va proposar que les escoles tinguessin una sola porta d'entrada i sortida per als nens. Tot seguit, el mateix Trump va recolzar la iniciativa i va avançar la idea que els mateixos professors fossin armats a les escoles. Les dades aportades per Cruz i Trump han estat desmentides en un article del New York Times.





Potser podria argüir-se que donat l'augment de les matances als centres educatius, i amb la viabilitat de la instrucció telemàtica que ha fet possible el seguiment escolàstic des de les llars durant la pandèmia del COVID-19, la 'nova normalitat' podria eximir els joves d'anar a l'escola. Més enllà de les implicacions que comportaria per a l'organització de la vida social, caldria reflexionar sobre els efectes comunitaris d'una vida escolàstica sense contacte presencial amb altres alumnes.





S'ha d'entendre, a la línia argumental ja exposada per l'exministre d'educació Manuel Castells, que l' aula invertida ( flipped classroom ) millorarà en gran mesura la qualitat de l'ensenyament. Recordeu que “flip the class” és una expressió que implica que les lliçons es realitzin en línia de forma remota i que l'alumne tingui una tutoria personal per discutir i aprendre telemàticament de forma individualitzada. El model pedagògic de l'aula invertida permet, en primera instància, la transferència de l'aprenentatge fora de l'aula, però no elimina la conveniència del temps d'ensenyament presencial per afavorir l'anomenat aprenentatge significatiu ; és a dir, la possibilitat que un estudiant associï la informació nova amb què ja té, a fi de reajustar i millorar el seu coneixement i destreses cognitives al costat dels seus companys de classe.





En temps d'aïllament i de distanciament social com els que hem viscut, ha estat evident constatar que els humans som éssers socials amb una necessitat indispensable d'interacció amb altres persones. L'escola, juntament amb l'entorn primari de la llar, són les dues fonts principals de socialització dels nostres nens. Com podem preservar l'àgora escolàstic sense arriscar banalment les vides biològiques? Optarem per sacrificar la seva vida social per tal d'una supervivència ' des de fora cap a dins ' a les cases?





Les idees de Trump segueixen assetjant i les eleccions de mig mandat als Estats Units estan molt a prop.