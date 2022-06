Les nostres sagnants fronteres

Quin és el balanç final de morts i ferits? Sigui quin sigui el còmput, l'horror prevaldrà. Les imatges que arriben des del reixat ensangonat de Melilla interpel·len la consciència democràtica. Indignació i exigència de responsabilitats són a l'ordre del dia. Tot i això, si volem actuar eficaçment, si no volem que l'emoció i el desig de justícia d'avui es dilueixin sota l'estrèpit dels esdeveniments que el desordre global ens oferirà demà, hem d'entendre totes les implicacions de la tragèdia.

Immigrants subsaharians amuntegats després dels enfrontaments amb la Policia del Marroc durant un intent de salt de la tanca de Melilla

- EUROPAPRESS

Ja fa temps que les fronteres d'Europa, aquelles que defineixen tot el que queda fora de l' espai Schengen , són les més mortíferes del planeta. Des de l'Egeu fins a Gibraltar, la Mediterrània ha esdevingut una fossa comuna per a milers d'homes, dones i nens que fugen de les guerres i la pobresa. La globalització neoliberal va aprofundir les desigualtats estructurals llegades pel colonialisme. Els efectes devastadors del canvi climàtic i la pugna per l'accés a les primeres matèries en el marc d'una nova disputa geoestratègica, empenyen milions d'éssers humans a desplaçar-se per sobreviure. Ara, la guerra d'Ucraïna, provocant una penúria en el subministrament de cereals, amenaça de desencadenar una fam. Putin ha fet de la fam una temible arma de guerra, comptant que la desesperació d'Àfrica es regirarà contra aquesta “Europa corrompuda i sense fe” que tant odia l'amo del Kremlin.

Però la guerra està despullant també la fragilitat de les economies desenvolupades i les seves múltiples dependències. La incertesa i una por difusa es van apoderant de les societats occidentals. Societats que una successió de crisi ha tornat cada cop més injustes, fragmentades i volubles. Europa està lluny d'assolir una integració del seu potencial econòmic, humà i cultural que permeti incidir en el curs dels esdeveniments mundials, actuant de manera acord als valors que proclama. Aquests principis s'estripen als filats on tants desesperats deixen girons de la seva pell i naufraguen en un mar convertit en frontera entre civilitzacions. El temor que ens envaeix dóna la mesura del retard en la construcció europea, així com dels perills que això comporta per a les democràcies i per a unes conquestes socials la fragilitat de les quals intuïm. Europa envelleix i necessita la nova saba que només pot proporcionar un ampli moviment migratori. Sense aquesta aportació no podrà mantenir productivitat, progrés i benestar. Tot i això, els Estats de la UE continuen reaccionant de manera miop i defensiu, seguint les pautes d'una sobirania que ja no és real. Es coordina el temor immediat a allò desconegut… en lloc de compartir una determinada visió de futur. Por. El nacionalisme populista sacseja el fantasma d'una “gran substitució” , amb la consegüent desaparició d'una identitat nacional mistificada. Aquest relat formateja el neguit d'unes classes mitjanes que llisquen pel pendent de la decadència, ocultant que aquesta és irremissible en el marc asfixiant de les velles fronteres nacionals. En la mesura que, aquí i allà, les mutacions tecnològiques en la producció amenacen l'ocupació o la inflació devora salaris i pensions, la pulsió cap al replegament nacional es propaga també entre la classe treballadora i condiciona la política dels governs, inclosos els de esquerres. Les deportacions a Rwanda de sol·licitants d'asil per part del gabinet tory de Boris Johnson han suscitat protestes i repulsa per part de les entitats defensores dels drets humans. Aquesta pràctica, no obstant això, va ser inaugurada en temps recents pel govern socialdemòcrata danès de Mette Frederiksen .

El que va passar a Melilla resulta de la conjunció de tots aquests factors. Espanya ha rebut l'encàrrec de defensar el flanc sud de la UE. I, per diferents raons, ha acabat fent-ho d'una manera tremendament arriscada: “externalitzant” el control de la frontera i posant-ho en mans d'un règim autocràtic com el marroquí, el racisme i el menyspreu per la vida humana del qual són notoris. Sens dubte, Pedro Sánchez no era conscient de la brutalitat de l'actuació de la gendarmeria quan va ser preguntat per primer cop sobre els fets de Nador. La felicitació a les forces de l'ordre marroquina es feia més i més insuportable a mesura que es difonien els testimonis de la seva brutalitat. Tot i això, dos dies després, no arriba cap rectificació. Fins i tot UP s'empassa saliva i posa sordina al seu malestar. El govern espanyol ha estat empès a una nova forma de cooperació amb la monarquia de Mohamed VI . I no ha pogut o no ha sabut sobreposar-se a aquestes pressions. El viratge sobre la qüestió del Sàhara va ser propiciat per l'alineament de Bonn i de París amb la “solució autonomista” marroquina, però sobretot per una pressió diplomàtica americana molt més intensa del que es vol admetre. La polèmica aliança amb el Marroc, més enllà de les implicacions d'ordre econòmic –amb una incidència especial pel que fa al subministrament de gas– respon, per dir-ho així, a un mandat internacional implícit. Hi conflueixen la reacció de l'Europa espantada – el Marroc ha utilitzat la pressió migratòria sobre Espanya, i la dreta n'ha amplificat l'impacte en l'opinió pública – i el càlcul dels Estats Units, que té a Rabat un aliat estratègic de primer ordre. Sobretot en la conjuntura actual, quan les estretes relacions de la veïna Algèria amb Rússia la situen en “el bàndol oposat” . És de témer, doncs, que no vegem Pedro Sánchez exigir explicacions pel que ha passat. Almenys en públic. El cep de la realpolitik s'ha tancat amb força. Joe Biden arriba a Espanya per assistir a la cimera de l?OTAN. No és el moment de qüestionar l'actuació del Marroc.

Però, atenció! Aquest pragmatisme pot tenir costos molt elevats per a l'esquerra. Ens agradi o no, el pacte amb el Marroc ens fa coresponsables del que passa a l'altra banda de la tanca. I n'hi ha més. La notícia de la matança coincideix amb l'anunci, per part del govern, d'un nou paquet de mesures per protegir les capes més vulnerables de la població davant dels impactes socioeconòmics de la guerra. Tot i que encara s'ha de veure l'abast, Sánchez ha avançat la proposta d'una tributació especial de les grans companyies elèctriques per finançar aquestes mesures, subratllant el caràcter progressista d'un executiu que defensa les classes mitjanes i els treballadors. Un govern incòmode per a determinats grups empresarials i les seves projeccions mediàtiques, segons l'expressió del mateix president. Potser algú espera que aquest discurs, netament d'esquerres, sigui suficient per diluir l'impacte dels fets de Melilla. Però el resultat pot ser un gir narratiu no desitjat, si res no canvia a la frontera: les mesures de protecció social, fins i tot el desafiament a les elits, concernirien als “nostres” , als “nacionals” ; però no hi hauria pietat per als qui pretenguessin irrompre al nostre precari oasi. No cal dir qui sortiria guanyat, si aquesta percepció s'instal·lés en l'ànim de la ciutadania.

Gestionar una política migratòria equilibrada no és una tasca fàcil en el context actual. Guardem-nos, doncs, d'invocar sortides senzilles a una situació tan endimoniada. Però caldrà buscar-les. La relació amb el Marroc és tòxica. Serà una font de descrèdit i d'infecció política, si no es reformulen els termes de l'acord de manera molt més d'acord amb el respecte dels drets humans i la legalitat internacional. D'altra banda -i per molt a contrapèl de la correlació de forces que avui pugui semblar-, tampoc no serà possible continuar diferint el problema que representa la situació d'irregularitat administrativa de milers d'homes i dones que treballen al nostre país. El seu precari estatus els col·loca en situació d'indefensió davant de tota mena d'abusos, i nodreix una economia submergida d'efectes perversos per a l'interès general. Es fa necessari contemplar un nou procés de regularització, almenys tan ambiciós com ho va ser aquell que va dur a terme al seu dia Zapatero . I que ningú es doni les mans al cap, invocant els riscos d'un “efecte crida” . Per descomptat que existeixen les màfies que denuncia Pedro Sánchez . Però proliferen a les zones grises de les nostres polítiques migratòries. I és la més urgent necessitat el que engendra l'èxode imparable a què assistim.

Evidentment, el problema no és bilateral, sinó que concerneix tota la UE. És inajornable plantejar un debat en profunditat, amb una visió a llarg termini, per definir una política migratòria i d'acolliment comú. Una política que no pot quedar en una enèsima distribució de quotes per sortir del pas, sinó arribar al fons de la qüestió: quin hauria de ser l'aspecte d'una Europa social i democràtica a finals del segle XXI. Si això no arribés a abordar-se amb decidit esperit federal , si vencessin els replegaments identitaris, veuríem a nacions senceres enfonsar-se en la decadència i el nihilisme entre violentes convulsions socials. I les inhòspites muralles de l'Europa fortalesa continuarien tenyint-se amb la sang dels desheretats.