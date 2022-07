Selva Morale e Spirituale: l'esplendor del Monteverdi sacro

El conjunt neerlandès Le Nuove Músiche ha dut a terme l'enregistrament de la monumental obra sacra de Claudio Monteverdi Selva Morale i Spirituale, publicada el 1641. Es tracta d'una recopilació de peces compostes a la basílica de Sant Marc de Venècia, on l'autor va estar servint des de 1613, i està dedicada a Leonor de Gonzaga, la que fos esposa de Ferran III, Sacre Emperador Romà Germànic. Per a alguns, Selva Morale seria una mena de contrapart sacra del vuitè llibre de madrigals, que tres anys abans el compositor havia dedicat al marit. Aquesta antologia va ser la darrera impressió que va realitzar Monteverdi en vida, ja que va morir dos anys després de la publicació.

Le Nuove Músiche ha registrat al seu nou llançament la totalitat de les obres que conté l'antologia, un projecte que el grup va haver de posposar quan es va desencadenar la pandèmia del coronavirus. Buscant el major rigor històric, han comptat per a aquesta iniciativa amb un organo di legno, un òrgan de fusta que permet una articulació clara, i que afirmen que és el que hagués preferit Monteverdi per a la interpretació de la seva obra. L'instrument ha estat construït per Klop i ha estat decorat pel dissenyador Michele Barchi, amb el suport del Fons Nacional d'Instruments Musicals (Nationaal Muziekinstrumentenfonds).

Donada la fama que van assolir les òperes de Claudio Monteverdi, els seus madrigals i els seus scherzi, sembla que la faceta religiosa de la seva obra queda en segon pla, i, no obstant, va compondre música relacionada amb el culte durant tota la seva vida. Amb tan sols quinze anys va publicar a la seva ciutat natal Sacrae cantiunculae; posteriorment a Màntua, el 1610, apareix Vespro della Beata Vergine; la que ens ocupa el 1641; i, finalment, el 1651 a títol pòstum es duu a terme l'edició d'una missa i vespres.

Selva Morale e Spirituale va ser impresa per l'editor venecià Bartolomeo Magni, probablement amb la intenció de reunir en un sol volum un munt d'obra dispersa i no publicada a altres llibres anteriors del geni de Cremona. Alguns experts qualifiquen de xocant el contingut del llibre, atès que, a més de peces litúrgiques, en conté d'altres que no ho són, en concret, madrigals i motets. En efecte, entre les quaranta-tres peces que conté ens trobem amb una missa completa, cinc madrigals espirituals amb textos en italià i quatre motets a una sola veu. En aquesta obra utilitza Monteverdi tant l'stile antico com l'stile concertato, juxtaposant la tècnica més arcaica amb peces d'arquitectura sofisticada, com és el cas del motet concertato Beatus Vir.

Sobre els madrigals espirituals, es considera que el contingut moral dels seus textos, així com l'excel·lència en la composició, els converteixen en la introducció idònia d'un volum com Selva Morale, per això figuren al principi. Realment, es tracta de tres madrigals a cinc veus i dues canzonette a tres veus.

Gràcies a l'esforç dels membres de Le Nuove Músiche podem gaudir en aquest enregistrament de l'esplendor d'aquesta altra obra de Monteverdi de vegades no tan present als repertoris, en suma, podem gaudir del Monteverdi sacre.