Concerts barrocs alemanys per emportar de gira

Sabem que Johann Sebastian Bach i altres músics brillants de la seva generació van viatjar a tocar per les diferents corts germàniques, convidats per nobles i prínceps. Podem presumir que, en no comptar fora de la seva ciutat amb l'elenc d'intèrprets acostumat, portaven al seu equipatge partitures especialment escrites per a les gires. El conjunt establert a París Ensemble Diderot ha enregistrat una sèrie d'aquests concerts en format reduït, que presenten al seu disc Travel Concertos.

L'àlbum conté peces de Bach, Johann Jakob Kress, Johann Georg Pisendel, Johann David Heinichen i Paul Karl Durant. Es tracta de concerts del començament de l'era en què aquests virtuosos van començar a itinerar, de manera que estan concebuts en petit format, amb parts solistes molt elaborades, per al lluïment de l'estrella, però amb un acompanyament orquestral molt escàs. D'aquesta manera, el músic de gira necessitava una quantitat mínima d'instrumentistes locals per posar en escena la seva música i lluir-s'hi.

Ensemble Diderot va ser fundat pel violinista Johannes Pramsohler, que a més exerceix de director artístic, i està especialitzat en la música de cambra barroca. Tot i que està basat en el nucli d'un quartet de músics, presenta una estructura flexible i escalable que permet abordar diferents repertoris, incloent-hi òperes i oratoris. El conjunt hi té una notable producció discogràfica ordenada en diverses col·leccions, entre les quals destaquen la de sonates a trio i la de concerts, a la qual pertany el volum que ens ocupa. De fet, Ensemble Diderot grava amb el seu propi segell, Audax Records, fundat el 2013 per Pramsohler, cosa que garanteix la seva independència artística, i que ha guanyat a les creacions del grup nombrosos premis, com el Diapason d'Or o el premi alemany a la crítica discogràfica ( Preis der deutschen Schallplattenkritik ).

A les notes que acompanyen el disc, Johannes Pramsohler ens adverteix que no existeix oficialment el gènere de “concert de viatge” que dóna títol a l'obra, però que, sovint, els músics buscant repertori topen amb concerts barrocs que comparteixen certes característiques que porten a pensar que van ser pensats per ser interpretats fora de casa. I és que el que avui és Alemanya no va ser una nació unificada com a tal fins a la segona meitat del segle XIX, i en l'època que ens ocupa, les sis primeres dècades del segle XVIII, encara era una miríada de talls de mida petita i mitjana , cadascuna amb la seva pròpia Hofkapelle o capella cortesana.

El governant de cada tall ja fos rei elector, duc, príncep, príncep-bisbe, landgrau o margreu, elegia els membres que formaven la seva capella, competint amb altres -en la mesura de les seves possibilitats-, per portar-se a les figures de gran renom. No obstant això, a més dels músics residents a cada cort, els compositors més destacats del moment eren convidats a mostrar el seu art a cada plaça, de manera que apareix el concepte de “sortir de gira”. El músic en qüestió podia portar com a carta de presentació una mostra del seu geni, com un concert amb una destacada peça solista, i un acompanyament més senzill que pogués ser executat pels intèrprets locals. Aquest tipus de composició és el que Pramsohler denomina travel concerto .

Obre el disc una peça molt coneguda pels melòmans, el Concert de Brandenburg núm. 5 en re major de Johann Sebastian Bach, en la seva primera versió, que podia haver estat composta per ser interpretada en les visites als banys de Karlsbad amb el príncep de Köthen. També és present a l'enregistrament un concert de Johann David Heinichen, que va ser mestre de capella a la cort d'August II de Polònia a Dresden des de 1716 fins a la seva mort el 1729. Sembla que el 1718 un grup d'intèrprets virtuosos va viatjar des de Dresden a la cort de Viena, i va ser precisament per tocar aquest travel concerto de Heinichen. Per cert, el 1730 van fer el mateix a Berlín.

Resulta molt curiós que vivint com vivim en una societat saturada de producció multimèdia, els quatre restants concerts que inclou el CD mai no hagin estat gravats anteriorment. D'aquesta manera Travel Concertos presenta en primícia dues composicions inèdites de Pisendel, més una de Kress i una altra de Durant. Resulta notable l'esforç que els membres de l' Ensemble Diderot dediquen a trobar repertori poc trillat, fugint d'opcions més fàcils, ja que sovint la posada en escena i la interpretació de peces complicades requereix un treball de recerca per dotar-les d'un sentit.

Johann Georg Pisendel també va treballar com a violinista a la cort de Dresden com Heinichen, i, de fet, va rebre classes d'ell. Johannes Pramsohler considera que la seva obra no té actualment el pes que realment mereix, probablement pel fet que és curta i no conté col·leccions. Per la seva banda, Johann Jakob Kress va ser des del 1712 violinista de l'orquestra de la cort de Darmstadt, abans de ser nomenat concertino uns anys més tard. El concert que conté el disc té la particularitat que la part solista està escrita per ser tocada afinant el violí mig to més agut que la resta de l'orquestra, se suposa perquè aquest destaqués i brillés per sobre dels altres instruments, i amb ell, el virtuosisme del violinista. L'última peça del disc és un concert per a llaüt, clau i violoncel de Paul Karl Durant, un músic bastant més jove que els anteriors, que va exercir de llaudista a la cort de Bayreuth del margreu Federico i la seva dona Wilhelmina, la germana de Federico II de Prússia.

A més de Johannes Pramsohler, a l'enregistrament han intervingut Simone Pirri, violí, Alexandre Baldo, viola, Guirim Choï, violoncel, Françoise Leyrit, contrabaix, Jadran Duncumb, tiorba i llaüt, i Philippe Grisvard, clau.

Travel Concertos és una oportunitat per conèixer la música que portaven de gira aquelles estrelles alemanyes del segle XVIII, i una gran ocasió per gaudir d´una sèrie de peces d´una gran bellesa formal.