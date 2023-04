Thaleia i el triomf de la dona

Se sol suposar que l'absència de noms femenins en la història de la música és deguda al fet que no van abundar a l'antiguitat dones amb el talent suficient per crear obres que passessin a la posteritat. També es pensa amb condescendència que el paper secundari que s'han vist obligades a ocupar tradicionalment a la societat patriarcal ha impedit que s'hagin pogut desenvolupar com a artistes. Doncs bé, aquestes opinions estan completament equivocades, perquè hi ha hagut multitud de compositores en el passat amb la mateixa o més genialitat que les seves contraparts masculines. El que passa és que generalment l'obra de les creadores ha estat deliberadament eclipsada per les dels homes, i oblidada oportunament. Tot i que sempre es recorre als mateixos exemples, entre els quals es repeteixen les arxiconegudes Hildegarda de Bingen, Francesca Caccini o Barbara Strozzi, la llista de grans compositores s'estén al llarg dels segles. Al segle XVIII brillen amb llum pròpia dos noms: Maria Antònia Walpurgis i Maria Teresa Agnesi . Precisament, aquestes dues dones protagonitzen el primer disc del grup espanyol Thaleia , titulat Maria Antonia e Teresa, o el triomf delle donne.

Es tracta d'un disc decididament femení, ja que està gravat per dones i gira al voltant de l'obra de dues compositores de gran renom a la seva pròpia època, que ens han llegat una música magistral. Maria Antònia de Baviera era filla de l'emperador del Sacre Imperi Romà Germànic Carles VII i de Maria Amàlia d'Àustria, la filla menor de l'emperador Josep I. Va néixer el 1724 i va destacar com a compositora, poeta, cantant, pianista i fins i tot pintora. En la seva faceta de creadora musical, a banda de la seva nombrosa producció menor en forma d'àries, intermezzos o motets, destaquen dues òperes, de les quals va ser autora tant del llibret com de la partitura: Il triomfo della fedeltà , estrenada a Dresden el 1754, i Talestri, regina delle amazoni del 1760.

Per la seva banda, la milanesa Maria Teresa Agnesi va ser una altra rellevant compositora d'òperes del segle XVIII, al voltant de sis o set hi té, a més d'àries i un important cabal de música instrumental, entre les quals destaquen els seus concerts per a clau i els seus sonates per a òrgan i per a clau. Agnesi va treballar per a patrons de la reialesa de tot Europa, encara que la seva obra on va ser millor rebuda va ser a les corts de Viena i Dresden. Tot i això, la seva primera òpera seriosa, Ciro in Armènia, va ser estrenada al Teatre Ducale de Milà el 1753. Va dedicar les seves col·leccions d'àries i de música instrumental als monarques austríacs i saxons, i entre aquests, a l'altra protagonista d'aquest disc , Maria Antònia Walpurgis. La seva rellevància va ser tan gran que Fins i tot Maria Teresa I d'Àustria va arribar a cantar algunes de les àries que Agnesi li va dedicar.

Es tracta de tan sols dos exemples del grandiós talent femení que jalona la història de la música, i que els membres de Thaleia han volgut subratllar amb el treball discogràfic. Als segles XVII i XVIII, l'educació musical que rebien les dones generalment els acotava la capacitat de compondre les peces menors -madrigal, ària, sonata o la cantata-, per ser interpretades a l'àmbit privat. Els grans formats musicals, com l'òpera, l'oratori o la simfonia, que requereixen una posada en escena més àmplia, solien estar vetades per a les compositores, per això la importància d'aquestes dues figures que ens ocupen.

Sobre el repertori, en el cas de Maria Antònia Walpurgis, Thaleia ha triat per incorporar a l'enregistrament les seves sis àries en estil galant per a soprano, corda i baix continu, datades el 1747. Els textos d'aquestes composicions, escrits del puny i lletra de Maria Antònia tracten les diverses facetes de l'amor: la ira davant la infidelitat de l'estimat, la traïció, la tristesa, la desesperació i la fidelitat.

Com a exemple de la capacitat de Maria Teresa Agnesi per compondre peces instrumentals, el grup ha triat gravar la seva Sonata en Sol major per a clau, i, com a propina del disc, l'ària In questo estremo addio,

Un treball francament recomanable per poder apreciar part de la grandesa de l'obra d'aquestes dues dones a qui, malauradament, la història no reconeix a la primera divisió de la música europea del segle XVIII.