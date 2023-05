La passió per la sonata de l'Ensemble Diderot

Catalunyapress diderot

Ensemble Diderot , l'ensemble dirigit pel violinista Johannes Pramsohler , acaba de llançar un nou treball discogràfic dedicat a l'esmunyedís gènere de l'anomenada sonata a quatre, que, si bé va tenir una vida efímera, cobra rellevància com a anella de la música de cambra barroca, i avantsala del quartet de corda. Fa tot just cinc mesos vam ressenyar aquí l'anterior treball del conjunt, Travel Concertos, i és que la hiperactivitat en la creació i enregistrament de nous programes és la marca de la casa, tenint en compte la gran discografia, que graven amb el seu propi segell , Audax Records.

Després de diversos volums dedicats a la sonata a trio, aquest que ens ocupa s'ha centrat en la sonata a quatre, en concret, aquella interpretada per una parella de violins, una viola i el baix continu, un gènere que, en paraules de Johannes Pramsohler , estava reservat per als instrumentistes més virtuosos.

I és que la sonata a quattro no va assolir la popularitat de la triosonata, que constitueix una de les pedres angulars de la música instrumental del segle XVII. Nascuda a Itàlia cap a 1600, la canzona és un gènere de música importat de la chanson vocal parisenca. El nom canzon dóna sonar, que evolucionarà cap al més conegut de sonata, ja fa al·lusió a una peça només interpretada per instruments.

Cap a la meitat del segle, la sonata ja està completament estesa per Europa, però en un format basat en dos instruments solistes i baix continu, rebent el nom de sonata a trio o triosonata. Es calcula que en un segle van arribar a compondre's al voltant de vuit mil d'aquestes peces. Un dels protagonistes d?aquesta moda musical és el violí, que va acabar convertint-se en l?instrument estrella de la música barroca. A la sonata a trio, els dos violins tendeixen a desenvolupar un diàleg en patrons rítmics complementaris, més que un lluïment solista.

Ensemble Diderot té un bon grapat d'enregistraments dedicats a la sonata barroca, com els tres discos sobre les triosonates de Jean-Marie Leclair, Jean-Joseph de Mondonville i Johann Friedrich Meister, respectivament, o el volum al voltant de la sonata per a tres violins. Ara, Sonate a quattro segueix aprofundint en el gènere, aquesta vegada centrant-se en un estil més rar i menys popular, ja que la sonata a quatre no va tenir la difusió que va aconseguir la sonata a tres, i va ser ràpidament substituïda pel quartet de corda. Realment, és un format que precedeix immediatament aquest últim, ja que ja presenta els dos violins i la viola, mentre que en la transició entre els dos formats desapareix el clau.

Com apunta Johannes Pramsohler a les notes interiors del disc, les triosonates eren servides com a “altres en restaurants francesos” , generalment, en “paquets de sis i fins i tot per dotzenes” , mentre que les sonates a quatre eren sovint obres individuals i dirigides amb freqüència a professionals destacats.

El disc presenta sonates per a dos violins, viola i baix continu de Johann Gottlieb Goldberg, Georg Philipp Telemann, George Frederic Händel, Johann Friedrich Fasch i Johann Gottlieb Janitsch. Segons els autors, són totes peces que combinen la conjunció dels estils franc-ítalo-alemany. A l'enregistrament han intervingut Johannes Pramsohler i Roldán Bernabé als violins, Alexandre Baldo a la viola, Gulrim Choï al violoncel, i, finalment, Philippe Grisvard al clau.

Dels compositors presents al disc, els més famosos són Händel i Telemann, sent els restants menys coneguts pel gran públic. Cal destacar que la investigació duta a terme per l'ensemble per a la selecció de les peces a incloure ha deixat fora algunes trobades bastardes , podríem dir, doncs van néixer com a sonates a trio, i posteriorment van ser convertides a quatre amb l'afegit postís d'una viola .

La relació de Händel amb la sonata s'inicia durant la seva estada a Itàlia, entre el 1707 i el 1711, quan entra en contacte i assimila l'obra de Corelli i de l'escola veneciana. Desenvolupa l'estil primer a Alemanya i finalment a Anglaterra, i, el 1732, John Walsh, que va publicar moltes de les creacions de l'alemany, va editar dotze sonates per a diferents instruments amb el títol Solos for German Flute a Hoboy or Violin with Thorough Bass for the Harpsichord or Bass Violin Compos'd by Mr. Handel ”. Hi ha qui sosté que es tractava d'obres de caràcter domèstic, pensades per amenitzar els salons dels rics burgesos, davant les obres de més envergadura i creditores d'un prestigi més elevat, com ara les òperes i els oratoris. De fet, indica Pramsohler a les notes que acompanyen el disc que la sonata inclosa - Sonata in Sol Major, Op. 5, No. 4 - és un “grans èxits” instrumental compost per versions d'obres escèniques i oratoris.

Telemann és un altre dels grans del barroc alemany, encara que va ser injustament eclipsat per la posteritat, i parcialment oblidat, cosa que no els va passar ni a Bach ni a Händel. El seu quartet a La Menor apareix als arxius de Darmstadt i als de Dresden, així que havia de ser una peça força interpretada a les corts a l'època.

Menys conegut és Johann Gottlieb Goldberg, encara que el seu nom està associat a les famoses variacions sobre l'obra de Bach. Pramsohler, a les notes de l'enregistrament, afirma que la seva és una “peça acadèmica”, i que els dos ràpids moviments són bons exemples de l'art barroc de la fuga -i reprodueixo literalment el text, perquè no té malbaratament-, “tal i com va ser cultivat, de forma gairebé fetitxista, a Berlín pel club de fans de Bach al voltant de Christoph Schaffrath, Johann Philipp Kirnberger, i Anna Amalia de Prusia”. I conclou el director, “el gaudi sensual era combinat amb el coneixement espiritual” . Brillant.

Tampoc no és gaire conegut cap altre dels protagonistes d'aquest enregistrament, Johann Friedrich Fasch, que sembla que no va publicar en vida cap de les seves obres, tot i que ens ha llegat concerts, simfonies, cantates, i música de cambra, com aquesta sonata a Re Menor, que ha gravat l'Ensemble Diderot.

Finalment, Johann Gottlieb Janitsch va ser un músic que va servir a la cort de Federico II, i que va dedicar els anys finals de la seva vida a compondre quartets. Han arribat fins a nosaltres fins a 35 triosonates i aproximadament 40 sonates a quattro seves. En paraules del compositor de l'època Johann Wilhelm Hertel, Janitsch "era un bon contrapuntista i els seus quartets són avui encara els millors exemples d'aquest gènere". Per cert, aquest disc inclou el primer enregistrament mundial del seu Quatuor a Re Mayor , mostra fidel de la tradició de l'Ensemble Diderot de descobrir els repertoris més desconeguts i fugir de llocs comuns.

A banda de la seva indubtable bellesa formal, aquest disc ofereix un testimoni valuós sobre una etapa poc coneguda de l'evolució de la música de cambra barroca, i se suma al sempre apassionant corpus de música instrumental que constitueix la discografia de l' Ensemble Diderot.